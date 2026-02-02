ETV Bharat / bharat

केंद्रीय बजट: दिल्ली के सरकारी अस्पतालों का बजट बढ़ा, AIIMS को सबसे बड़ा हिस्सा

नई दिल्ली: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में रविवार को हर साल की तरह राजधानी दिल्ली में स्थित केंद्र सरकार के अस्पतालों के लिए अलग से बजट का ऐलान किया. इनमें सबसे ज्यादा बजट दिल्ली एम्स को आवंटित किया गया है. इसके अलावा सफदरजंग, आरएमएल अस्पताल, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, सुचेता कृपलानी अस्पताल और कलावती सरन चिल्ड्रेन अस्पताल को भी बजट दिया गया है. इन छह अस्पतालों में से आरएमएल को छोड़कर बाकी पांच अस्पतालों का बजट पिछले साल की तुलना में बढ़ाया गया है, जबकि आरएमएल के बजट में कटौती की गई है.



दिल्ली एम्स को मिला 5200 करोड़ का फंड

केंद्रीय बजट में एम्स दिल्ली के लिए 5,200 करोड़ का आवंटन किया गया है, जिसे राष्ट्रीय राजधानी के स्वास्थ्य ढांचे की मजबूती के लिए अहम माना जा रहा है. इस फंड से एम्स अस्पताल की चिकित्सा सेवाओं के विस्तार, अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की खरीद, शोध कार्यों को बढ़ावा देने और मरीजों की बढ़ती संख्या को बेहतर ढंग से संभालने में किया जाएगा.

जानिए बजट में किस अस्पताल को पिछले वर्ष की तुलना में कितना मिला ? (ETV Bharat)

दिल्ली एम्स में हर साल 20 लाख मरीजों को ओपीडी में इलाज

बता दें कि दिल्ली एम्स में हर साल देश के कोने कोने से करीब 20 लाख मरीज ओपीडी में इलाज कराने आते हैं और कई लाख लोग इलाज के लिए भर्ती भी होते हैं. दिल्ली एम्स पर दिन प्रतिदिन मरीजों का लोड बढ़ता ही जा रहा है. इससे एम्स के संसाधन भी मरीजों के लिए कम पड़ते दिखाई देते हैं. अब एम्स के बढ़े हुए बजट से यहां सुपर स्पेशियलिटी सेवाओं व मेडिकल रिसर्च को मजबूत करने की दिशा में और प्रभावी कदम उठाए जाएंगे.