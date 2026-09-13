ETV Bharat / bharat

वसुधारा ताल पर सीबीआरआई रुड़की लगाएगा अर्ली वार्निंग सिस्टम, आपदा से पहले बजेगा खतरे का अलार्म

चमोली के संवेदनशील वसुधारा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी शुरू, सीबीआरआई रुड़की में सिस्टम का चल रहा परीक्षण

Central Building Research Institute Roorkee
वसुधारा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी (फोटो- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 13, 2026 at 10:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रुड़की: नेपाल में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा के बाद उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में संभावित आपदा को लेकर अब सरकार और विशेषज्ञ संस्थाएं सतर्क हो गई हैं. पहाड़ों में अचानक बाढ़, तेज जलप्रवाह और मौसम में होने वाले बदलाव से निपटने के लिए चमोली जिले के संवेदनशील वसुधारा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी शुरू कर दी गई है.

लगाए जाएंगे आधुनिक सेंसर, कैमरे और ऑटोमेटिक रेन गेज: यह सिस्टम संभावित खतरे की स्थिति में नीचे बसे क्षेत्रों के लोगों को समय रहते चेतावनी देने में अहम भूमिका निभाएगा. सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (CBRI ROORKEE) रुड़की की ओर से तैयार किए जा रहे इस प्रोजेक्ट में आधुनिक सेंसर, कैमरे और ऑटोमेटिक रेन गेज लगाए जाएंगे. इनके माध्यम से वसुधारा (वसुंधरा) ताल के जलस्तर, पानी के बहाव की गति, बारिश, तापमान, बर्फबारी और हवा की रफ्तार समेत कई महत्वपूर्ण मानकों पर लगातार नजर रखी जाएगी.

वसुधारा ताल में अर्ली वार्निंग सिस्टम स्थापित करने की तैयारी शुरू (वीडियो- ETV Bharat)

सीएसआईआर-केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के निदेशक प्रदीप कुमार के मुताबिक, उत्तराखंड सरकार के साथ समन्वय कर परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर भेजा गया है. प्रस्ताव को मंजूरी मिलते ही विशेषज्ञों की टीम वसुधारा ताल पहुंचकर निगरानी स्टेशन स्थापित करेगी. वहीं, सिस्टम से मिलने वाला डाटा रियल टाइम में बेस स्टेशन तक पहुंचेगा.

Central Building Research Institute Roorkee
स्नो एवलॉन्च मॉनिटरिंग सिस्टम (फोटो- ETV Bharat)

निचले इलाकों को करीब एक घंटे पहले मिले चेतावनी: विशेषज्ञ पहले से अलग-अलग संभावित आपदा परिदृश्यों का अध्ययन करेंगे. इसके आधार पर खतरे की स्थिति में नीचे के इलाकों को करीब एक घंटे पहले चेतावनी देने की व्यवस्था विकसित की जाएगी. यानी पहाड़ों में खतरा बढ़ने से पहले ही मैदानी और निचले क्षेत्रों तक सूचना पहुंचाने का प्रयास होगा. सीबीआरआई रुड़की के अनुसार इस स्वदेशी तकनीक का परीक्षण कम से कम एक मौसम चक्र तक किया जाएगा.

Central Building Research Institute Roorkee
ग्लोफ अर्ली वार्निंग सिस्टम एवं मॉनिटरिंग सिस्टम (फोटो- ETV Bharat)

सीबीआरआई रुड़की में सिस्टम का चल रहा परीक्षण: फिलहाल, सिस्टम का परीक्षण संस्थान परिसर में चल रहा है. परीक्षण सफल रहने और परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद विशेषज्ञों की टीम वसुधारा ताल के लिए रवाना होगी. सिस्टम सफल हुआ, तो इसे उत्तराखंड के अन्य संवेदनशील हिमालयी क्षेत्रों में भी लगाया जा सकता है. ऐसे में प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की दिशा में यह परियोजना अहम कदम साबित हो सकती है.

Central Building Research Institute Roorkee
केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की के निदेशक प्रदीप कुमार (फोटो- ETV Bharat)

ये भी पढ़ें-

TAGGED:

CSIR CBRI ROORKEE
CHAMOLI GLACIER LAKE
वसुधारा ताल
अर्ली वार्निंग सिस्टम
VASUDHARA LAKE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.