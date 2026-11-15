उत्तराखंड में 11 साल में 3,839 मौतें, 2025 में आपदा से ₹15 हजार करोड़ का असर, दोगुनी राहत राशि के साथ ये है डिटेल
SDRF और NDRF के तहत मिलने वाली सहायता राशि दोगुनी बढ़ाई गई है, संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रभावी, रिपोर्ट- धीरज सजवाण
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 7:54 AM IST
देहरादून: हिमालयी राज्य उत्तराखंड में आपदाओं का बड़ा इतिहास रहा है. राज्य में आपदाओं ने पिछले 11 साल में हजारों लोगों की जान ली और हजारों करोड़ रुपये का नुकसान पहुंचाया. अब मृत्यु पर सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख की गई है. बड़ा सवाल ये है कि क्या बढ़ी हुई राहत राशि पहाड़ के नुकसान के मुकाबले पर्याप्त है? आंकड़ों और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं के साथ समझिए पूरा हिसाब-किताब.
आपदा में डिरेल हो जाता है उत्तराखंड: उत्तराखंड देश के सबसे संवेदनशील पर्वतीय राज्यों में शामिल है. यहां हर साल अतिवृष्टि, बादल फटने, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन और बाढ़ जैसी घटनाएं लोगों की जिंदगी और आजीविका को प्रभावित करती हैं. कई बार एक ही आपदा में गांव के गांव प्रभावित हो जाते हैं. सड़कें टूट जाती हैं, पुल बह जाते हैं, मकान मलबे में दब जाते हैं और किसानों की महीनों की मेहनत बर्बाद हो जाती है. पहाड़ों में आपदा का असर केवल उस समय होने वाले नुकसान तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कई इलाकों में महीनों तक सड़क, बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सुविधाएं प्रभावित रहती हैं.
आपदा राहत राशि दोगुनी हुई: ऐसे में सरकार की ओर से मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों के लिए बड़ा सहारा होती है. लेकिन लंबे समय से यह सवाल उठता रहा है कि आपदा से होने वाले वास्तविक नुकसान के मुकाबले राहत के पुराने मानक काफी कम है. इसी मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के तहत दी जाने वाली आपदा सहायता राशि के मानकों में बदलाव किया है. सबसे बड़ा बदलाव आपदा में मौत होने पर मिलने वाली सहायता राशि में हुआ है. पहले मृतक के परिजनों को चार लाख रुपये दिए जाते थे. अब यह राशि बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है. मकान, फसल, कृषि भूमि, पशुधन, दिव्यांगता और घायलों के लिए भी सहायता बढ़ाई गई है. संशोधित मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू किए गए हैं.
11 साल में 27 हजार से ज्यादा आपदा संबंधी घटनाएं, 3,839 लोगों की मौत: उत्तराखंड में आपदा की गंभीरता समझने के लिए पिछले एक दशक से अधिक समय के आंकड़े अहम हैं. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचेत डैशबोर्ड पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2015 से 20 सितंबर 2025 तक राज्य में कुल 27,197 आपदा संबंधी घटनाएं दर्ज की गईं. इन घटनाओं में 3,839 लोगों की मौत हुई, 6,207 लोग घायल हुए और 312 लोग लापता दर्ज किए गए. इसी अवधि में अतिवृष्टि और त्वरित बाढ़ की 14,237 तथा भूस्खलन की 5,830 घटनाएं दर्ज की गईं.
यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 27,197 घटनाओं और 3,839 मौतों का आंकड़ा केवल भूस्खलन, बाढ़ या अतिवृष्टि का नहीं है. इस व्यापक संकलन में आग, आंधी-तूफान, डूबने, बहने, भूकंप, वज्रपात, सड़क दुर्घटना और हिमस्खलन जैसी अलग-अलग श्रेणियों की घटनाएं भी शामिल हैं. इसलिए इन आंकड़ों को राज्य में आपदा संबंधी घटनाओं की व्यापक तस्वीर के तौर पर देखना चाहिए, न कि केवल प्राकृतिक आपदाओं में हुई मौतों के आंकड़े के रूप में.
