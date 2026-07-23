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नीति आयोग के नये CEO बने अनुराग जैन, जानिए कौन हैं ये IAS, मध्य प्रदेश से क्या है नाता

केंद्र सरकार ने IAS अनुराग जैन को 2 साल के लिए नीति आयोग का सीईओ नियुक्त किया, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया आदेश.

IAS ANURAG JAIN NITI AAYOG CEO
आईएएस अनुराग जैन नीति आयोग के नये सीईओ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 12:49 AM IST

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भोपाल: केंद्र सरकार ने वर्तमान में मध्य प्रदेश ने मुख्य सचिव, 1989 बैच के IAS अधिकारी अनुराग जैन को नीति आयोग का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया है.

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया आदेश

IAS अनुराग जैन की ये नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है. इस बारे में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की ओर से एक आदेश जारी किया गया है. इसमें उनकी नियुक्‍ति की शर्तों का लेखा-जोखा दिया गया है.

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कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया आदेश (ETV Bharat)

क्या कहता है सरकारी आदेश?

आदेश के मुताबिक, कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS ऑफिसर अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है. नियुक्ति अनुराग जैन के पदभार संभालने की तारीख से लागू होगी.

आदेश में कहा गया है कि वह नीति आयोग के सीईओ के तौर पर अपनी सेवा के स्वीकृत विस्तार कार्यकाल के पूरा होने तक और उसके बाद कुल दो साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, इनमें से जो भी पहले हो, काम करेंगे.

कौन हैं IAS अनुराग जैन?

1989 बैच के आईएएस अधिकारी अनुराग जैन को करीब 30 साल से अधिक का प्रशासनिक अनुभव है. वे केन्द्र और राज्य सरकारों में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. केन्द्र की मोदी सरकार में भी अपनी कार्यप्रणाली के चलते पसंदीदा अधिकारियों में गिने जाते रहे. अनुराग जैन 1989 के IAS अधिकारी हैं जिनका चयन सीधी भर्ती के जरिए हुआ था.

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अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे

अनुराग जैन 3 अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव बने थे. इससे पहले वो केंद्र सरकार में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के सचिव और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) में संयुक्त सचिव के पद पर भी कार्य कर चुके हैं. अब वे नीति आयोग का कार्यभार संभालेंगे, उनका प्रशासनिक सेवा का लंबा अनुभव नीति आयोग के कार्यभार में भी काम आएगा.

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