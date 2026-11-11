उत्तराखंड आपदा प्रभावितों के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने बढ़ाई सहायता राशि, जानें पूरी डीटेल
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड आपदा पीड़ितों को आर्थिक मदद देने के नियम बढ़ा दिए हैं. आपदा में मृत्यु पर परिवार को 8 लाख रुपए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 11, 2026 at 8:56 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में हर साल मॉनसून के दौरान अतिवृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं बड़े पैमाने पर तबाही मचाती हैं. पहाड़ी जिलों में कई बार गांवों का संपर्क कट जाता है, किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है, लोगों के मकान, पशुधन और आजीविका तक प्रभावित होती है. ऐसे में आपदा के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता लंबे समय से प्रभावित परिवारों के लिए चिंता का विषय रही है. अब केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावितों को मिलने वाली आर्थिक मदद के मानकों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है.
मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई है. संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं. इस फैसले का सीधा फायदा उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य को मिलेगा, जहां हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.
केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को अब 4 लाख रुपए के बजाय 8 लाख रुपएकी अनुग्रह सहायता मिलेगी. यानी मृत्यु पर मिलने वाला मुआवजा सीधे दोगुना कर दिया गया है. खास बात यह है कि इस प्रावधान में राहत और बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है. इसी तरह 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपए और 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता होने पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपए कर दी गई है. आपदा में घायल होने वाले लोगों के लिए भी राहत बढ़ाई गई है. एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए अब 20 हजार 500 रुपए और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 7 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. पहले यह राशि क्रमशः 16 हजार और 5,400 रुपए थी.
नुकसान की सहायता राशि भी बढ़ाई: कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी दोगुनी कर दी गई है. अब प्रभावित परिवारों को कपड़ों के नुकसान पर 5 हजार रुपए और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर भी 5 हजार रुपए मिलेंगे. पहले दोनों मदों में 2,500-2,500 रुपए दिए जाते थे. इसके अलावा आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को दैनिक जरूरतों के लिए मिलने वाली सहायता के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है. खोज और बचाव अभियान के दौरान नाव, हेलीकॉप्टर और अन्य जरूरी संसाधनों पर होने वाला वास्तविक खर्च भी सहायता के दायरे में बना रहेगा. उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान कई बार सड़कें बंद होने और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के फंसने की स्थिति में हेलीकॉप्टर और अन्य बचाव संसाधनों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में इन प्रावधानों का महत्व और बढ़ जाता है.
किसानों और पशुपालकों को भी मिलेगी ज्यादा मदद: उत्तराखंड की बड़ी आबादी खेती, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर है. आपदा के दौरान खेतों में मलबा और रेत जमा होने, फसलें बर्बाद होने और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है. नए मानकों में इन सभी मदों में सहायता राशि बढ़ाई गई है. वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर मिलने वाली इनपुट सब्सिडी 8,500 रुपए से बढ़ाकर 11 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपए और बारहमासी व बागवानी फसलों के लिए 22 हजार 500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. इन सभी मदों में अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है. खेतों में तीन इंच से अधिक गाद और रेत जमा होने पर उसे हटाने के लिए भी अब 18 हजार के बजाय 23 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे. भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हुई कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.
पशुधन नुकसान पर बड़ा फैसला: पशुधन के नुकसान पर भी सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है. आपदा में गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मौत होने पर अब 37 हजार 500 के बजाय 50 हजार रुपए प्रति पशु मिलेंगे. हालांकि, एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं के लिए ही यह सहायता दी जाएगी. भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के नुकसान पर सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपए प्रति पशु कर दी गई है. मुर्गीपालन करने वालों को भी अब प्रति पक्षी 100 के बजाय 130 रुपए मिलेंगे. पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए 80 रुपए की जगह 100 रुपए प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 रुपए की जगह 60 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी.
मत्स्य पालकों को राहत: मत्स्य पालन से जुड़े लोगों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है. आपदा में क्षतिग्रस्त नाव की मरम्मत के लिए 6 हजार के बजाय 8 हजार रुपए और नई नाव खरीदने के लिए 15 हजार के बजाय 19 हजार रुपए मिलेंगे. इसी तरह मछली पकड़ने के जाल की मरम्मत पर 4 हजार रुपए और नया जाल खरीदने पर 5,100 रुपए की सहायता मिलेगी. मत्स्य बीज और अन्य जरूरी संसाधनों के लिए इनपुट सब्सिडी भी 10 हजार से बढ़ाकर 13 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. रेशम उत्पादन से जुड़े किसानों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है. एरी और मलबरी के लिए यह राशि 6 हजार से बढ़ाकर 7,800 रुपए और मूगा के लिए 7,500 से बढ़ाकर 9,800 रुपये प्रति हेक्टेयर कर दी गई है.
