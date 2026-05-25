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चिनाब नदी प्रोजेक्ट से देश की होगी चांदी, सूख जाएगा पाकिस्तान का हलक, जानिए Project का हिमाचल कनेक्शन

चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना पूरा होने से पाकिस्तान जाने वाले पानी का रुख मोड़ दिया जाएगा. लाहौल घाटी में चंद्रा नदी पर बनेगा बैराज.

barrage on Chandra River Proposal
चिनाब नदी प्रोजेक्ट से देश की होगी चांदी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 25, 2026 at 8:39 PM IST

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Updated : May 25, 2026 at 8:56 PM IST

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शिमला: सेंटर फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक हिमाचल के मेधावी मस्तिष्क वाले युवा प्रवीण शर्मा ने देश के समक्ष एक मौलिक विचार प्रस्तुत किया था. ये विचार चिनाब नदी की सहायक चंद्रभागा नदी से जुड़ा था. पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि में बदलाव की हमेशा पैरवी करने वाले प्रवीण शर्मा ने इसे लेकर पीएमओ व जल संसाधन मंत्रालय से निरंतर पत्राचार किया और देशहित में अपने विचार तथ्यों सहित प्रस्तुत किए. अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी मूल विचार को बहुआयामी फैसलों के साथ लागू कर दिया है.

केंद्र सरकार ने चिनाब से जुड़ी दो आधारभूत ढांचों वाली परियोजनाओं को मंजूर किया है. इनमें से एक पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में इंटर बेसिन वाटर टनल से जुड़ा है. यहां चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना की लागत अनुमानित 2352 करोड़ रुपए है. इसमें चिनाब का पानी ब्यास दरिया में आएगा. उसके लिए टनल बनाई जाएगी. सिंधु नदी जल समझौते के कारण जो चिनाब का पानी भारत का होते हुए भी पाकिस्तान को जाता था, संधि के स्थगित होने के बाद अब इस परियोजना के जरिए भारत को ही उसका लाभ होगा. दूसरा पक्ष जेएंडके का है. जम्मू-कश्मीर में सलाल बांध परियोजना में गाद यानी सिल्ट का प्रबंधन होगा. इस परियोजना की लागत 268 करोड़ रुपए होगी. इन परियोजनाओं की कुल लागत 2600 करोड़ रुपए से अधिक है.

लाहौल घाटी में चंद्रा नदी पर बनेगा बैराज
लाहौल घाटी में चंद्रा नदी पर बनेगा बैराज (Lahaul Police)

भारत के इस कदम से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हलक अभी से सूख रहा है. वहीं, भारत के लिए ये क्रांतिकारी परियोजनाएं साबित होंगी. साथ ही हिमाचल की भी बल्ले-बल्ले होगी. आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल को इससे बिजली उत्पादन में लाभ होगा. साथ ही ब्यास नदी बारहमासी सदानीरा हो जाएगी. ये सब घटनाक्रम सिंधु नदी जल समझौते को खत्म करने के बाद हुआ है. आइए, इस परियोजना के लाभ समझते हैं.

चिनाब नदी प्रोजेक्ट से देश की होगी चांदी (ETV Bharat)

क्या है परियोजना?

परियोजना को हिमाचल के लिहाज से देखें तो जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में चिनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट अस्तित्व में आएगा. कुल 2,352 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में करीब 8.7 किलोमीटर लंबी एक टनल तैयार की जाएगी. इस टनल के बनने से चिनाब बेसिन से अतिरिक्त जल को हिमाचल की ब्यास नदी प्रणाली में जोड़ा जाएगा. ये टनल नदियों को जोड़ने वाले एक बड़े इंटर-बेसिन लिकिंग प्रोजेक्ट पहल का हिस्सा बनेगी. परियोजना का लक्ष्य यही है कि चिनाब नदी की सहायक नदी चंद्रभागा से जलराशि को हाइड्रोलिक संरचनाओं और टनल से ब्यास बेसिन की तरफ भेजा जाए.