गृह मंत्रालय लोकसभा में दे चुका है जवाब: इस व्यापक आंकड़े के अलावा केंद्र सरकार के पास हाइड्रो-मौसम संबंधी आपदाओं का अलग रिकॉर्ड भी है. गृह मंत्रालय ने चार अगस्त 2026 को लोकसभा में दिए जवाब में स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार देश में सभी प्रकार की आपदाओं से हुई जनहानि और संपत्ति के नुकसान का एकीकृत आंकड़ा केंद्रीय स्तर पर नहीं रखती. हालांकि, राज्य सरकारों की ओर से रिपोर्ट की गई हाइड्रो-मौसम संबंधी आपदाओं का विवरण अलग से उपलब्ध कराया गया है. उत्तराखंड के लिए इस श्रेणी में वित्त वर्ष 2023-24 में 109 लोगों की मौत, 661 पशुओं की क्षति और 3,137 मकानों को नुकसान दर्ज किया गया. वित्त वर्ष 2024-25 में 80 लोगों की मौत, 524 पशुओं की क्षति और 3,484 मकानों को नुकसान पहुंचा. वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में 182 लोगों की मौत, 861 पशुओं की क्षति और 7,215 मकानों के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी दी गई.
2025 में आपदा का आर्थिक प्रभाव ₹15,103 करोड़, पुनर्निर्माण के लिए करीब ₹11 हजार करोड़ की जरूरत: आपदा का असर केवल जनहानि और मकानों के नुकसान तक सीमित नहीं रहता. इससे राज्य के बुनियादी ढांचे, पर्यटन, पेयजल, सड़क, बिजली और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है. वर्ष 2025 में उत्तराखंड में आई आपदाओं के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट यानी पीडीएनए रिपोर्ट तैयार की थी. इस रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 की आपदाओं का कुल आर्थिक प्रभाव 15,103.52 करोड़ रुपये आंका गया. इसमें 3,792.38 करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष नुकसान और 312.19 करोड़ रुपये का आर्थिक नुकसान शामिल है.
इसके अलावा पुनर्वास, पुनर्निर्माण और भविष्य में बेहतर व्यवस्था तैयार करने के लिए 10,998.95 करोड़ रुपये की जरूरत बताई गई. यानी कुल आर्थिक प्रभाव में सबसे बड़ा हिस्सा आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा खड़ा करने और बुनियादी सुविधाओं को बहाल करने की जरूरत का है. रिपोर्ट में बुनियादी ढांचे पर 6,225.69 करोड़ रुपये और सामाजिक क्षेत्र पर 4,966.85 करोड़ रुपये के प्रभाव का आकलन किया गया. पेयजल क्षेत्र पर 4,048.88 करोड़ और सड़कों पर 1,963.29 करोड़ रुपये का असर बताया गया. पर्यटन क्षेत्र में भी 744.94 करोड़ रुपये का आर्थिक प्रभाव दर्ज किया गया.
सार्वजनिक सुविधाएं दोबारा खड़ा करने की चुनौती: इन आंकड़ों को समझने के लिए यह अंतर भी जरूरी है कि 15,103.52 करोड़ रुपये को पूरी तरह प्रत्यक्ष नुकसान नहीं कहा जा सकता. इसमें प्रत्यक्ष क्षति, आर्थिक नुकसान और भविष्य में पुनर्वास व पुनर्निर्माण के लिए जरूरी रकम तीनों शामिल हैं. पीडीएनए रिपोर्ट में प्रत्यक्ष नुकसान 3,792.38 करोड़ रुपये आंका गया है, जबकि करीब 10,999 करोड़ रुपये प्रभावित क्षेत्रों को दोबारा विकसित करने और पुनर्निर्माण की जरूरत के रूप में बताए गए हैं. इस रिपोर्ट से यह भी साफ होता है कि आपदा के बाद केवल प्रभावित परिवारों को मुआवजा देना ही चुनौती नहीं है, बल्कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा और दूसरी सार्वजनिक सुविधाओं को दोबारा खड़ा करना भी बड़ी जरूरत है.
तीन साल में SDRF के लिए ₹2,894 करोड़ का आवंटन, NDRF से ₹312 करोड़ जारी: आपदा से होने वाले नुकसान के साथ यह समझना भी जरूरी है कि राहत और बचाव के लिए राज्य को कितना पैसा मिलता है. एसडीआरएफ यानी राज्य आपदा मोचन निधि राज्य के पास उपलब्ध प्रमुख राहत कोष है. केंद्र और राज्य सरकार दोनों इसमें अपना हिस्सा देती हैं. वहीं गंभीर प्रकृति की आपदा में तय प्रक्रिया और आकलन के बाद एनडीआरएफ से अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाती है.
गृह मंत्रालय के चार अगस्त 2026 के संसदीय जवाब के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक उत्तराखंड के लिए एसडीआरएफ में कुल 2,894.40 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया. इसमें केंद्र और राज्य दोनों का हिस्सा शामिल है. इसी अवधि में केंद्र की ओर से एसडीआरएफ के तहत 2,171.60 करोड़ रुपये जारी किए गए. इसके अलावा एनडीआरएफ से 2023-24 में कोई राशि जारी नहीं हुई. 2024-25 में 21.30 करोड़ रुपये और 2025-26 में 291.15 करोड़ रुपये जारी किए गए. यानी इन तीन वित्तीय वर्षों में एनडीआरएफ से कुल 312.45 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता जारी हुई.
