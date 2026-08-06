'SC/ST के लिए क्रीमी लेयर नहीं', सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में आय-आधारित आरक्षण का विरोध किया
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में केंद्र को हर आरक्षित श्रेणी में आय-आधारित आरक्षण व्यवस्था लागू करने/अपनाने का निर्देश देने की मांग की गई है.
By Sumit Saxena
Published : August 6, 2026 at 9:59 PM IST
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों (SC), अनुसूचित जनजातियों (ST), और अन्य पिछड़े वर्गों (OBC) के लिए आरक्षण ऐतिहासिक और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित है, न कि सिर्फ आर्थिक स्थिति पर. सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका का भी विरोध किया जिसमें आरक्षित श्रेणियों के अंदर आय-आधारित उप-कोटा शुरू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी.
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया.
याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को हर आरक्षित श्रेणी में आय के आधार पर प्राथमिकताएं लागू करने/अपनाने का निर्देश देने की मांग की है, ताकि SC, ST, OBC, और EWS के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के बीच फायदों का बराबर बंटवारा सुनिश्चित हो सके.
इस सवाल पर कि क्या 'क्रीमी लेयर' का नियम, जिसका इस्तेमाल OBCs में आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को बाहर रखने के लिए किया जाता है, SCs और STs पर भी लागू हो सकता है, सरकार ने इस विचार को खारिज करने के लिए इंद्रा साहनी केस में नौ जजों के फैसले का हवाला दिया.
एम. नागराज केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए, हलफनामे में कहा गया है कि कहीं भी खास तौर पर यह नहीं कहा गया है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत SCs और STs पर लागू होता है. इसमें कहा गया है कि फैसले के एक पैराग्राफ में क्रीमी लेयर की अवधारणा का जिक्र OBCs/SEBCs के लिए आरक्षण के बारे में एक आम बात लगती है.
हलफनामे में कहा गया है कि यह बात सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा 10 अप्रैल 2008 को तय अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में स्पष्ट की जा चुकी है, जिसमें कहा गया है कि आरक्षण के उद्देश्य से क्रीमी लेयर के सिद्धांत एससी और एसटी पर लागू नहीं होते हैं.
हलफनामे में कहा गया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल होने का मानदंड ऐतिहासिक, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित है.
इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जातियों को छुआछूत की वजह से ऐतिहासिक नुकसान का सामना करना पड़ा है, जबकि अनुसूचित जनजातियों की संस्कृति अलग है, वे भौगोलिक रूप से अलग-थलग हैं और पिछड़े हैं.
हलफनामे में कहा गया है, "सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBC) की पहचान सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक नुकसान के साथ-साथ सेवाओं में प्रतिनिधित्व की कमी से होती है. ये मानदंड संविधान में नहीं बताए गए हैं, लेकिन ये अच्छी तरह से स्थापित हो चुके हैं."
हलफनामे में कहा गया है कि SC, ST, और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों (SEBCs)/अन्य पिछड़े वर्गों (OBCs) की पहचान जाति, जनजाति और सामाजिक पिछड़ेपन जैसे ऐतिहासिक और सामाजिक मानदंड पर आधारित है, न कि सिर्फ आर्थिक स्थिति पर. इसमें आगे कहा गया, "आरक्षण नीति में बदलाव, खासकर आरक्षित श्रेणियों में आय-आधारित प्राथमिकताएं शुरू करने से पहले, आरक्षित श्रेणी के लाभार्थियों के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों सहित समग्र समीक्षा और गहन अनुभवजन्य अध्ययन किया जाना चाहिए."
हलफनामे में रामाशंकर प्रजापति नाम के व्यक्ति की ओर से दायर याचिका को "भ्रामक" बताया गया है. केंद्र सरकार ने विचारणीयता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज करने का अनुरोध किया.
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