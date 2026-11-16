सीएम विजय के बारे में पूछे जाने पर टिप्पणी करने से बचे केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी
केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, 'मैं केरल के बारे में बता सकता हूं, लेकिन अभी तक टीवीके सरकार पर मेरी कोई राय नहीं है.'
Published : November 16, 2026 at 1:32 PM IST
चेन्नई: कल्लाकुरिची घटना के बारे में पत्रकारों के सवालों से नाराज होकर, केंद्रीय राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा, 'आप चाहते हैं कि मैं अब विजय की बुराई करूँ, है ना? आप यही तो चाहते हैं, है ना?'
केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री सुरेश गोपी कल चेन्नई पहुंचे. चेन्नई एयरपोर्ट पर रिपोर्टरों से बात करते हुए उनसे पूछा गया, 'तमिलनाडु में टीवीके (तमिलनाडु वेत्री कझगम) सरकार को सत्ता में आए छह महीने हो गए हैं. इस सरकार के बारे में आपकी क्या राय है?'
जवाब में सुरेश गोपी ने कहा, 'मैं कभी-कभी ही चेन्नई जाता हूं. आप मुझसे यह सवाल कैसे पूछ सकते हैं? तमिलनाडु के लोगों से पूछिए. डीएमके, बीजेपी या एआईएडीएमके से पूछिए. इन्हीं से आपको असली स्थिति का पता चलेगा.'
उन्होंने कहा, 'मैं आपको केरल के बारे में बता सकता हूं, लेकिन अभी तक टीवीके सरकार पर मेरी कोई राय नहीं है. क्या यह काफी है? अगर कोई मुद्दा उठता है, तो कोई भी इस आधार पर अपनी राय दे सकता है कि वह मुद्दा कैसे शुरू हुआ और सरकार उसे कैसे संभालती है.'
इसके बाद रिपोर्टर्स ने पूछा, 'तमिलनाडु में चावल समेत जरूरी खाने की चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं. इस पर आपकी क्या राय है?' इस पर जवाब देते हुए सुरेश गोपी ने कहा, 'यह सिर्फ तमिलनाडु में नहीं है. हर राज्य में कीमतें बढ़ रही हैं. केरल में भी कीमतें बढ़ रही हैं, और कर्नाटक में भी. अगर तमिलनाडु में कीमतें काफी बढ़ जाती है तो आगे बढ़कर विरोध करें.'
बाद में जब उनसे विमानन टरबाइन ईंधन पर कर कम करने के तमिलनाडु सरकार के फैसले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने टिप्पणी की, 'हर राज्य में पेट्रोल पर कर कम करने की क्षमता है. केंद्र सरकार ने पहले ही पेट्रोल पर करों को जितना संभव हो सके कम कर दिया है. ईरान से जुड़ा संघर्ष अभी भी जारी है. इसलिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होने में कुछ समय लगेगा.'
इसके बाद रिपोर्टर्स ने सुरेश गोपी से कल्लाकुरिची घटना के बारे में सवाल किया. इससे गुस्साए सुरेश गोपी ने जवाब दिया, 'अब आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि मैं विजय की बुराई करूं, है ना? आप यही चाहते हैं! आपको पहले मामला समझना होगा. आपको यह भी पता होना चाहिए कि किससे कौन सा सवाल पूछना है. मुझे इस मामले की जानकारी नहीं है. जानकारी मिलने के बाद ही मैं इस बारे में बात करूंगा.'