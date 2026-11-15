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उत्तराखंड में 11 साल में 3,839 मौतें, 2025 में आपदा से ₹15 हजार करोड़ का असर, दोगुनी राहत राशि के साथ ये है डिटेल

आपदा में डिरेल हो जाता है उत्तराखंड: उत्तराखंड देश के सबसे संवेदनशील पर्वतीय राज्यों में शामिल है. यहां हर साल अतिवृष्टि, बादल फटने, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं लोगों की जिंदगी और आजीविका को प्रभावित करती हैं. कई बार एक ही आपदा में गांव के गांव प्रभावित हो जाते हैं. सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं, मकान मलबे में दब जाते हैं और किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है. पहाड़ों में आपदा का असर केवल उस समय होने वाले नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई इलाकों में महीनों तक सड़क, बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं प्रभावित रहती हैं.

आपदा राहत राशि में बढ़ोतरी (ETV Bharat)

आपदा राहत राशि दोगुनी हुई: ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों के लिए बड़ा सहारा होती है. लेकिन लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि आपदा से होने वाले वास्तविक नुकसान के मुकाबले राहत के पुराने मानक काफी कम है. इसी मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत दी जाने वाली आपदा सहायता राशि के मानकों में बदलाव किया है. सबसे बड़ा बदलाव आपदा में मौत होने पर मिलने वाली सहायता राशि में हुआ है. पहले मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये दिए जाते थे. अब यह राशि बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है. मकान, फसल, कृषि भूमि, पशुधन, दिव्यांगता और घायलों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है. संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू किए गए हैं.

आपदा से नुकसान (ETV Bharat)

11 साल में 27 हजार से ज्यादा आपदा संबंधी घटनाएं, 3,839 लोगों की मौत: उत्तराखंड में आपदा की गंभीरता समझने के लिए पिछले एक दशक से अधिक समय के आंकड़े अहम हैं. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचेत डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2015 से 20 सितंबर 2025 तक राज्य में कुल 27,197 आपदा संबंधी घटनाएं दर्ज की गईं. इन घटनाओं में 3,839 लोगों की मौत हुई, 6,207 लोग घायल हुए और 312 लोग लापता दर्ज किए गए. इसी अवधि में अतिवृष्टि और त्वरित बाढ़ की 14,237 तथा भूस्खलन की 5,830 घटनाएं दर्ज की गईं.

नुकसान पर सहायता राशि (ETV Bharat)

यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 27,197 घटनाओं और 3,839 मौतों का आंकड़ा केवल भूस्खलन, बाढ़ या अतिवृष्टि का नहीं है. इस व्यापक संकलन में आग, आंधी-तूफान, डूबने, बहने, भूकंप, वज्रपात, सड़क दुर्घटना और हिमस्खलन जैसी अलग-अलग श्रेणियों की घटनाएं भी शामिल हैं. इसलिए इन आंकड़ों को राज्य में आपदा संबंधी घटनाओं की व्यापक तस्वीर के तौर पर देखना चाहिए, न कि केवल प्राकृतिक आपदाओं में हुई मौतों के आंकड़े के रूप में.

मकान, खेती पर सहायता राशि (ETV Bharat)

गृह मंत्रालय लोकसभा में दे चुका है जवाब: इस व्यापक आंकड़े के अलावा केंद्र सरकार के पास हाइड्रो-मौसम संबंधी आपदाओं का अलग रिकॉर्ड भी है. गृह मंत्रालय ने चार अगस्त 2026 को लोकसभा में दिए जवाब में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार देश में सभी प्रकार की आपदाओं से हुई जनहानि और संपत्ति के नुकसान का एकीकृत आंकड़ा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखती. हालांकि, राज्य सरकारों की ओर से रिपोर्ट की गई हाइड्रो-मौसम संबंधी आपदाओं का विवरण अलग से उपलब्ध कराया गया है. उत्तराखंड के लिए इस श्रेणी में वित्त वर्ष 2023-24 में 109 लोगों की मौत, 661 पशुओं की क्षति और 3,137 मकानों को नुकसान दर्ज किया गया. वित्त वर्ष 2024-25 में 80 लोगों की मौत, 524 पशुओं की क्षति और 3,484 मकानों को नुकसान पहुंचा. वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में 182 लोगों की मौत, 861 पशुओं की क्षति और 7,215 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी गई.

एनडीआरएफ से अतिरिक्त सहायता (ETV Bharat)

2025 में आपदा का आर्थिक प्रभाव ₹15,103 करोड़, पुनर्निर्माण के लिए करीब ₹11 हजार करोड़ की जरूरत: आपदा का असर केवल जनहानि और मकानों के नुकसान तक सीमित नहीं रहता. इससे राज्य के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, पेयजल, सड़क, बिजली और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है. वर्ष 2025 में उत्तराखंड में आई आपदाओं के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट यानी पीडीएनए रिपोर्ट तैयार की थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 की आपदाओं का कुल आर्थिक प्रभाव 15,103.52 करोड़ रुपये आंका गया. इसमें 3,792.38 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान और 312.19 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान शामिल है.

