बंगाल में केंद्रीय सीमा शुल्क अधिकारी और उनकी पत्नी को ऑटो चालक ने पीटा, BJP नेता ने जतायी चिंता
कोलकाता में रोडरेज में ऑटो चालक ने 50 से अधिक साथियों के साथ केंद्रीय सीमा शुल्क अधिकारी के घर पर हमला किया.
Published : October 26, 2025 at 9:53 PM IST
कोलकाताः सोनारपुर के राजपुर में शनिवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. मामूली सड़क दुर्घटना के बाद एक ऑटो चालक और उसके साथियों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी पर कथित तौर पर हमला कर दिया. ऑटो चालक और उसके साथियों ने कथित तौर पर अधिकारी की पत्नी के साथ भी मारपीट की. उनके फ्लैट में भी तोड़फोड़ की.
पीड़ित केंद्रीय सीमा शुल्क अधिकारी प्रदीप कुमार केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में कार्यरत हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह अपने आवासीय परिसर में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनकी कार और ऑटो में टक्कर हो गयी. ऑटो चालक के साथ उनकी तीखी बहस हुई. उस वक्त मामला सुलझ गया.
लेकिन बाद में ऑटो चालक अपने 50 से ज़्यादा आदमियों के एक समूह के साथ वापस लौटा. अधिकारी के अपार्टमेंट में घुस गया. सीसीटीवी में समूह को परिसर में घुसते, उस पर हमला करते और उसके फ्लैट में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है. उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कस्टम अधिकारी प्रदीप कुमार को घायल कर दिया.
प्रदीप कुमार ने कहा, "वे मेरे घर में घुस आए, मुझे पीटा और मेरे सिर पर चोट पहुंचाकर खून से लथपथ कर दिया." प्रारंभिक उपचार के बाद, प्रदीप कुमार ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के आधार पर, पुलिस ने हमले का नेतृत्व करने वाले मुख्य आरोपी ऑटो चालक अजीजुल गाजी को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस हमले में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है. पीड़ित अधिकारी ने रविवार को इस भयावह घटना का वर्णन करते हुए कहा, "एक समय तो हमें लगा कि हमारा अंत निकट है." विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पीड़ित केंद्रीय सीमा शुल्क अधिकारी प्रदीप कुमार से मुलाकात की और उन्हें सहायता का आश्वासन दिया.
