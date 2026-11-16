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सीएम विजय के बारे में पूछे जाने पर टिप्पणी करने से बचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी

केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी पत्रकारों से बात करते हुए ( ETV Bharat )

चेन्नई: कल्लाकुरिची घटना के बारे में पत्रकारों के सवालों से नाराज होकर, केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, 'आप चाहते हैं कि मैं अब विजय की बुराई करूँ, है ना? आप यही तो चाहते हैं, है ना?'

केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी कल चेन्नई पहुंचे. चेन्नई एयरपोर्ट पर रिपोर्टरों से बात करते हुए उनसे पूछा गया, 'तमिलनाडु में टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) सरकार को सत्ता में आए छह महीने हो गए हैं. इस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है?'

जवाब में सुरेश गोपी ने कहा, 'मैं कभी-कभी ही चेन्नई जाता हूं. आप मुझसे यह सवाल कैसे पूछ सकते हैं? तमिलनाडु के लोगों से पूछिए. डीएमके, बीजेपी या एआईएडीएमके से पूछिए. इन्हीं से आपको असली स्थिति का पता चलेगा.' उन्होंने कहा, 'मैं आपको केरल के बारे में बता सकता हूं, लेकिन अभी तक टीवीके सरकार पर मेरी कोई राय नहीं है. क्या यह काफी है? अगर कोई मुद्दा उठता है, तो कोई भी इस आधार पर अपनी राय दे सकता है कि वह मुद्दा कैसे शुरू हुआ और सरकार उसे कैसे संभालती है.'