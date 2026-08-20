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चीनी के बेतहाशा दाम वृद्धि पर सरकार का बड़ा एक्शन, लगाई लिमिट, जमाखोरी नहीं चलेगी

नई दिल्ली: त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों में तेजी ने सभी को परेशान करके रखा है. इन दिनों चीनी के दाम भी बेतहाशा बढ़ गए हैं. इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है. बता दें, सरकार ने चीनी की जमाखोरी को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है.

केंद्र की मोदी सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी का स्टॉक रखने की लिमिट को कड़ा कर दिया है. सरकार ने महीने में 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने वालों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक न रखें. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नई पाबंदी 1 सितंबर से लागू होगी और 30 नवंबर तक जारी रहेगी.

इस आदेश के तहत, कोई भी थोक उपभोक्ता (बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने वाला) जो प्रोडक्शन या इस्तेमाल के लिए कच्चे माल के तौर पर महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करता है, वह 15 दिन की खपत से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकता. सरकार ने थोक उपभोक्ता में कन्फेक्शनर, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिठाई बेचने वाले और दूसरे इंस्टीट्यूशनल खरीदारों को शामिल किया है, जो पिछले एक साल के दौरान (मौजूदा महीने को छोड़कर) औसतन हर महीने कम से कम 10 मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल करते हैं.

हालांकि, केंद्र या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और स्थानीय निकायों के संस्थानों को इस आदेश से छूट दी गई है. इसके अलावा, सरकार हर चीनी मिल द्वारा थोक ग्राहकों को सीधे या डीलरों के जरिए बेची जाने वाली चीनी की मासिक मात्रा की जांच करेगी. चीनी की खपत का पता विक्रेताओं या खरीदारों द्वारा चीनी के लिए संबंधित HSN (हार्मनाइज़्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर) कोड का इस्तेमाल करके भरे गए GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) रिटर्न के आधार पर लगाया जाएगा.