'ओवैसी भी स्वीकार करेंगे कि वह हिंदू हैं', भड़ेक ओवैसी
सांसद ओवैसी ने केंद्रीय मंत्री के उस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि वह हिंदू हैं.
Published : May 17, 2026 at 8:26 AM IST
नई दिल्ली : केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर एक विवादास्पद टिप्पणी की है. इस पर ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. गिरिराज सिंह ने कहा कि ओवैसी आज नहीं तो कल यह मान लेंगे कि वह हिंदू हैं.
गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है, "आज नहीं तो कल, ओवैसी भी यह स्वीकार करेंगे कि वे हिंदू हैं." ओवैसी ने कहा, "क्या आपको पता है कि यार्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के एसएसएमई और माइक्रो पावरलूम बुनकरों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है. इसके कारण यूनिट्स बंद हो रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है. क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के निर्यात पर रोक लगा सकते हैं और रॉ कॉटन पर इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर सकते हैं? फैब्रिक्स और RMG एक्सपोर्ट्स के लिए इस सेक्टर को इन्सेंटिव की आवश्यकता है. क्या पीएम मोदी सरकार चीन पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा सकती है? आप सरकार में हैं, पावरलूम सेक्टर को बचाइए. अपने शपथ ग्रहण को याद रखिए, और “शुद्ध अंतःकरण” शब्द को भी याद रखिए."
सर @TexMinIndia क्या आपको पता है कि यार्न की कीमतों में भारी बढ़ोतरी वाराणसी, सूरत, मालेगांव, मुबारकपुर आदि के MSMEs और माइक्रो पावरलूम बुनकरों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। इसके कारण यूनिट्स बंद हो रही हैं और बेरोज़गारी बढ़ रही है।— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) May 16, 2026
क्या आप एक मंत्री के रूप में कॉटन यार्न के… https://t.co/2N4MZfNuAg
दोनों नेताओं के बीच इससे पहले भी कई मौकों पर टिका-टिप्पणी चलती रहती है. जनवरी में महाराष्ट्र के अमरावती में ओवैसी द्वारा दिए गए उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार को सभी राज्यों से संबंधित "लव जिहाद" के सभी मामलों का रिकॉर्ड "संसद में" प्रस्तुत करना चाहिए, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ओवैसी पर "जिहादी मानसिकता" को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था. सिंह ने कहा, "ओवैसी जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं. 'लव जिहाद' से संबंधित आंकड़ों पर सबसे पहले हैदराबाद में ध्यान दिया जाना चाहिए, जहां उनकी पार्टी का राजनीतिक प्रभाव है."
ओवैसी ने “ठोस आंकड़ों” की मांग की थी. एआईएमआईएम नेता ने कहा था, “अगर वयस्क अपने फैसले खुद ले रहे हैं, तो हमारी पसंद-नापसंद मायने नहीं रखती. अगर ‘लव जिहाद’ हो रहा है, तो संसद में उन सभी राज्यों से ठोस आंकड़े पेश करें जहां आप ऐसे मामलों का दावा करते हैं.”
गिरिराज सिंह ने कहा कि लव जिहाद का मुद्दा “निजी संबंधों से परे” है और आरोप लगाया कि यह एक “सोची-समझी साजिश” का हिस्सा है. उन्होंने कहा, “यह प्यार के नाम पर ‘लव जिहाद’ नहीं है. यह एक सुनियोजित गजवा-ए-हिंद (भारत पर हमला) है. चाहे कितनी भी साजिशें रची जा रही हों, भारत का फिर से विभाजन नहीं होगा.”भाजपा नेता ने कहा कि एआईएमआईएम नेता की राजनीतिक विचारधारा “विभाजनकारी सोच पर आधारित” है और आगे कहा, “अगर भारत में किसी के मन में जिन्ना का भूत भी घुस गया है, तो वह सफल नहीं होगा.”
हालांकि, कई मौकों पर गिरिराज सिंह ने ओवैसी की तारीफ भी की है. संसद में बोलते हुए गिरिराज सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ओवैसी की भूमिका की तारीफ की थी. उन्होंने कहा था कि कांग्रेस पार्टी से बेहतर स्टैंड ओवैसी का था, जो हमेशा सरकार के साथ खड़े रहे.
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