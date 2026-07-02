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भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे के महत्वपूर्ण हिस्से कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाइवे को केंद्र सरकार की मंज़ूरी

बुंदेलखंड को मिली सबसे बड़ी सौगात! 7,145 करोड़ के कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को केंद्र की मंज़ूरी मिलने से डेढ़ घंटे में सफ़र तय होगा.

KANPUR KABRAI GREENFIELD HIGHWAY
कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाइवे को केंद्र सरकार की मंज़ूरी. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 2, 2026 at 11:30 AM IST

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हमीरपुर: बुंदेलखंड के विकास को नई रफ्तार देने वाली बहुप्रतीक्षित कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को आखिरकार केंद्र सरकार की मंज़ूरी मिल गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) ने मंगलवार को 7,145.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 117.70 किलोमीटर लंबे एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे को मंज़ूरी दे दी.

परियोजना के पूरा होने के बाद कानपुर से कबरई तक का सफर, जो वर्तमान में साढ़े तीन से चार घंटे में पूरा होता है, घटकर करीब डेढ़ घंटे रह जाएगा. सरकार का दावा है कि यह परियोजना केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे बुंदेलखंड की अर्थव्यवस्था, उद्योग, व्यापार, कृषि और डिफेंस कॉरिडोर को नई गति देगी.

कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को केंद्र की मंज़ूरी मिलने से डेढ़ घंटे में सफ़र तय होगा. (ETV Bharat)

यह वही परियोजना है, जिसे लेकर लंबे समय से क्षेत्र में मांग उठती रही। एनएच-34 पर लगातार बढ़ते सड़क हादसों, जाम, भारी वाहनों के दबाव और फोरलेन की जरूरत को लेकर ETV Bharat ने सबसे पहले विस्तृत रिपोर्ट प्रकाशित कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना को प्रमुखता से उठाया था.

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कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाइवे को केंद्र सरकार की मंज़ूरी. (ETV Bharat)

इसके बाद सर्वे, एलाइनमेंट, भूमि अधिग्रहण, टेंडर और केंद्र सरकार में लंबित स्वीकृति को लेकर लगातार फॉलो-अप खबरें प्रकाशित की गईं. अब कैबिनेट की मंजूरी के साथ यह परियोजना निर्माण के अगले चरण में पहुंच गई है.

117.70 किलोमीटर का बनेगा एक्सेस कंट्रोल हाईवे

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की यह परियोजना कानपुर रिंग रोड से शुरू होकर हमीरपुर और महोबा जिले से गुजरते हुए कबरई तक जाएगी. यह पूरी तरह एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे होगा, जहां निर्धारित इंटरचेंज के अलावा कहीं से भी सीधे प्रवेश या निकास नहीं होगा. फिलहाल इसे चार लेन के रूप में विकसित किया जाएगा, लेकिन सभी प्रमुख संरचनाएं भविष्य में छह लेन विस्तार को ध्यान में रखकर बनाई जाएंगी.

इसके साथ मौजूदा कानपुर-कबरई राष्ट्रीय राजमार्ग-34 के 123.86 किलोमीटर हिस्से के संचालन एवं रखरखाव को भी परियोजना में शामिल किया गया है. हाईवे का निर्माण बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT-Toll) मॉडल पर होगा.

एनएच-34 के हादसों से मिलेगी राहत

कानपुर-सागर राष्ट्रीय राजमार्ग-34 पिछले कई वर्षों से सड़क हादसों के कारण चर्चा में रहा है. हमीरपुर, सुमेरपुर, मौदहा और महोबा के बीच भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बढ़ती गई. कई स्थानों पर संकरी सड़क, ओवरटेकिंग, जाम और ब्लैक स्पॉट दुर्घटनाओं की बड़ी वजह बने. नया ग्रीनफील्ड हाईवे बनने के बाद भारी वाहनों का दबाव मौजूदा एनएच-34 से कम होगा, जिससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है.

कानपुर से कबरई का सफ़र डेढ़ घंटे में

मौज़ूदा समय में कानपुर से कबरई तक पहुंचने में करीब साढ़े तीन घंटे का समय लगता है. नए हाईवे पर डिजाइन स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा होगी. इससे यही दूरी करीब डेढ़ घंटे में तय की जा सकेगी. इससे यात्रियों के समय और ईंधन दोनों की बचत होगी.

भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा, डिफेंस कॉरिडोर और उद्योग को मिलेगा फायदा

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि परियोजना भोपाल-कानपुर आर्थिक गलियारे का महत्वपूर्ण हिस्सा है. इससे बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर, औद्योगिक क्षेत्रों, कृषि मंडियों और खनिज परिवहन को नई गति मिलेगी. परियोजना 16 आर्थिक नोड, नौ सामाजिक नोड और 10 लॉजिस्टिक नोड को बेहतर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराएगी.

कबरई की गिट्टी, हमीरपुर-महोबा की मौरंग, निर्माण सामग्री और कृषि उत्पादों की ढुलाई तेज होगी। इससे ट्रांसपोर्ट लागत घटेगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

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कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाइवे को केंद्र सरकार की मंज़ूरी. (ETV Bharat)

भूमि अधिग्रहण के बाद शुरू होगा निर्माण, 30 माह में होगा पूरा

ETV Bharat से बातचीत में परियोजना निदेशक पंकज यादव ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया पहले से चल रही थी, लेकिन कैबिनेट मंजूरी के कारण उसे खोला नहीं जा सका. अब स्वीकृति मिलने के बाद टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. हमीरपुर और महोबा में 3D अधिसूचना जारी हो चुकी है, जबकि कानपुर नगर में प्रक्रिया अंतिम चरण में है. भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजा वितरण किया जाएगा. लगभग 80 प्रतिशत भूमि उपलब्ध होने के बाद निर्माण एजेंसी को कार्यस्थल सौंप दिया जाएगा. परियोजना को 30 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

वर्षों पुरानी मांग हुई पूरी

कानपुर-कबरई फोरलेन की मांग नई नहीं थी। पहले मौजूदा एनएच-34 के चौड़ीकरण का प्रस्ताव था, लेकिन आबादी वाले क्षेत्रों और भूमि संबंधी कठिनाइयों के कारण बाद में समानांतर ग्रीनफील्ड हाईवे की योजना तैयार की गई. वर्ष 2022 में सर्वे शुरू हुआ. बाद में एलाइनमेंट में बदलाव कर कानपुर रिंग रोड से कबरई तक एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे का प्रस्ताव तैयार किया गया.
पूर्व सांसद कुंवर पुष्पेंद्र सिंह चंदेल ने भी कई बार लोकसभा में इस मुद्दे को उठाया. राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से कई दौर की बैठकें कीं और राज्यसभा में भी यह मामला उठाया.

'बुंदेलखंड के विकास का नया अध्याय'

राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने ETV Bharat से कहा कि यह केवल सड़क परियोजना नहीं, बल्कि बुंदेलखंड के विकास का नया अध्याय है. उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए लगातार प्रयास किए गए. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और संबंधित अधिकारियों के साथ कई बैठकों में क्षेत्र की ज़रूरत बताई गई. अब मंज़ूरी मिलने के बाद जल्द निर्माण शुरू होने की उम्मीद है.

उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा मिले और क्षेत्र के प्रमुख शहरों को बेहतर कनेक्टिविटी मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे.

मुख्यमंत्री बोले- बुंदेलखंड को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को उत्तर प्रदेश के विकास की बड़ी सौगात बताया. उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 7,145 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 117.7 किलोमीटर लंबी एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपाल-कानपुर आर्थिक कॉरिडोर का यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और कानपुर रिंग रोड को निर्बाध कनेक्टिविटी देगा. इससे आवागमन सुगम होगा, निवेश को नई गति मिलेगी और क्षेत्र के औद्योगिक विकास को मजबूत आधार मिलेगा. उन्होंने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया.

परियोजना की प्रमुख बातें-

  • कुल लागत : ₹7,145.14 करोड़
  • लंबाई : 117.70 किमी
  • मॉडल : सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल BOT (टोल)
  • निर्माण अवधि : 30 महीने
  • डिज़ाइन स्पीड : 80-100 किमी प्रति घंटा
  • कानपुर से कबरई : करीब डेढ़ घंटे
  • लाभान्वित जिले : कानपुर नगर, हमीरपुर और महोबा
  • भविष्य में 6 लेन तक विस्तार की व्यवस्था

गौर करें तो इस हाइवे पर साल 2025 में 224 मौतें हुईं. चार माह में 61 जानें गईं. अब ग्रीनफील्ड हाईवे से स्थायी समाधान की उम्मीद बनी है.

हादसे पर एक नज़र

  • वर्ष 2025
  • सड़क दुर्घटनाएं : 389
  • मौतें : 224
  • घायल : 349
  • जनवरी से अप्रैल 2026
  • सड़क दुर्घटनाएं : 111
  • मौतें : 61
  • घायल : 101

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