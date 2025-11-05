केंद्र सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट भंग करने की अधिसूचना वापस ली
छात्र संगठनों के विरोध के बाद पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने संबंधी अधिसूचना को केंद्र सरकार ने वापस ले लिया है.
Published : November 5, 2025 at 8:01 PM IST
चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने के संबंध में जारी अपनी अधिसूचना को वापस ले लिया है. सभी छात्र संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा. पंजाब भाजपा ने बुधवार को इसकी पुष्टि की.
अधिसूचना वापस लेने को लेकर भाजपा की पंजाब इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पंजाब भाजपा पंजाब विश्वविद्यालय के हितों और उस पर पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. प्रशासनिक सुधारों के उद्देश्य से पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट में किए गए बदलावों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का विश्वविद्यालय के प्रशासन और शिक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का गंभीरता से आकलन किया जा रहा है."
भाजपा ने कहा कि प्रोफेसरों, छात्रों और शिक्षाविदों सहित सभी हितधारकों से परामर्श के बाद पंजाब के हित में एक समाधान निकाला जाएगा. पंजाब सरकार से अपील है कि वह इस मुद्दे पर भ्रामक प्रचार करने के बजाय, पंजाब के अन्य विश्वविद्यालयों में भी पंजाब विश्वविद्यालय की तरह एक लोकतांत्रिक सीनेट और सिंडिकेट बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए.
आम आदमी पार्टी (AAP) के वरिष्ठ नेता बलतेज पन्नू ने एक्स पोस्ट में कहा, "केंद्र की भाजपा सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट भंग करने की अधिसूचना रद्द कर दी है. छात्र संगठनों और मुख्यमंत्री भगवंत मान के सख्त रुख के दबाव में यह अधिसूचना रद्द की गई है. पंजाबी अपने अधिकारों को लेकर पूरी तरह जागरूक हैं, पंजाब के अधिकारों पर डाका डालने की कोशिश करने वाले को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा."
राज्य सरकार ने हाईकोर्ट जाने की थी घोषणा
केंद्र के अधिसूचना रद्द करने से पहले पंजाब सरकार ने ऐलान किया था कि हम इस मामले को लेकर हाईकोर्ट जाएंगे. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया था कि पंजाब सरकार चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट को असंवैधानिक तरीके से भंग करने और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी करने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख करेगी.
छात्र संगठन कर रहे थे विरोध
दूसरी ओर, पंजाब विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट भंग किए जाने के विरोध में विभिन्न छात्र संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. कुलपति कार्यालय के सामने छात्र लगातार धरना दे रहे थे. विरोध प्रदर्शन में शामिल छात्र संगठनों ने 10 नवंबर को विश्वविद्यालय बंद करने का ऐलान किया था. पंजाब के विभिन्न राजनीतिक दल छात्रों के समर्थन में खड़े थे.
