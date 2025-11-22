ETV Bharat / bharat

सबरीमला में सोने के नुकसान मामले में केंद्रीय एजेंसियां ​​दखल दे सकती हैं: जॉर्ज कुरियन

कोझिकोड (केरल) : केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शनिवार को कहा कि अगर सबरीमला सोना चोरी मामले में काले धन का एंगल है तो केंद्रीय एजेंसियां ​​दखल दे सकती हैं और गड़बड़ी में शामिल लोगों को भगवान अयप्पा नहीं छोड़ेंगे.

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कुरियन ने कहा कि चूंकि अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां ​​कानून के अनुसार हस्तक्षेप कर सकती हैं.

उन्होंने कहा, "यह दखल पॉलिटिकल नहीं होगा. यह कानून के हिसाब से होगा. मुझे विश्वास है कि वे (एजेंसियां) ऐसा करेंगी." उन्होंने दावा किया कि गड़बड़ियों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी लोग नास्तिक थे क्योंकि वे 'मुस्कुराते हुए गए, इस बात से खुश थे कि उन्होंने अपनी सोच से जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी की हैं."

कुरियन ने आरोप लगाया कि सीपीआई (एम) लीडरशिप ने सोना इसलिए लूटा "ताकि पार्टी में गरीबी न रहे". उन्होंने कहा, "लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान अयप्पा किसी को नहीं छोड़ेंगे."

कुरियन यहां सीपीआई (एम) नेता और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व प्रेसिडेंट ए पद्मकुमार की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बारे में रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहे थे. पद्मकुमार को सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर की कलाकृतियों पर सोने की परत चढ़ाने में हुई गड़बड़ियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.