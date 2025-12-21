ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में क्या है IAS, IPS, IFS अफसरों की तबादला प्रक्रिया? केंद्र ने मांगा सिविल सर्विस बोर्ड का रिपोर्ट कार्ड

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उत्तराखंड से सिविल सर्विसेज बोर्ड के आधार पर किए गए तबादलों का रिपोर्ट कार्ड मांगा.

केंद्र ने उत्तराखंड सरकार से मांगा सिविल सर्विस बोर्ड का रिपोर्ट कार्ड (PHOTO-ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 21, 2025 at 6:46 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड समेत देशभर के राज्यों में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों के तबादलों की प्रक्रिया अब केंद्र सरकार की कड़ी निगरानी में आने वाली है. भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर सिविल सर्विसेज बोर्ड (CSB) के आधार पर किए गए तबादलों का पूरा लेखा-जोखा तय प्रारूप में मांगा है. यह जानकारी वार्षिक आख्या के रूप में 1 जनवरी तक केंद्र को उपलब्ध करानी होगी.

उत्तराखंड में आईएएस अधिकारियों के तबादलों को लेकर सिविल सर्विस बोर्ड गठित ही नहीं है. उधर, भारतीय पुलिस सेवा में पुलिस मुख्यालय के स्तर पर ही प्रस्ताव तैयार होते हैं. जबकि एक मात्र IFS अधिकारी ही हैं, जिनके लिए मुख्य सचिव स्तर पर बोर्ड गठित है और यहीं से तबादलों के लिए सिफारिशें भी की जाती हैं. ये बात इस समय इसलिए चर्चा में है क्योंकि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर सिविल सर्विस बोर्ड की सिफारिश को लेकर वार्षिक आख्या भेजने के निर्देश दिए हैं.

Uttarakhand
भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने उत्तराखंड से सिविल सर्विसेज बोर्ड के आधार पर किए गए तबादलों का रिपोर्ट कार्ड मांगा (PHOTO- उत्तराखंड शासन)

केंद्र का यह पत्र सामान्य औपचारिकता नहीं, बल्कि उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है. वजह साफ है कि राज्य में भारतीय वन सेवा (IFS) को छोड़ दें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के तबादलों में सिविल सर्विस बोर्ड की भूमिका लगभग न के बराबर है. आईएएस के लिए जहां ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं तो IPS पुलिस मुख्यालय की समिति तक ही सीमित है.

पत्र में साफ तौर पर उल्लेख किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 31 अक्तूबर 2013 के आदेश के अनुपालन में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने पहले ही राज्यों को निर्देश जारी किए थे. इसके तहत वर्ष 2014 में IAS कैडर नियम, 1954 में संशोधन किया गया, जो आईपीएस और आईएफएस पर भी समान रूप से लागू होते हैं.

नियम 7(1) के अनुसार, कैडर अधिकारियों की नियुक्ति और तबादले केवल सिविल सर्विसेज बोर्ड की सिफारिश पर ही किए जाने हैं. राज्य में आईएएस अधिकारियों के लिए अब तक सिविल सर्विस बोर्ड का गठन ही नहीं हुआ है. परिणामस्वरूप इन अधिकारियों के तबादले उच्च स्तर से सीधे कर दिए जाते हैं. वहीं आईपीएस के मामले में पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक समिति जरूर प्रस्ताव तैयार करती है.

यहीं से सवाल खड़े होते हैं. जब आईएफएस अधिकारियों के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सिविल सर्विस बोर्ड गठित है. जिसमें प्रमुख सचिव वन से लेकर कार्मिक विभाग के अधिकारी शामिल होते हैं, तो फिर आईपीएस और आईएएसके लिए इसी स्तर की व्यवस्था क्यों नहीं है?

नियम 7(3) के तहत किसी भी कैडर पद पर नियुक्त अधिकारी का न्यूनतम कार्यकाल दो वर्ष तय किया गया है. हालांकि पदोन्नति, सेवानिवृत्ति, अंतरराज्यीय प्रतिनियुक्ति या दो माह से अधिक की ट्रेनिंग जैसी परिस्थितियों में छूट का प्रावधान है. इसके बावजूद, उत्तराखंड में बार-बार होने वाले तबादले लंबे समय से चर्चा का विषय रहे हैं.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने अपने पत्र में राज्यों से सिविल सर्विसेज बोर्ड के गठन, उसकी संरचना और कार्यप्रणाली की अपडेट स्थिति तत्काल साझा करने को कहा है और इस पूरे मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं.

