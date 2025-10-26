ETV Bharat / bharat

बंगाल में केंद्रीय सीमा शुल्क अधिकारी और उनकी पत्नी को ऑटो चालक ने पीटा, BJP नेता ने जतायी चिंता

कोलकाताः सोनारपुर के राजपुर में शनिवार रात एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. मामूली सड़क दुर्घटना के बाद एक ऑटो चालक और उसके साथियों ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी पर कथित तौर पर हमला कर दिया. ऑटो चालक और उसके साथियों ने कथित तौर पर अधिकारी की पत्नी के साथ भी मारपीट की. उनके फ्लैट में भी तोड़फोड़ की.

पीड़ित केंद्रीय सीमा शुल्क अधिकारी प्रदीप कुमार केंद्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में कार्यरत हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि जब वह अपने आवासीय परिसर में प्रवेश कर रहे थे, तभी उनकी कार और ऑटो में टक्कर हो गयी. ऑटो चालक के साथ उनकी तीखी बहस हुई. उस वक्त मामला सुलझ गया.

लेकिन बाद में ऑटो चालक अपने 50 से ज़्यादा आदमियों के एक समूह के साथ वापस लौटा. अधिकारी के अपार्टमेंट में घुस गया. सीसीटीवी में समूह को परिसर में घुसते, उस पर हमला करते और उसके फ्लैट में तोड़फोड़ करते हुए देखा जा सकता है. उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की और कस्टम अधिकारी प्रदीप कुमार को घायल कर दिया.