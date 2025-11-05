ETV Bharat / bharat

केंद्र सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट भंग करने की अधिसूचना वापस ली

पंजाब विश्वविद्यालय ( File Photo )

चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ की सीनेट और सिंडिकेट को भंग करने के संबंध में जारी अपनी अधिसूचना को वापस ले लिया है. सभी छात्र संगठनों और विभिन्न राजनीतिक दलों के विरोध के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा. पंजाब भाजपा ने बुधवार को इसकी पुष्टि की. अधिसूचना वापस लेने को लेकर भाजपा की पंजाब इकाई ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "पंजाब भाजपा पंजाब विश्वविद्यालय के हितों और उस पर पंजाब के अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. प्रशासनिक सुधारों के उद्देश्य से पंजाब विश्वविद्यालय की सीनेट और सिंडिकेट में किए गए बदलावों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का विश्वविद्यालय के प्रशासन और शिक्षा पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव का गंभीरता से आकलन किया जा रहा है." भारत सरकार का राजपत्र (ETV Bharat) भाजपा ने कहा कि प्रोफेसरों, छात्रों और शिक्षाविदों सहित सभी हितधारकों से परामर्श के बाद पंजाब के हित में एक समाधान निकाला जाएगा. पंजाब सरकार से अपील है कि वह इस मुद्दे पर भ्रामक प्रचार करने के बजाय, पंजाब के अन्य विश्वविद्यालयों में भी पंजाब विश्वविद्यालय की तरह एक लोकतांत्रिक सीनेट और सिंडिकेट बनाने के लिए तत्काल कदम उठाए.