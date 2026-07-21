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MCD जोनों के नाम राजस्व जिलों के अनुरूप, केंद्र सरकार ने एमसीडी एक्ट 1957 में किया संशोधन

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, स्पष्ट और जनसुविधा के अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बेहद महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है. केंद्र सरकार ने दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 की चौदहवीं अनुसूची में औपचारिक रूप से संशोधन किया है. इसके तहत अब दिल्ली नगर निगम (MCD) के विभिन्न जोनों के नामों को नए राजस्व जिलों के नामकरण के साथ पूरी तरह से एकरूप कर दिया गया है.

केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिसमें एमसीडी के सभी वार्डों और उनके संबंधित जोनों का नया और संशोधित डिटेल नोटिफाई किया गया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस ऐतिहासिक प्रशासनिक बदलाव का स्वागत करते हुए इसे दिल्ली की जनता के लिए एक बड़ा उपहार बताया है.

राजस्व और नगर निगम प्रशासन में स्थापित होगा बेहतर तालमेल

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने समीक्षा के दौरान कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा एमसीडी अधिनियम की चौदहवीं अनुसूची में किया गया. यह संशोधन दिल्ली के राजस्व प्रशासन और नगर निगम प्रशासन के बीच आपसी समन्वय को नई ऊंचाइयां देगा. प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के विजन को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि शासन व्यवस्था को अधिक सरल, पारदर्शी और परिणाम-मूलक बनाया जाए.

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब प्रशासनिक क्षेत्रों के नामकरण में एकरूपता होगी, तो विभिन्न सरकारी विभागों के बीच तालमेल भी बेहतर होगा. इससे शहर में विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और अधिक प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिसका सीधा लाभ दिल्ली के आम नागरिकों को मिलेगा. सरकार का यह कदम तकनीक, बेहतरीन समन्वय और सुशासन के जरिए नागरिकों के जीवन को आसान बनाने के व्यापक दृष्टिकोण को मजबूत करता है.

39 उप-मंडल और 13 क्षेत्रों के अनुरूप तय किए गए हैं जोन

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने पूर्व में 25 दिसंबर 2025 को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में कुल 39 उप-मंडल/तहसील और 13 क्षेत्र (डिस्ट्रिक्ट/सब-डिविजनल स्ट्रक्चर) का गठन किया था. इन प्रशासनिक क्षेत्रों की संरचना को दिल्ली नगर निगम के 12 जोनों, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) और दिल्ली छावनी बोर्ड के भौगोलिक और प्रशासनिक दायरे के बिल्कुल अनुरूप रखा गया था. प्रशासनिक दक्षता और जनसुविधा को सर्वोपरि रखते हुए अब दिल्ली नगर निगम के मौजूदा जोनों के पुराने नामों को नए राजस्व जिला नामकरण के साथ जोड़कर पूरी तरह एकरूप कर दिया गया है. संशोधित 14वीं अनुसूची के तहत दिल्ली नगर निगम के सभी 250 वार्डों के नाम और उनके संबंधित जोनों का विस्तृत और स्पष्ट विवरण दर्ज किया गया है.