प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: सरकार ने आकांक्षी कृषि जिलों के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर नियुक्त किए

पीएम नरेंद्र मोदी ( Photo/Youtube of Narendra Modi )

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को ठीक से लागू करने के मकसद से, केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत खेती-बाड़ी वाले जिलों की समीक्षा और निगरानी के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर (CNOs) नियुक्त किए हैं. यह अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है जिसमें खास तौर पर खेती और उससे जुड़े सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा. कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिले को रिव्यू और मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट और रिप्लेसमेंट को मंज़ूरी दे दी है. कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायतें और पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, यह फैसला 3 अक्टूबर, 2025 को जारी पहले के निर्देशों के साथ-साथ समय-समय पर किए गए बदलावों के बाद लिया गया है. नई नियुक्तियां निगरानी को मजबूत करने और प्रमुख कृषि योजना को असरदार तरीके से लागू करने को पक्का करने के लिए की गई हैं. मेमोरेंडम में कहा गया है कि कुछ जिलों के मौजूदा सेंट्रल नोडल ऑफिसर को बदल दिया गया है, जबकि दूसरे जिलों के लिए नए ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोग्रेस का रिव्यू करने, नतीजों की मॉनिटरिंग करने और राज्य और जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को छह साल के लिए मंजूरी दी थी, जिसकी शुरुआत 2025-26 से होगी और इसमें 100 जिले शामिल होंगे. यह स्कीम नीति आयोग के आकांक्षी जिले प्रोग्राम से प्रेरित है. इस स्कीम का मकसद खेती की उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाना बढ़ाना, पंचायत और ब्लॉक लेवल पर फसल कटाई के बाद स्टोरेज बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाना और लंबे और छोटे समय के लोन तक पहुंच को आसान बनाना है.