पश्चिम बंगाल में जनगणना प्रक्रिया एक अगस्त से शुरू होगी : सीएम शुभेंदु
मुख्यमंत्री ने 'भारत की जनगणना, 2027' के पहले चरण के संबंध में राज्य सचिवालय नबन्ना में एक बैठक में भाग लिया.
Published : May 29, 2026 at 6:51 PM IST
कोलकाता : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि राज्य में एक अगस्त से अगले साल फरवरी के अंत तक ‘जनगणना 2027’ आयोजित की जाएगी और इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने इस कवायद के महत्व पर जोर देते हुए लोगों से जनगणना प्रक्रिया में हिस्सा लेने की अपील की.
उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने जनगणना शुरू करने के संबंध में 16 मई, 2025 को पिछली राज्य सरकार को जरूरी पत्र-व्यवहार भेजा था. हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय सत्ता में मौजूद सरकार ने उस पत्र-व्यवहार का कोई जवाब नहीं दिया. यह भरोसा दिलाते हुए कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होगी, मुख्यमंत्री ने कहा, "जनगणना एक संवैधानिक और ज़रूरी प्रक्रिया है. इसका राजनीति, जाति या धर्म से कोई लेना-देना नहीं है."
Census in Bengal has no connection with politics, it will be held from August 1 to February end next year: CM Suvendu Adhikari in Kolkata.— Press Trust of India (@PTI_News) May 29, 2026
Demographic composition in parts of Bengal has changed due to infiltration, unfenced 600-km border with Bangladesh: CM Suvendu Adhikari. pic.twitter.com/M8rH06tnQc
उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार—खासकर उस समय के मुख्य सचिव ने राजनीतिक मंजूरी का इंतजार करते हुए इस जरूरी काम को रोक दिया था, जिससे प्रशासनिक तौर पर एक बुरी मिसाल कायम हुई.
मुख्यमंत्री ने बताया कि जनगणना प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी और फरवरी के आखिरी दिन आधी रात तक चलेगी. 2011 के बाद यह पहली बार है जब जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जा रही है. इसके अलावा, आम जनता के लिए एक खास प्रावधान – जिसे 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' कहा जाता है शुरू किया गया है, जिससे नागरिक अपनी जानकारी खुद डिजिटली रिकॉर्ड कर सकते हैं. सेल्फ-एन्यूमरेशन के लिए यह खास विंडो 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चलेगी, और इस सुविधा का इस्तेमाल 14 सितंबर तक किया जा सकता है. यह मानते हुए कि पश्चिम बंगाल इस प्रक्रिया में दूसरे राज्यों से थोड़ा पीछे है, मुख्यमंत्री ने यह पक्का करने की अपील की कि पूरी प्रक्रिया तय समय में पूरी हो जाए.
मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की बॉर्डर की स्थिति की संवेदनशीलता की ओर ध्यान दिलाते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ लगभग 600 किलोमीटर लंबी एक बड़ी सीमा है. उन्होंने बताया कि इस इलाके में कांटेदार तार की फेंसिंग न होने और पिछली सरकार के सीमा सुरक्षा बल (BSF) को ज़मीन न देने की वजह से, राज्य की जनसांख्यिकी प्रोफ़ाइल में काफ़ी बदलाव आया है.
हाल ही में बांग्लादेश बॉर्डर पर घुसपैठियों के लौटने की कोशिशों का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कहा कि जो लोग असली भारतीय नागरिक नहीं हैं, वे जनगणना में अपना नाम रजिस्टर करने के लिए ज़रूरी जरूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाएंगे. उन्होंने उम्मीद जताई कि एक बार जब जनगणना का फाइनल डेटा उपलब्ध हो जाएगा, तो देश और राज्य दोनों के हितों के लिए बहुत सारी जरूरी जानकारी सामने आएगी. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि यह जनगणना केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा शुरू की गई अलग-अलग पब्लिक वेलफेयर स्कीमों को लागू करने में मदद के लिए एक सही 'डेटा बैंक' बनाने में अहम भूमिका निभाएगी.
ये भी पढ़ें- 'सबका साथ, सबका विकास' के साथ अब होगा 'सबका हिसाब': बंगाल के सीएम की चेतावनी