लाहौल की चंद्रा नदी
लाहौल की चंद्रा नदी (Lahaul Police)

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मंजूर किए गए इस प्रोजेक्ट में हिमाचल की लाहौल घाटी में चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा एक बैराज बनाने का प्रस्ताव भी है. जल को मोड़ने की यह जगह कोकसर गांव के पास है. परियोजना का जिम्मा एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन) के पास होगा. बड़ी बात है कि एनएचपीसी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर हिमाचल के ही हैं. हिमाचल से संबंध रखने वाले भूपेंद्र गुप्ता के पास एनएचपीसी के मुखिया का पद है.

हिमाचल के युवा प्रवीण का प्रयास

सस्टेनेबल डवलपमेंट यानी सतत विकास पर गहराई से काम करने वाले हिमाचल के युवा प्रवीण शर्मा करीब एक दशक से सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं. उन्होंने केंद्र सरकार सहित पीएमओ तक से सिंधु जल समझौते से जुड़े पहलुओं और देश की जरूरतों पर ध्यान आकर्षित किया था. प्रवीण शर्मा के अनुसार चिनाब व वितस्ता (झेलम) का उद्गम स्थल भारत है. सिंधु जल संधि एक अव्यवहारिक समझौता था, जिसके कारण भारत अपनी ही जलसंपदा का उपयोग नहीं कर पा रहा था. पहलगाम के कायराना हमले के बाद भारत ने उचित ही इस अव्यवहारिक संधि को स्थगित किया है और वैश्विक दबाव में नहीं आया है. अब दो परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने ये दिखा दिया है कि वो इन नदियों की जलसंपदा को अपने व अपने नागरिकों के हक व हित में उपयोग करेगा.

पाकिस्तान जाने रोका जाएगा चिनाब नदी का पानी
पाकिस्तान जाने रोका जाएगा चिनाब नदी का पानी (Lahaul Police)

प्रवीण शर्मा का कहना है, 'उन्होंने वर्ष 2016 में एक विस्तृत लेख के माध्यम से सिंधु दल समझौते पर केंद्र का ध्यान आकर्षित किया था. हिमाचल के पड़ोसी राज्यों के बीच जलविवाद को देखा जाए तो सतलुज-यमुना लिंक परियोजना पंजाब व हरियाणा के बीच तनाव व विवाद का कारण है. एसवाईएल नहर को सही तरीके से चलाने के लिए भाखड़ा बांध में पर्याप्त जल होना चाहिए. यह तभी संभव है जब लाहौल स्पीति में बह रही चिनाब की सहायक नदी चंद्रभागा के पानी को सुरंग के जरिए ब्यास में डाला जाए'.

पंजाब और हरियाणा के बीच पानी का मुख्य विवाद रावी और ब्यास नदियों के जल बंटवारे को लेकर है, जिसका सबसे बड़ा प्रतीक सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर परियोजना है. यह विवाद दशकों पुराना है और दोनों राज्यों के लिए एक बेहद संवेदनशील राजनीतिक और सामाजिक मुद्दा बना हुआ है. इस विवाद के मुख्य पहलुओं और वर्तमान स्थिति को नीचे आसान शब्दों में समझाया गया है.

विवाद की शुरुआत (ऐतिहासिक पृष्ठभूमि)

1966 में हरियाणा का गठन: आजादी के समय यह पूरा क्षेत्र पंजाब का हिस्सा था. जब 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और हरियाणा एक नया राज्य बना, तो नदियों के पानी के बंटवारे का मुद्दा भी खड़ा हो गया.

1976 का केंद्र सरकार का फैसला: केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसके तहत रावी-ब्यास के अतिरिक्त पानी में से प्रत्येक राज्य (पंजाब और हरियाणा) को 3.5 मिलियन एकड़ फीट (MAF) पानी आवंटित किया गया.

