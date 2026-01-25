अशोक चक्र से सम्मानित होंगे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, पिता बोले- गर्व का पल
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 25, 2026 at 8:56 PM IST
लखनऊ: अंतरिक्ष यात्री और वायु सेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को गणतंत्र दिवस के मौके पर अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा. शुभांशु शुक्ला के पिता शंभू दयाल शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि वह शुभांशु शुक्ला से बातचीत करने के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए है. जब उनसे शुभांशु शुक्ला को अशोक चक्र से सम्मानित होने की जानकारी मिलने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने बताया कि इसकी जानकारी 2 बजे ही मिल गई थी, इसके बाद शुभांशु से बात हुई, अब हम परिवार के साथ दिल्ली जा रहे हैं अभी मैं रास्ते में हूं.
पहले यूपी सरकार अब केन्द्रीय सरकार दे रही सम्मान: शुभांशु के पिता ने बताया कि इससे पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने यूपी गौरव सम्मान से शनिवार को लखनऊ में शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया था. अब अशोक चक्र सम्मान प्राप्त करने के लिए बेटे की तरफ से हमें दिल्ली बुलाया गया है.
77th Republic Day | President Droupadi Murmu approves Gallantry awards to 70 Armed Forces personnel, including six posthumous— ANI (@ANI) January 25, 2026
IAF Group Captain and Indian astronaut, Shubhanshu Shukla, to be conferred with India's highest peacetime gallantry award, the Ashoka Chakra pic.twitter.com/WHPs5Lc7OZ
शुभांशु की उपलब्धियां: शुभांशु शुक्ला नेशनल अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय ग्रुप कैप्टन हैं. जिन्हें अब सरकार अशोक चक्र से सम्मानित करने जा रही है. शुभांशु शुक्ला ने axiom four के तहत नेशनल स्टेशन की यात्रा की थी. पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन करने वाले ग्रुप कैप्टन शुभांशु पर पूरे देश को गर्व है.
सर्वोच्च शांति कालीन सैन्य अलंकरण: अशोक चक्र भारत का सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य पदक है. अशोक चक्र परमवीर चक्र के बराबर शांतिकालीन सम्मान है. अशोक चक्र सम्मान "अत्यंत विशिष्ट वीरता, साहसिक कार्य, असाधारण शौर्य या आत्मबलिदान" के लिए दिया जाता है. यह सम्मान सैन्य कर्मियों या नागरिकों को भी दिया जा सकता है.
