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केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में लिया दिल्ली रेस क्लब, बुलडोजर से ढहाए गए पुराने ढांचे

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के लुटियंस जोन में गुरुवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करते हुए ऐतिहासिक 'दिल्ली रेस क्लब' की 53 एकड़ से अधिक बेशकीमती जमीन को आधिकारिक तौर पर अपने नियंत्रण में ले लिया. कार्रवाई शुरू होते ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर रेस क्लब परिसर के कई पुराने व आयु-पार कर चुके ढांचों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया. प्रधानमंत्री आवास के बेहद नजदीक स्थित इस प्राइम लोकेशन की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद, केंद्र सरकार ने इसे आगे के रखरखाव और विकास के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को सौंप दिया है.

कोर्ट से राहत न मिलने के बाद हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई कोर्ट के उस आदेश के ठीक दो दिन बाद अमल में लाई गई है, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इस्टेट ऑफिसर के निष्कासन आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि क्लब को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन वह इसका लाभ उठाने में विफल रहा.

इसके साथ ही, लोक परिसर अधिनियम, 1950 की धारा-5 के तहत बेदखली का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया. भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) और CPWD के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह औपचारिक हस्तांतरण 'जैसी है, जहां है' के आधार पर संपन्न हुआ. कागजी कार्रवाई पूरी होने के तुरंत बाद बुलडोजरों ने परिसर में ध्वस्तीकरण का कार्य आरंभ कर दिया.