एसडीआरएफ आवंटन (ETV Bharat)

इसके अलावा पुनर्वास, पुनर्निर्माण और भविष्य में बेहतर व्यवस्था तैयार करने के लिए 10,998.95 करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई. यानी कुल आर्थिक प्रभाव में सबसे बड़ा हिस्सा आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा खड़ा करने और बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने की जरूरत का है. रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे पर 6,225.69 करोड़ रुपये और सामाजिक क्षेत्र पर 4,966.85 करोड़ रुपये के प्रभाव का आकलन किया गया. पेयजल क्षेत्र पर 4,048.88 करोड़ और सड़कों पर 1,963.29 करोड़ रुपये का असर बताया गया. पर्यटन क्षेत्र में भी 744.94 करोड़ रुपये का आर्थिक प्रभाव दर्ज किया गया.

आपदा का आर्थिक प्रभाव (ETV Bharat)

सार्वजनिक सुविधाएं दोबारा खड़ा करने की चुनौती: इन आंकड़ों को समझने के लिए यह अंतर भी जरूरी है कि 15,103.52 करोड़ रुपये को पूरी तरह प्रत्यक्ष नुकसान नहीं कहा जा सकता. इसमें प्रत्यक्ष क्षति, आर्थिक नुकसान और भविष्य में पुनर्वास व पुनर्निर्माण के लिए जरूरी रकम तीनों शामिल हैं. पीडीएनए रिपोर्ट में प्रत्यक्ष नुकसान 3,792.38 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि करीब 10,999 करोड़ रुपये प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा विकसित करने और पुनर्निर्माण की जरूरत के रूप में बताए गए हैं. इस रिपोर्ट से यह भी साफ होता है कि आपदा के बाद केवल प्रभावित परिवारों को मुआवजा देना ही चुनौती नहीं है, बल्कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं को दोबारा खड़ा करना भी बड़ी जरूरत है.

आपदाओं से नुकसान (ETV Bharat)

तीन साल में SDRF के लिए ₹2,894 करोड़ का आवंटन, NDRF से ₹312 करोड़ जारी: आपदा से होने वाले नुकसान के साथ यह समझना भी जरूरी है कि राहत और बचाव के लिए राज्य को कितना पैसा मिलता है. एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा मोचन निधि राज्य के पास उपलब्ध प्रमुख राहत कोष है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें अपना हिस्सा देती हैं. वहीं गंभीर प्रकृति की आपदा में तय प्रक्रिया और आकलन के बाद एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है.

उत्तराखंड में आपदा के आंकड़े (ETV Bharat)

गृह मंत्रालय के चार अगस्त 2026 के संसदीय जवाब के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक उत्तराखंड के लिए एसडीआरएफ में कुल 2,894.40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है. इसी अवधि में केंद्र की ओर से एसडीआरएफ के तहत 2,171.60 करोड़ रुपये जारी किए गए. इसके अलावा एनडीआरएफ से 2023-24 में कोई राशि जारी नहीं हुई. 2024-25 में 21.30 करोड़ रुपये और 2025-26 में 291.15 करोड़ रुपये जारी किए गए. यानी इन तीन वित्तीय वर्षों में एनडीआरएफ से कुल 312.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता जारी हुई.

मौत पर 8 लाख, मकान, फसल और पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ी सहायता: अब नए राहत मानकों की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता में हुआ है. पहले आपदा में मौत होने पर परिजनों को चार लाख रुपये दिए जाते थे. अब यह राशि बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है. स्थायी दिव्यांगता के मामलों में भी सहायता बढ़ाई गई है. 40 से 60 प्रतिशत तक दिव्यांगता होने पर पहले 74 हजार रुपये मिलते थे. अब 94 हजार रुपये दिए जाएंगे. 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर सहायता ढाई लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है.

गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर अब 20,500 रुपये मिलेंगे. पहले यह राशि 16 हजार रुपये थी. एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर सहायता 5,400 रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये की गई है. जिन परिवारों के मकान पूरी तरह बह गए हैं या गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हें कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर अलग-अलग पांच-पांच हजार रुपये की सहायता मिलेगी. पहले दोनों मदों में 2,500-2,500 रुपये दिए जाते थे.

मकानों और खेती-किसानी के नुकसान पर मिलने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है. मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.60 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 1.20 लाख रुपये थी. पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 6,500 रुपये की जगह 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए चार हजार की जगह 5,500 रुपये मिलेंगे. पूरी तरह नष्ट हुई झोपड़ी के लिए सहायता आठ हजार से बढ़ाकर 10,500 रुपये की गई है.