मकान से लेकर सड़क-पुल और पेयजल योजनाओं की मरम्मत के लिए बढ़ी राशि: आपदा के बाद सबसे बड़ी चुनौती प्रभावित परिवारों को दोबारा बसाने और बुनियादी सुविधाएं बहाल करने की होती है. उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और अतिवृष्टि के कारण कई बार मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाते हैं. नए मानकों के तहत मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए मिलने वाली सहायता 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए कर दी गई है. वहीं पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में यह राशि 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपए कर दी गई है. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए अब 8,500 रुपए और कच्चे मकान के लिए 5,500 रुपए मिलेंगे. पहले यह राशि क्रमशः 6,500 और 4 हजार रुपए थी. पूरी तरह नष्ट झोपड़ी के लिए सहायता 8 हजार से बढ़ाकर 10,500 रुपए और पशुशाला के लिए 3 हजार से बढ़ाकर 4 हजार रुपए कर दी गई है. इसके साथ ही आपदा में प्रभावित हस्तशिल्प और हथकरघा कारीगरों को औजार और कच्चा माल खरीदने के लिए भी पहले से ज्यादा सहायता मिलेगी.
सड़क नुकसान: सार्वजनिक अवसंरचना को हुए नुकसान की तत्काल मरम्मत के लिए भी केंद्र सरकार ने सहायता मानकों में बढ़ोतरी की है. उत्तराखंड में आपदा के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली व्यवस्थाओं में सड़क और पुल, पेयजल योजनाएं, बिजली आपूर्ति और सिंचाई सुविधाएं शामिल हैं. नए प्रावधानों के तहत राज्य राजमार्ग, प्रमुख जिला मार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों की मरम्मत के लिए सामान्य क्षेत्रों में सहायता एक लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए प्रति किलोमीटर और पर्वतीय क्षेत्रों में 1.25 लाख से बढ़ाकर 1.60 लाख रुपए प्रति किलोमीटर कर दी गई है. ग्रामीण और ग्राम सड़कों के लिए सामान्य क्षेत्रों में 60 हजार से बढ़ाकर 80 हजार रुपए और पर्वतीय क्षेत्रों में 75 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपए प्रति किलोमीटर की सहायता मिलेगी. पेयजल योजनाओं की तत्काल बहाली के लिए अब 2 लाख के बजाय 2.60 लाख रुपए प्रति क्षतिग्रस्त योजना दिए जाएंगे. लघु सिंचाई कार्यों के लिए भी सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपये कर दी गई है.
बिजली व्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भी नए मानक लागू किए गए हैं. बिजली के एक पोल के लिए सहायता 5 हजार से बढ़ाकर 6,500 रुपए, क्षतिग्रस्त एलटी लाइन की मरम्मत के लिए 50 हजार से बढ़ाकर 70 हजार रुपए प्रति किलोमीटर और वितरण ट्रांसफार्मर बदलने के लिए एक लाख से बढ़ाकर 1.30 लाख रुपए कर दिए गए हैं. सरकारी स्कूल भवनों और प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की मरम्मत के लिए सहायता 2 लाख से बढ़ाकर 2.60 लाख रुपए प्रति इकाई कर दी गई है. पंचायत और सामुदायिक परिसंपत्तियों के नुकसान पर अब 2.50 लाख के बजाय 3.20 लाख रुपए की सहायता मिलेगी. इससे आपदा के बाद गांवों में जरूरी सार्वजनिक सुविधाओं को दोबारा शुरू करने में मदद मिलेगी.
उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यहां बाढ़, भूस्खलन, अतिवृष्टि, बादल फटने और हिमपात जैसी आपदाओं से जन-धन के साथ कृषि, पशुधन, आवास और सार्वजनिक अवसंरचना को भी व्यापक नुकसान होता है. ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित लोगों को अधिक आर्थिक मदद मिल सकेगी.
-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड-
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