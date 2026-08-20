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चीनी के बेतहाशा दाम वृद्धि पर सरकार का बड़ा एक्शन, लगाई लिमिट, जमाखोरी नहीं चलेगी

यह फैसला तब आया जब सप्लाई बेहतर करने के लिए डीलरों को चीनी का स्टॉक 30 दिन से ज्यादा न रखने का निर्देश दिया था.

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चीनी के बेतहाशा दाम वृद्धि पर सरकार का बड़ा एक्शन (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 20, 2026 at 1:59 PM IST

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नई दिल्ली: त्योहारी सीजन से पहले चीनी की कीमतों में तेजी ने सभी को परेशान करके रखा है. इन दिनों चीनी के दाम भी बेतहाशा बढ़ गए हैं. इसको ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है. बता दें, सरकार ने चीनी की जमाखोरी को रोकने के लिए यह सख्त कदम उठाया है.

केंद्र की मोदी सरकार ने थोक उपभोक्ताओं के लिए चीनी का स्टॉक रखने की लिमिट को कड़ा कर दिया है. सरकार ने महीने में 10 मीट्रिक टन से ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करने वालों को निर्देश दिया है कि वे 15 दिन से ज्यादा का स्टॉक न रखें. उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, यह नई पाबंदी 1 सितंबर से लागू होगी और 30 नवंबर तक जारी रहेगी.

इस आदेश के तहत, कोई भी थोक उपभोक्ता (बड़ी मात्रा में इस्तेमाल करने वाला) जो प्रोडक्शन या इस्तेमाल के लिए कच्चे माल के तौर पर महीने में 10 मीट्रिक टन से ज्यादा चीनी का इस्तेमाल करता है, वह 15 दिन की खपत से ज्यादा का स्टॉक नहीं रख सकता. सरकार ने थोक उपभोक्ता में कन्फेक्शनर, सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनियां, फ़ूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, मिठाई बेचने वाले और दूसरे इंस्टीट्यूशनल खरीदारों को शामिल किया है, जो पिछले एक साल के दौरान (मौजूदा महीने को छोड़कर) औसतन हर महीने कम से कम 10 मीट्रिक टन चीनी का इस्तेमाल करते हैं.

हालांकि, केंद्र या राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन और स्थानीय निकायों के संस्थानों को इस आदेश से छूट दी गई है. इसके अलावा, सरकार हर चीनी मिल द्वारा थोक ग्राहकों को सीधे या डीलरों के जरिए बेची जाने वाली चीनी की मासिक मात्रा की जांच करेगी. चीनी की खपत का पता विक्रेताओं या खरीदारों द्वारा चीनी के लिए संबंधित HSN (हार्मनाइज़्ड सिस्टम ऑफ़ नोमेनक्लेचर) कोड का इस्तेमाल करके भरे गए GST (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) रिटर्न के आधार पर लगाया जाएगा.

सरकार का यह फैसला तब आया है जब उसने बाजार में सप्लाई बेहतर करने के लिए डीलरों को चीनी का स्टॉक 30 दिन से ज्यादा न रखने का निर्देश दिया था. डीलरों पर स्टॉक रखने से जुड़ी पहले की पाबंदियों के बावजूद, चीनी की कीमतों में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 18 अगस्त को चीनी की औसत खुदरा कीमत पिछले साल के मुकाबले 13 प्रतिशत बढ़कर 46.34 रुपये प्रति किलोग्राम से 52.30 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई. फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले मोदी सरकार ने जमाखोरी पर लगाम लगाई है.

बेतहाशा बढ़ रहीं चीनी की कीमतें
त्योहारी सीजन अभी शुरू भी नहीं हुआ है और चीनी के दाम आसमान छूने लगे हैं. जानकारी के मुताबिक महज एक महीने के अंदर ही चीनी की खुदरा कीमतों में करीब 13 से 14 फीसदी की बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है.

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