ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड आपदा प्रभावितों के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने बढ़ाई सहायता राशि, जानें पूरी डीटेल

उत्तराखंड आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र की बड़ी राहत ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में हर साल मॉनसून के दौरान अतिवृष्टि, बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ जैसी आपदाएं बड़े पैमाने पर तबाही मचाती हैं. पहाड़ी जिलों में कई बार गांवों का संपर्क कट जाता है, किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है, लोगों के मकान, पशुधन और आजीविका तक प्रभावित होती है. ऐसे में आपदा के बाद मिलने वाली आर्थिक सहायता लंबे समय से प्रभावित परिवारों के लिए चिंता का विषय रही है. अब केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावितों को मिलने वाली आर्थिक मदद के मानकों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी की है.

मुख्यमंत्री धामी के अनुरोध पर राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) और राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत मिलने वाली सहायता राशि बढ़ाई गई है. संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी हो गए हैं. इस फैसले का सीधा फायदा उत्तराखंड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य को मिलेगा, जहां हर साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण जान-माल और सार्वजनिक संपत्तियों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है.

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद आपदा में जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिजनों को अब 4 लाख रुपए के बजाय 8 लाख रुपएकी अनुग्रह सहायता मिलेगी. यानी मृत्यु पर मिलने वाला मुआवजा सीधे दोगुना कर दिया गया है. खास बात यह है कि इस प्रावधान में राहत और बचाव कार्यों में जुटे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है. इसी तरह 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता होने पर सहायता राशि 74 हजार से बढ़ाकर 94 हजार रुपए और 60 प्रतिशत से अधिक गंभीर दिव्यांगता होने पर 2.50 लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपए कर दी गई है. आपदा में घायल होने वाले लोगों के लिए भी राहत बढ़ाई गई है. एक सप्ताह से अधिक अस्पताल में भर्ती रहने पर गंभीर चोट के लिए अब 20 हजार 500 रुपए और एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर 7 हजार रुपये की सहायता मिलेगी. पहले यह राशि क्रमशः 16 हजार और 5,400 रुपए थी. नुकसान की सहायता राशि भी बढ़ाई: कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर मिलने वाली सहायता भी दोगुनी कर दी गई है. अब प्रभावित परिवारों को कपड़ों के नुकसान पर 5 हजार रुपए और घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर भी 5 हजार रुपए मिलेंगे. पहले दोनों मदों में 2,500-2,500 रुपए दिए जाते थे. इसके अलावा आपदा के कारण प्रभावित परिवारों को दैनिक जरूरतों के लिए मिलने वाली सहायता के प्रावधान में भी बदलाव किया गया है. खोज और बचाव अभियान के दौरान नाव, हेलीकॉप्टर और अन्य जरूरी संसाधनों पर होने वाला वास्तविक खर्च भी सहायता के दायरे में बना रहेगा. उत्तराखंड में मॉनसून के दौरान कई बार सड़कें बंद होने और दुर्गम क्षेत्रों में लोगों के फंसने की स्थिति में हेलीकॉप्टर और अन्य बचाव संसाधनों की जरूरत पड़ती है. ऐसे में इन प्रावधानों का महत्व और बढ़ जाता है. किसानों और पशुपालकों को भी मिलेगी ज्यादा मदद: उत्तराखंड की बड़ी आबादी खेती, बागवानी और पशुपालन पर निर्भर है. आपदा के दौरान खेतों में मलबा और रेत जमा होने, फसलें बर्बाद होने और कृषि भूमि को नुकसान पहुंचने से ग्रामीण परिवारों की आजीविका प्रभावित होती है. नए मानकों में इन सभी मदों में सहायता राशि बढ़ाई गई है. वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर मिलने वाली इनपुट सब्सिडी 8,500 रुपए से बढ़ाकर 11 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए यह राशि 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपए और बारहमासी व बागवानी फसलों के लिए 22 हजार 500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. इन सभी मदों में अधिकतम दो हेक्टेयर तक सहायता का प्रावधान है. खेतों में तीन इंच से अधिक गाद और रेत जमा होने पर उसे हटाने के लिए भी अब 18 हजार के बजाय 23 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर मिलेंगे. भूस्खलन और हिमस्खलन के कारण स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हुई कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर कर दी गई है. पशुधन नुकसान पर बड़ा फैसला: पशुधन के नुकसान पर भी सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है. आपदा में गाय, भैंस, ऊंट और याक जैसे बड़े पशुओं की मौत होने पर अब 37 हजार 500 के बजाय 50 हजार रुपए प्रति पशु मिलेंगे. हालांकि, एक परिवार को अधिकतम तीन पशुओं के लिए ही यह सहायता दी जाएगी. भेड़, बकरी और सूअर जैसे छोटे पशुओं के नुकसान पर सहायता 4 हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपए प्रति पशु कर दी गई है. मुर्गीपालन करने वालों को भी अब प्रति पक्षी 100 के बजाय 130 रुपए मिलेंगे. पशु शिविरों में बड़े पशुओं के चारे के लिए 80 रुपए की जगह 100 रुपए प्रतिदिन और छोटे पशुओं के लिए 45 रुपए की जगह 60 रुपए प्रतिदिन की सहायता दी जाएगी.