ETV Bharat / bharat

बजट 2026: बजट से पहले दिल्ली की गृहणियों का दर्द, 'किचन का बजट बिगड़ा, सरकार दे राहत'

किसी महिला के घर की शुरुआत उसके किचन से होती है तो किचन में दाल,तेल,मसाला, आटा और चावल पर बजट होना चाहिए ताकि एक मध्यम वर्ग को थोड़ी राहत मिल सके. वही इस दौरान महिला तनु सचदेव ने बताया कि आज हमारे बच्चों की स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है उनकी कॉपी किताब से लेकर उनका ड्रेस तक महंगा होता जा रहा है इसलिए सरकार को बच्चों के प्राइमरी शिक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए और इस पर भी बजट पर चर्चा होनी चाहिए.

कालकाजी इलाके की रहने वाली महिला ज्योत्सना गोगिया ने बताया कि इस बार केंद्र सरकार जो बजट पेश कर रही है. वह बजट आम लोगों को ध्यान में रखकर करें. ऐसा ना हो कि वह बजट सिर्फ पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर किया जाए इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह बजट पर आम लोगों को राहत दें. खासकर हमारे देश की किसानों के लिए बजट पर फोकस होना चाहिए उनके द्वारा उगाई जाने वाले खाद्य सामग्री पर बजट होना चाहिए.

नई दिल्ली: केंद्रीय बजट 1 फरवरी रविवार के दिन सदन में पेश किया जाना है. ऐसे में इस बार देशवासियों को खासकर मिडिल क्लास के लोगों को बजट से उम्मीदें बढ़ गई है और वे चाहते हैं कि इस बार जो बजट आए वह मध्यम वर्ग को देखते हुए आए ताकि इसका पूरा फायदा मध्यम वर्ग और निचले वर्ग को पूर्ण रूप से मिल सके. वही इस बजट को लेकर दिल्ली की गृहणियों की क्या उम्मीदें है इसको जानने के लिए ईटीवी भारत ने उनसे बात की. आइए जानते हैं.

महंगाई को कम करने वाला हो बजट :

वहीं कालकाजी की ही रहने वाली महिला अंजू ने बताया कि देखिए देश में महंगाई लगातार बढ़ रही है. सुबह 500 का नोट लेकर अगर घर से बाजार के लिए निकलती हूं तो सुबह के 10:00 तक वह नोट खत्म हो जाता है आज सब कुछ महंगा हो चुका है मेरे किचन के अंदर रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग किए जाने वाले सभी सामग्री आटा चावल, दाल,मसाला,सरसों तेल, रिफाइन सब कुछ का दाम लगातार बढ़ रहा है. मैं आज 100 ग्राम का मसाला खरीदी हूं तो उसका भी दाम ₹120 हो गया है. इसलिए सरकार को ऐसा बजट पेश करें जिससे गृहणियों को थोड़ा महंगाई से राहत मिले.

सोना और चांदी लोगों के दामों पर भी सरकर लगाए अंकुश

एक अन्य महिला सुषमा दुआ ने बताया कि आज महंगाई इतनी बढ़ गयी है कि सोना और चांदी लोगों के बजट से बाहर हो चुका है. इतना महंगा हो चुका है कि अब खरीदना मुश्किल हो गया है समझ नहीं आ रहा की शादी विवाह के समारोह में हम क्या दे और ना दे सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कुछ ऐसा बजट आए कि लोगों को थोड़ी राहत मिले तो वही रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग होने वाला सामान भी महंगा हो चुका है. इस बार सरकार से बजट में हम महिलाओं और ग्रहणियों को बड़ी उम्मीद है.

आम लोगों के हित में आए बजट

वहीं महिला मीरा मोहन बताती है कि वास्तव में देश में हमारे अब सब कुछ महंगा हो चुका है. हाई क्लास और मिडिल क्लास तो थोड़ा एडजेस्ट भी कर लेता है लेकिन जो गरीब तबका है उनके ऊपर इस महंगाई की जबरदस्त मार पड़ रही है.वही रेणु बताती है कि हमारा बजट लगातार बिगड़ता जा रहा है. राशन खरीदने जाओ तो इस महीने में ढाई हजार का राशन अगले महीने वह 3000 का हो जाता है. उसके अगले महीने और ज्यादा बढ़ जाता है. शादी जैसे समारोह में ज्वेलरी खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है इसलिए जो बजट आए वह आम लोगों के हित में आए ऐसी उम्मीदें हैं

निर्मला सीतारमण के द्वारा नौवीं बार देश का केंद्रीय बजट होगा पेश

वही हम आपको बता दे कि देश की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा यह नौवीं बार देश का केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा. जो 1 फरवरी रविवार के दिन सदन में पेश किया जाना है. यह पहली बार हो रहा है कि देश का बजट रविवार के दिन पेश किया जा रहा है. इससे पहले जब भी बजट पेश हुआ है कार्य दिवस के दिन हुआ है. तो वही इस बार का बजट लोग चाहते हैं कि गरीब तबका और मिडिल क्लास को देखकर बजट पेश किया जाना चाहिए ताकि आम लोगों को उसे बजट का पूरा फायदा मिले और लोगों को राहत मिल सके.

ये भी पढ़ें :