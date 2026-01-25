ETV Bharat / bharat

अशोक चक्र से सम्मानित होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, पिता बोले- गर्व का पल

लखनऊ: अंतरिक्ष यात्री और वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा. शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि वह शुभांशु शुक्ला से बातचीत करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए है. जब उनसे शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित होने की जानकारी मिलने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी 2 बजे ही मिल गई थी, इसके बाद शुभांशु से बात हुई, अब हम परिवार के साथ दिल्ली जा रहे हैं अभी मैं रास्ते में हूं.

पहले यूपी सरकार अब केन्द्रीय सरकार दे रही सम्मान: शुभांशु के पिता ने बताया कि इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी गौरव सम्मान से शनिवार को लखनऊ में शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया था. अब अशोक चक्र सम्मान प्राप्त करने के लिए बेटे की तरफ से हमें दिल्ली बुलाया गया है.