मौत पर 8 लाख, मकान, फसल और पशुधन के नुकसान पर भी बढ़ी सहायता: अब नए राहत मानकों की बात करें तो सबसे बड़ा बदलाव मृत्यु पर मिलने वाली अनुग्रह सहायता में हुआ है. पहले आपदा में मौत होने पर परिजनों को चार लाख रुपये दिए जाते थे. अब यह राशि बढ़ाकर आठ लाख रुपये कर दी गई है. स्थायी दिव्यांगता के मामलों में भी सहायता बढ़ाई गई है. 40 से 60 प्रतिशत तक दिव्यांगता होने पर पहले 74 हजार रुपये मिलते थे. अब 94 हजार रुपये दिए जाएंगे. 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता पर सहायता ढाई लाख से बढ़ाकर 3.20 लाख रुपये कर दी गई है.
गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को अस्पताल में एक सप्ताह से अधिक भर्ती रहने पर अब 20,500 रुपये मिलेंगे. पहले यह राशि 16 हजार रुपये थी. एक सप्ताह से कम भर्ती रहने पर सहायता 5,400 रुपये से बढ़ाकर सात हजार रुपये की गई है. जिन परिवारों के मकान पूरी तरह बह गए हैं या गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं, उन्हें कपड़ों और घरेलू सामान के नुकसान पर अलग-अलग पांच-पांच हजार रुपये की सहायता मिलेगी. पहले दोनों मदों में 2,500-2,500 रुपये दिए जाते थे.
मकानों और खेती-किसानी के नुकसान पर मिलने वाली सहायता में भी बढ़ोतरी की गई है. मैदानी क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए अब 1.60 लाख रुपये मिलेंगे, जबकि पहले यह राशि 1.20 लाख रुपये थी. पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.70 लाख रुपये कर दी गई है. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान के लिए 6,500 रुपये की जगह 8,500 रुपये और कच्चे मकान के लिए चार हजार की जगह 5,500 रुपये मिलेंगे. पूरी तरह नष्ट हुई झोपड़ी के लिए सहायता आठ हजार से बढ़ाकर 10,500 रुपये की गई है.
किसानों को वर्षा आधारित फसलों के नुकसान पर अब 8,500 की जगह 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के नुकसान पर 17 हजार की जगह 22 हजार रुपये और बारहमासी व बागवानी फसलों के नुकसान पर 22,500 की जगह 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर मिलेंगे. भूस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता 47 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है. बड़े पशु की क्षति पर सहायता 37,500 से बढ़ाकर 50 हजार रुपये और छोटे पशु के लिए चार हजार से बढ़ाकर 5,100 रुपये कर दी गई है. ये सहायता निर्धारित पात्रता और नुकसान के आकलन के आधार पर मिलेगी.
2026 में अब तक 92 मौतें, 5,445 मकान प्रभावित: चालू वर्ष में उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान की तस्वीर भी गंभीर है. राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की 13 नवंबर 2026 की सुबह 10:30 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक, एक अप्रैल से 13 नवंबर तक राज्य में आपदा संबंधी घटनाओं में 92 लोगों की मौत और 80 लोगों के घायल होने की जानकारी दर्ज की गई. इसी अवधि में 183 बड़े और 1,018 छोटे पशुओं की क्षति हुई. मकानों की बात करें तो 5,064 मकान आंशिक रूप से, 336 गंभीर रूप से और 45 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त दर्ज किए गए. यानी मकानों की इन तीनों श्रेणियों को मिलाकर 5,445 मकान प्रभावित हुए। इसके अलावा 167 पशुशालाओं को भी नुकसान पहुंचा.
पिथौरागढ़ जिले में मकानों को सबसे ज्यादा नुकसान: जिलावार आंकड़ों में पिथौरागढ़ में सबसे अधिक 1,198 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए. चमोली में सबसे अधिक 18 लोगों की मौत दर्ज की गई. इस रिपोर्ट में दर्ज 92 मौतों में वन्यजीव संघर्ष की 17 मौतें भी शामिल हैं, जिन्हें राज्य आपदा की श्रेणी में रखा गया है. चारधाम यात्रा के दौरान आपदा से हुई मौतें भी इस संकलन में शामिल हैं. इसलिए इन 92 मौतों को केवल बारिश, बाढ़ या भूस्खलन से हुई मौतें बताना सही नहीं होगा. यह आंकड़ा भी केवल एक अप्रैल से 13 नवंबर 2026 तक की अवधि का है.