1981 का समझौता: पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच पानी के इस आवंटन को प्रभावी बनाने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ. इसी समझौते के तहत सतलुज-यमुना लिंक (SYL) नहर की परिकल्पना की गई.

SYL नहर क्या है: यह 214 किलोमीटर लंबी एक प्रस्तावित नहर है, जिसका उद्देश्य सतलुज और यमुना नदियों को जोड़ना है. इसके जरिए रावी-ब्यास नदियों का पानी पंजाब से हरियाणा भेजा जाना था.

नहर का हिस्सा: इस नहर का 122 किमी हिस्सा पंजाब में और 92 किमी हिस्सा हरियाणा में बनना तय हुआ था.

हरियाणा का पक्ष: हरियाणा ने अपने हिस्से की 92 किमी नहर का निर्माण बहुत पहले (करोड़ों रुपये खर्च करके) पूरा कर लिया है

पंजाब का पक्ष: पंजाब ने 1982 में अपने हिस्से की नहर का निर्माण शुरू तो किया, लेकिन बाद में इसे रोक दिया. उग्रवाद के दौर में (1990 में) नहर के मुख्य इंजीनियर की हत्या के बाद निर्माण पूरी तरह ठप हो गया और बाद में बनाई गई नहर के हिस्सों को मिट्टी से भर दिया गया.

प्रवीण शर्मा कहते हैं कि एक अनुमान के अनुसार चंद्रभागा नदी बेसिन में 11 हजार मैगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है. शर्मा का कहना है कि लाहौल के छतड़ू पर यदि छोटा बांध बनाकर चंद्रा नदी को मनाली की तरफ मोड़ दिया जाए तो केवल 8 किलोमीटर की सुरंग बनने से 700 मीटर हेड पर तीन हजार मैगावाट बिजली पैदा हो सकेगी. इससे देश के संबंधित राज्यों के जलसंकट को दूर करने में सहायता होगी.

हिमाचल में अनेक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स से जुड़ी परियोजनाओं का सफलता से संचालन कर रहे राजकुमार वर्मा का कहना है, 'ये परियोजना देश हित, हिमाचल हित व जनहित की परियोजना है. सिंधु जल संधि के स्थगन के बाद आगे का ये कदम बहुत जरूरी था. आखिर देश की जलसंपदा देश वासियों की खुशहाली के लिए प्रयोग की जानी चाहिए. इस परियोजना से न केवल चिनाब के पानी की बूंद-बूंद उपयोग में लाई जा सकेगी, बल्कि ब्यास को भी सहारा मिलेगा. हिमाचल की ऊर्जा सेक्टर को भी बूस्ट मिलेगा'.

भाजपा के मीडिया संयोजक कर्ण नंदा का कहना है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले सिंधु जल संधि को स्थगित किया और अब देश की नदियों के पानी का उपयोग देश के लिए ही करने का फैसला लिया. चिनाब व झेहलम पर दो परियोजनाओं को मंजूरी से हिमाचल को भी लाभ होगा. यहां चिनाब की सहायक नदी चंद्रभागा का बहाव मुड़ेगा तो न केवल जलसंकट दूर होगा, बल्कि बिजली उत्पादन के नए रास्ते खुलेंगे.

लेखक-संपादक नवनीत शर्मा ने कहा, 'चिनाब और वितस्ता का पानी हमारा था, है और रहेगा. इस संपदा का प्रयोग अब हमारे ही देशवासियों के लिए होगा. सिंधु जल संधि देशहित में कतई नहीं कही जा सकती. पड़ोस से आ रहे आतंक का ये परियोजना मुंहतोड़ जवाब बनेगी'.

ये भी पढ़ें: पार्वती प्रोजेक्ट टनल लीकेज 10 साल बाद बंद, बिजली उत्पादन बंद होने से NHPC को हर दिन एक करोड़ का हुआ नुकसान

Last Updated : May 25, 2026 at 8:56 PM IST

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