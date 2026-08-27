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केंद्र सरकार ने अपने कब्जे में लिया दिल्ली रेस क्लब, बुलडोजर से ढहाए गए पुराने ढांचे

केंद्र सरकार ने 100 साल पुराने ऐतिहासिक दिल्ली रेस क्लब की 53 एकड़ से अधिक जमीन का कब्जा अपने हाथों में ले लिया है.

दिल्ली रेस क्लब, बुलडोजर से ढहाए गए पुराने ढांचे
दिल्ली रेस क्लब, बुलडोजर से ढहाए गए पुराने ढांचे (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 27, 2026 at 10:38 PM IST

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नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के लुटियंस जोन में गुरुवार को केंद्र सरकार ने एक बड़ी प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई करते हुए ऐतिहासिक 'दिल्ली रेस क्लब' की 53 एकड़ से अधिक बेशकीमती जमीन को आधिकारिक तौर पर अपने नियंत्रण में ले लिया. कार्रवाई शुरू होते ही भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर रेस क्लब परिसर के कई पुराने व आयु-पार कर चुके ढांचों को गिराने का काम शुरू कर दिया गया. प्रधानमंत्री आवास के बेहद नजदीक स्थित इस प्राइम लोकेशन की जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद, केंद्र सरकार ने इसे आगे के रखरखाव और विकास के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (CPWD) को सौंप दिया है.

कोर्ट से राहत न मिलने के बाद हुई कार्रवाई

यह पूरी कार्रवाई कोर्ट के उस आदेश के ठीक दो दिन बाद अमल में लाई गई है, जिसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने दिल्ली रेस क्लब (1940) लिमिटेड की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें इस्टेट ऑफिसर के निष्कासन आदेश पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की गई थी. कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि क्लब को अपना पक्ष रखने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे, लेकिन वह इसका लाभ उठाने में विफल रहा.

इसके साथ ही, लोक परिसर अधिनियम, 1950 की धारा-5 के तहत बेदखली का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया. भूमि एवं विकास कार्यालय (L&DO) और CPWD के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में यह औपचारिक हस्तांतरण 'जैसी है, जहां है' के आधार पर संपन्न हुआ. कागजी कार्रवाई पूरी होने के तुरंत बाद बुलडोजरों ने परिसर में ध्वस्तीकरण का कार्य आरंभ कर दिया.

समाप्त हुआ लीज विवाद और दशकों पुराना इतिहास

बता दें कि इस विशाल भूखंड का लीज दिसंबर 1994 में ही समाप्त हो चुका था और इसके बाद से किसी भी नए दस्तावेज के जरिए इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था. केंद्र सरकार का पक्ष रखते हुए केंद्रीय पैनल के वकीलों ने अदालत में दलील दी थी कि पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद से क्लब इस सरकारी जमीन पर अनधिकृत रूप से काबिज था. हालांकि, क्लब प्रबंधन की मुख्य कानूनी चुनौती अभी अदालत में विचाराधीन है और इस मामले की अगली सुनवाई आगामी 26 सितंबर को तय की गई है, परंतु अंतरिम संरक्षण न मिलने के कारण सरकार ने त्वरित कदम उठाते हुए जमीन का भौतिक कब्जा अपने हाथ में ले लिया है.

भविष्य में बड़े प्रोजेक्ट्स की संभावना

लुटियंस दिल्ली के इस प्राइम लोकेशन में स्थित इस 53.242 एकड़ की विशाल भूमि पर प्रशासनिक नियंत्रण मिलने के बाद से अटकलों का बाजार गर्म है कि सरकार इस सामरिक और महत्वपूर्ण भूमि का उपयोग किसी बड़े सार्वजनिक या आधिकारिक प्रयोजन के लिए कर सकती है. बहरहाल, गुरुवार से शुरू हुई इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई ने राजधानी के राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है.

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