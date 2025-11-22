ETV Bharat / bharat

सबरीमला में सोने के नुकसान मामले में केंद्रीय एजेंसियां ​​दखल दे सकती हैं: जॉर्ज कुरियन

केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने कहा है कि सबरीमला मंदिर में सोने की गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय एजेंसियां भी दखल दे सकती हैं.

Devotees gather for darshan at Sabarimala temple
सबरीमला मंदिर में दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु (ANI)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 2:31 PM IST

कोझिकोड (केरल) : केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन ने शनिवार को कहा कि अगर सबरीमला सोना चोरी मामले में काले धन का एंगल है तो केंद्रीय एजेंसियां ​​दखल दे सकती हैं और गड़बड़ी में शामिल लोगों को भगवान अयप्पा नहीं छोड़ेंगे.

केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी तथा अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री कुरियन ने कहा कि चूंकि अनियमितताओं के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई है, इसलिए केंद्रीय एजेंसियां ​​कानून के अनुसार हस्तक्षेप कर सकती हैं.

उन्होंने कहा, "यह दखल पॉलिटिकल नहीं होगा. यह कानून के हिसाब से होगा. मुझे विश्वास है कि वे (एजेंसियां) ऐसा करेंगी." उन्होंने दावा किया कि गड़बड़ियों के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए सभी लोग नास्तिक थे क्योंकि वे 'मुस्कुराते हुए गए, इस बात से खुश थे कि उन्होंने अपनी सोच से जुड़ी जिम्मेदारियां पूरी की हैं."

कुरियन ने आरोप लगाया कि सीपीआई (एम) लीडरशिप ने सोना इसलिए लूटा "ताकि पार्टी में गरीबी न रहे". उन्होंने कहा, "लेकिन चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान अयप्पा किसी को नहीं छोड़ेंगे."

कुरियन यहां सीपीआई (एम) नेता और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (TDB) के पूर्व प्रेसिडेंट ए पद्मकुमार की हाल ही में हुई गिरफ्तारी के बारे में रिपोर्टर्स के सवालों का जवाब दे रहे थे. पद्मकुमार को सबरीमला में भगवान अयप्पा मंदिर की कलाकृतियों पर सोने की परत चढ़ाने में हुई गड़बड़ियों के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था.

उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी में कोई हैरानी की बात नहीं है. पद्मकुमार 2019 में टीडीबी प्रेसिडेंट थे, जब बोर्ड ने द्वारपालक (संरक्षक देवता) की मूर्तियों की सोने की परत चढ़ी तांबे की प्लेटें और श्रीकोविल (पवित्र स्थान) के दरवाजे के फ्रेम को इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को देने के प्रस्ताव पर विचार किया था.

हालांकि पद्मकुमार ने कहा कि जब सोने की प्लेटें असल में पोट्टी को दी गईं, तब वह बोर्ड प्रेसिडेंट नहीं थे, लेकिन केरल हाई कोर्ट की बनाई एसआईटी का कहना है कि यह प्रपोजल उनके समय में प्रोसेस किया गया था.

पद्मकुमार के अलावा, एसआईटी ने द्वारपालक की मूर्तियों और श्रीकोविल के दरवाजों के फ्रेम से सोना गायब होने से जुड़े दो मामलों में मुख्य आरोपी पोट्टी और टीडीबी के पूर्व प्रेसिडेंट एन वासु समेत पांच और लोगों को गिरफ्तार किया है.

