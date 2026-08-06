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'SC/ST के लिए क्रीमी लेयर नहीं', सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आय-आधारित आरक्षण का विरोध किया

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित है, न कि सिर्फ आर्थिक स्थिति पर. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का भी विरोध किया जिसमें आरक्षित श्रेणियों के अंदर आय-आधारित उप-कोटा शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया.

याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को हर आरक्षित श्रेणी में आय के आधार पर प्राथमिकताएं लागू करने/अपनाने का निर्देश देने की मांग की है, ताकि SC, ST, OBC, और EWS के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के बीच फायदों का बराबर बंटवारा सुनिश्चित हो सके.

इस सवाल पर कि क्या 'क्रीमी लेयर' का नियम, जिसका इस्तेमाल OBCs में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को बाहर रखने के लिए किया जाता है, SCs और STs पर भी लागू हो सकता है, सरकार ने इस विचार को खारिज करने के लिए इंद्रा साहनी केस में नौ जजों के फैसले का हवाला दिया.

एम. नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, हलफनामे में कहा गया है कि कहीं भी खास तौर पर यह नहीं कहा गया है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत SCs और STs पर लागू होता है. इसमें कहा गया है कि फैसले के एक पैराग्राफ में क्रीमी लेयर की अवधारणा का जिक्र OBCs/SEBCs के लिए आरक्षण के बारे में एक आम बात लगती है.

हलफनामे में कहा गया है कि यह बात सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा 10 अप्रैल 2008 को तय अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट की जा चुकी है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण के उद्देश्य से क्रीमी लेयर के सिद्धांत एससी और एसटी पर लागू नहीं होते हैं.