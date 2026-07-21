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MCD जोनों के नाम राजस्व जिलों के अनुरूप, केंद्र सरकार ने एमसीडी एक्ट 1957 में किया संशोधन

केंद्र सरकार ने बदला MCD एक्ट, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में होगा बड़ा सुधार

MCD जोनों के नाम राजस्व जिलों के अनुरूप
MCD जोनों के नाम राजस्व जिलों के अनुरूप (FILE Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 6:09 PM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, स्पष्ट और जनसुविधा के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में औपचारिक रूप से संशोधन किया है. इसके तहत अब दिल्ली नगर निगम (MCD) के विभिन्न जोनों के नामों को नए राजस्व जिलों के नामकरण के साथ पूरी तरह से एकरूप कर दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें एमसीडी के सभी वार्डों और उनके संबंधित जोनों का नया और संशोधित डिटेल नोटिफाई किया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस ऐतिहासिक प्रशासनिक बदलाव का स्वागत करते हुए इसे दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा उपहार बताया है.

राजस्व और नगर निगम प्रशासन में स्थापित होगा बेहतर तालमेल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एमसीडी अधिनियम की चौदहवीं अनुसूची में किया गया. यह संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच आपसी समन्वय को नई ऊंचाइयां देगा. प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि शासन व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और परिणाम-मूलक बनाया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रशासनिक क्षेत्रों के नामकरण में एकरूपता होगी, तो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल भी बेहतर होगा. इससे शहर में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिसका सीधा लाभ दिल्ली के आम नागरिकों को मिलेगा. सरकार का यह कदम तकनीक, बेहतरीन समन्वय और सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के व्यापक दृष्टिकोण को मजबूत करता है.

39 उप-मंडल और 13 क्षेत्रों के अनुरूप तय किए गए हैं जोन

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने पूर्व में 25 दिसंबर 2025 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल 39 उप-मंडल/तहसील और 13 क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट/सब-डिविजनल स्ट्रक्चर) का गठन किया था. इन प्रशासनिक क्षेत्रों की संरचना को दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड के भौगोलिक और प्रशासनिक दायरे के बिल्कुल अनुरूप रखा गया था. प्रशासनिक दक्षता और जनसुविधा को सर्वोपरि रखते हुए अब दिल्ली नगर निगम के मौजूदा जोनों के पुराने नामों को नए राजस्व जिला नामकरण के साथ जोड़कर पूरी तरह एकरूप कर दिया गया है. संशोधित 14वीं अनुसूची के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के नाम और उनके संबंधित जोनों का विस्तृत और स्पष्ट विवरण दर्ज किया गया है.

जनता को मिलेंगी अधिक सुगम और पारदर्शी सेवाएं

प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े बदलाव से दिल्ली के विभिन्न विभागों के क्षेत्रीय प्रशासन में ऐतिहासिक सुधार देखने को मिलेगा. अक्सर यह देखा जाता था कि राजस्व विभाग और नगर निगम के जोनों या क्षेत्रों के नामों में भिन्नता होने के कारण आम जनता के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारियों को भी पत्राचार और समन्वय में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था. अब नामकरण में पूरी तरह से एकरूपता आने से सरकारी योजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन, विभागों के आपसी तालमेल और नागरिकों को प्रमाण पत्र, लाइसेंस, और अन्य नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने की प्रक्रिया बेहद स्पष्ट हो जाएगी.

अधिसूचना में एमसीडी के सभी 250 वार्डों को उनके नए और संशोधित जोनों के साथ विस्तार से जोड़ा गया है, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार की प्रशासनिक दुविधा की गुंजाइश नहीं बचेगी. दिल्ली सरकार का यह कदम राजधानी के बुनियादी ढांचे और शहरी प्रबंधन को एक आधुनिक और सुव्यवस्थित रूप देने की दिशा में एक बड़ा और दूरदर्शी कदम माना जा रहा है.

अब इन नए नामों से जाने जाएंगे एमसीडी के 12 जोन

संशोधित अधिसूचना के लागू होने के बाद अब दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सभी 12 जोन नए और व्यवस्थित नामों से पहचाने जाएंगे. नए नामकरण के अनुसार दिल्ली नगर निगम के 12 जोन इस प्रकार सूचीबद्ध किए गए हैं.

अब इन नए नामों से जाने जाएंगे एमसीडी के 12 जोन
अब इन नए नामों से जाने जाएंगे एमसीडी के 12 जोन (ETV Bharat)

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