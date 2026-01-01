प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना: सरकार ने आकांक्षी कृषि जिलों के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर नियुक्त किए
पीएम धन्य धान्य कृषि योजना के तहत कृषि जिलों की समीक्षा के लिए केंद्र सरकार ने सेंट्रल नोडल ऑफिसर नियुक्त किए हैं.
Published : January 1, 2026 at 1:21 PM IST
नई दिल्ली : प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को ठीक से लागू करने के मकसद से, केंद्र सरकार ने इस स्कीम के तहत खेती-बाड़ी वाले जिलों की समीक्षा और निगरानी के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर (CNOs) नियुक्त किए हैं. यह अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है जिसमें खास तौर पर खेती और उससे जुड़े सेक्टर पर ध्यान दिया जाएगा.
कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना के तहत आकांक्षी कृषि जिले को रिव्यू और मॉनिटर करने के लिए सेंट्रल नोडल ऑफिसर के अपॉइंटमेंट और रिप्लेसमेंट को मंज़ूरी दे दी है.
कार्मिक मंत्रालय, लोक शिकायतें और पेंशन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की तरफ से जारी एक ऑफिस मेमोरेंडम के मुताबिक, यह फैसला 3 अक्टूबर, 2025 को जारी पहले के निर्देशों के साथ-साथ समय-समय पर किए गए बदलावों के बाद लिया गया है.
नई नियुक्तियां निगरानी को मजबूत करने और प्रमुख कृषि योजना को असरदार तरीके से लागू करने को पक्का करने के लिए की गई हैं.
मेमोरेंडम में कहा गया है कि कुछ जिलों के मौजूदा सेंट्रल नोडल ऑफिसर को बदल दिया गया है, जबकि दूसरे जिलों के लिए नए ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं. नियुक्त अधिकारी प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) के लक्ष्यों को पाने के लिए प्रोग्रेस का रिव्यू करने, नतीजों की मॉनिटरिंग करने और राज्य और जिला प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करने के लिए जिम्मेदार होंगे.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले साल जुलाई में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDDKY) को छह साल के लिए मंजूरी दी थी, जिसकी शुरुआत 2025-26 से होगी और इसमें 100 जिले शामिल होंगे.
यह स्कीम नीति आयोग के आकांक्षी जिले प्रोग्राम से प्रेरित है. इस स्कीम का मकसद खेती की उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण और टिकाऊ खेती के तरीकों को अपनाना बढ़ाना, पंचायत और ब्लॉक लेवल पर फसल कटाई के बाद स्टोरेज बढ़ाना, सिंचाई की सुविधाओं को बेहतर बनाना और लंबे और छोटे समय के लोन तक पहुंच को आसान बनाना है.
यह PMDDKY के तहत 100 जिलों को विकसित करने के लिए 2025-26 के बजट घोषणा के अनुसार है. यह स्कीम 11 डिपार्टमेंट की 36 मौजूदा स्कीम, दूसरी स्टेट स्कीम और प्राइवेट सेक्टर के साथ लोकल पार्टनरशिप को मिलाकर लागू की जाएगी.
कुल 100 जिलों की पहचान तीन खास इंडिकेटर्स के आधार पर की जाएगी: कम प्रोडक्टिविटी, कम फसल की मात्रा, और कम क्रेडिट डिस्बर्समेंट. हर राज्य और UT में जिलों की संख्या नेट क्रॉप्ड एरिया और ऑपरेशनल होल्डिंग्स के हिस्से पर आधारित होगी. हालांकि, हर राज्य से कम से कम एक ज़िला चुना जाएगा.
स्कीम की असरदार प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग पक्का करने के लिए ज़िला, राज्य और नेशनल लेवल पर कमेटियां बनाई जाएंगी. जिला कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों के प्लान को जिला धन धान्य समिति फाइनल करेगी, जिसमें प्रोग्रेसिव किसान मेंबर होंगे. जिला प्लान को फसल डाइवर्सिफिकेशन, पानी और मिट्टी की हेल्थ का बचाव, खेती और उससे जुड़े सेक्टर में आत्मनिर्भरता, और नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ाने के नेशनल लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाएगा.
हर धन-धान्य ज़िले में स्कीम की प्रोग्रेस को 117 की प्रदर्शन सूचक के डैशबोर्ड का इस्तेमाल करके हर महीने मॉनिटर किया जाएगा. नीति आयोग जिला प्लान का रिव्यू और गाइड भी करेगा. इसके अलावा, हर जिले के लिए अपॉइंट किए गए सेंट्रल नोडल ऑफिसर रेगुलर तौर पर स्कीम का रिव्यू करेंगे. जैसे-जैसे इन 100 जिलों में टारगेट किए गए नतीजे बेहतर होंगे, देश का मुख्य परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में समग्र औसत बढ़ेगा.
इस स्कीम से खेती और उससे जुड़े सेक्टर में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, वैल्यू एडिशन, लोकल रोज़ी-रोटी का मौका मिलेगा, और इसलिए, घरेलू प्रोडक्शन और आत्मनिर्भरता (आत्मनिर्भर भारत) बढ़ेगी. जैसे-जैसे इन 100 जिलों के इंडिकेटर्स बेहतर होंगे, नेशनल इंडिकेटर्स अपने आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे.