सरकार ने बताया मुख्यमंत्री की पैरवी का नतीजा, कांग्रेस ने उठाए सवाल: आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के सचिव आईएएस विनोद कुमार सुमन ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से लगातार केंद्र सरकार के सामने सहायता मानकों को संशोधित करने की मांग रखी जा रही थी. समय-समय पर हुई बैठकों में भी यह मुद्दा उठाया गया कि पुराने मानकों के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता मौजूदा परिस्थितियों और नुकसान के हिसाब से पर्याप्त नहीं है. राज्य सरकार की पैरवी के बाद केंद्र ने दरों में संशोधन किया है और नए मानक वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू कर दिए गए हैं. सचिव के मुताबिक-
इस वित्तीय वर्ष में जिन प्रभावित परिवारों को पुरानी दरों के हिसाब से सहायता मिल चुकी है, उनकी बकाया राशि का आकलन कर नए और पुराने मानकों के बीच का अंतर भी दिया जाएगा. इससे राज्य पर कितना अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, इसका आकलन अभी नहीं किया गया है. पूरी राशि एसडीआरएफ के राहत मद से वहन की जाएगी.
-विनोद सुमन, सचिव आपदा प्रबंधन विभाग-
सचिव ने कहा कि जीवन अमूल्य है और आठ लाख रुपये को किसी की जान की कीमत नहीं, बल्कि प्रभावित परिवार को दी जाने वाली अनुग्रह सहायता के तौर पर देखा जाना चाहिए. इसका उद्देश्य आपदा के बाद परिवार को आर्थिक संबल देना है.
बीजेपी ने जताया केंद्र और राज्य सरकार का आभार: भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने इस फैसले को उत्तराखंड के लिए ऐतिहासिक कदम बताते हुए केंद्र और राज्य सरकार का आभार जताया. उन्होंने कहा कि-
पर्वतीय क्षेत्रों में हर साल दैवीय आपदाओं से भारी नुकसान होता है. पुराने मानक प्रभावितों की जरूरतों के हिसाब से काफी कम थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से लंबे समय से उठ रही मांग पूरी हुई है.
-मथुरा दत्त जोशी, वरिष्ठ प्रवक्ता, भाजपा-
जोशी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने केंद्र में लंबे समय तक शासन किया और 2010 तथा 2013 जैसी बड़ी आपदाओं के बाद भी राहत मानकों में इस तरह की बढ़ोतरी नहीं की. भाजपा प्रवक्ता के मुताबिक, कांग्रेस को इस फैसले पर राजनीति करने के बजाय सरकार के कदम की सराहना करनी चाहिए.
कांग्रेस ने राहत राशि दोगुनी होने को नाकाफी बताया: वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिमा सिंह ने इस फैसले को नाकाफी बताते हुए सरकार की सोच और आपदा प्रबंधन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि-
किसी व्यक्ति की जान की कीमत आठ लाख रुपये तय नहीं की जा सकती. प्रतिमा सिंह का आरोप है कि पहाड़ों में अनियोजित निर्माण, भू-माफियाओं की गतिविधियां, नदियों के किनारे निर्माण और संवेदनशील ढलानों पर अंधाधुंध कटाई से आपदाओं का खतरा बढ़ रहा है. सरकार को केवल आपदा के बाद मुआवजा बढ़ाने के बजाय, सतत विकास के नियमों का सख्ती से पालन कराना चाहिए, ताकि मानवजनित आपदाओं को रोका जा सके.
-प्रतिमा सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता-
कुल मिलाकर, नए मानकों से आपदा प्रभावित परिवारों को पहले से अधिक आर्थिक सहायता मिलेगी. लेकिन पिछले वर्षों के आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में चुनौती केवल राहत राशि तक सीमित नहीं है. हजारों आपदा संबंधी घटनाएं, बड़ी संख्या में जनहानि, 2025 में 15 हजार करोड़ रुपये से अधिक का कुल आर्थिक प्रभाव और चालू वर्ष में हजारों मकानों को नुकसान इस समस्या की गंभीरता दिखाते हैं.
सरकार के सामने दोहरी चुनौती: अब सरकार के सामने दोहरी चुनौती है. एक ओर बढ़ी हुई सहायता राशि पात्र प्रभावितों तक समय पर पहुंचानी होगी, वहीं दूसरी ओर आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के काम तेज करने होंगे. इसके साथ ही पहाड़ों में निर्माण कार्यों, सड़क कटान और संवेदनशील क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियों पर वैज्ञानिक निगरानी भी जरूरी है. राहत राशि आपदा के बाद प्रभावित परिवारों को सहारा दे सकती है, लेकिन स्थायी समाधान तभी संभव है जब आपदा के खतरे को कम करने और नुकसान रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं.
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