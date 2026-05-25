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चिनाब नदी प्रोजेक्ट से देश की होगी चांदी, सूख जाएगा पाकिस्तान का हलक, जानिए Project का हिमाचल कनेक्शन

शिमला: सेंटर फॉर सस्टेनेबल डवलपमेंट के कार्यकारी निदेशक हिमाचल के मेधावी मस्तिष्क वाले युवा प्रवीण शर्मा ने देश के समक्ष एक मौलिक विचार प्रस्तुत किया था. ये विचार चिनाब नदी की सहायक चंद्रभागा नदी से जुड़ा था. पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि में बदलाव की हमेशा पैरवी करने वाले प्रवीण शर्मा ने इसे लेकर पीएमओ व जल संसाधन मंत्रालय से निरंतर पत्राचार किया और देशहित में अपने विचार तथ्यों सहित प्रस्तुत किए. अब केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने इसी मूल विचार को बहुआयामी फैसलों के साथ लागू कर दिया है.

केंद्र सरकार ने चिनाब से जुड़ी दो आधारभूत ढांचों वाली परियोजनाओं को मंजूर किया है. इनमें से एक पर्वतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में इंटर बेसिन वाटर टनल से जुड़ा है. यहां चिनाब-ब्यास लिंक टनल परियोजना की लागत अनुमानित 2352 करोड़ रुपए है. इसमें चिनाब का पानी ब्यास दरिया में आएगा. उसके लिए टनल बनाई जाएगी. सिंधु नदी जल समझौते के कारण जो चिनाब का पानी भारत का होते हुए भी पाकिस्तान को जाता था, संधि के स्थगित होने के बाद अब इस परियोजना के जरिए भारत को ही उसका लाभ होगा. दूसरा पक्ष जेएंडके का है. जम्मू-कश्मीर में सलाल बांध परियोजना में गाद यानी सिल्ट का प्रबंधन होगा. इस परियोजना की लागत 268 करोड़ रुपए होगी. इन परियोजनाओं की कुल लागत 2600 करोड़ रुपए से अधिक है.

लाहौल घाटी में चंद्रा नदी पर बनेगा बैराज (Lahaul Police)

भारत के इस कदम से पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का हलक अभी से सूख रहा है. वहीं, भारत के लिए ये क्रांतिकारी परियोजनाएं साबित होंगी. साथ ही हिमाचल की भी बल्ले-बल्ले होगी. आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल को इससे बिजली उत्पादन में लाभ होगा. साथ ही ब्यास नदी बारहमासी सदानीरा हो जाएगी. ये सब घटनाक्रम सिंधु नदी जल समझौते को खत्म करने के बाद हुआ है. आइए, इस परियोजना के लाभ समझते हैं.

चिनाब नदी प्रोजेक्ट से देश की होगी चांदी (ETV Bharat)

क्या है परियोजना?

परियोजना को हिमाचल के लिहाज से देखें तो जनजातीय जिला लाहौल-स्पीति में चिनाब-ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट अस्तित्व में आएगा. कुल 2,352 करोड़ रुपए की लागत वाले इस प्रोजेक्ट में करीब 8.7 किलोमीटर लंबी एक टनल तैयार की जाएगी. इस टनल के बनने से चिनाब बेसिन से अतिरिक्त जल को हिमाचल की ब्यास नदी प्रणाली में जोड़ा जाएगा. ये टनल नदियों को जोड़ने वाले एक बड़े इंटर-बेसिन लिकिंग प्रोजेक्ट पहल का हिस्सा बनेगी. परियोजना का लक्ष्य यही है कि चिनाब नदी की सहायक नदी चंद्रभागा से जलराशि को हाइड्रोलिक संरचनाओं और टनल से ब्यास बेसिन की तरफ भेजा जाए.

लाहौल की चंद्रा नदी (Lahaul Police)

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से मंजूर किए गए इस प्रोजेक्ट में हिमाचल की लाहौल घाटी में चंद्रा नदी पर 19 मीटर ऊंचा एक बैराज बनाने का प्रस्ताव भी है. जल को मोड़ने की यह जगह कोकसर गांव के पास है. परियोजना का जिम्मा एनएचपीसी (नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन) के पास होगा. बड़ी बात है कि एनएचपीसी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर हिमाचल के ही हैं. हिमाचल से संबंध रखने वाले भूपेंद्र गुप्ता के पास एनएचपीसी के मुखिया का पद है.

हिमाचल के युवा प्रवीण का प्रयास

सस्टेनेबल डवलपमेंट यानी सतत विकास पर गहराई से काम करने वाले हिमाचल के युवा प्रवीण शर्मा करीब एक दशक से सिंधु जल संधि के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं. उन्होंने केंद्र सरकार सहित पीएमओ तक से सिंधु जल समझौते से जुड़े पहलुओं और देश की जरूरतों पर ध्यान आकर्षित किया था. प्रवीण शर्मा के अनुसार चिनाब व वितस्ता (झेलम) का उद्गम स्थल भारत है. सिंधु जल संधि एक अव्यवहारिक समझौता था, जिसके कारण भारत अपनी ही जलसंपदा का उपयोग नहीं कर पा रहा था. पहलगाम के कायराना हमले के बाद भारत ने उचित ही इस अव्यवहारिक संधि को स्थगित किया है और वैश्विक दबाव में नहीं आया है. अब दो परियोजनाओं के माध्यम से भारत ने ये दिखा दिया है कि वो इन नदियों की जलसंपदा को अपने व अपने नागरिकों के हक व हित में उपयोग करेगा.