जनगणना डेटा सत्यापन अभ्यास से स्वच्छता, LPG और घरेलू सुविधाओं पर दावों में अंतर का पता चला
राजस्थान के जनगणना संचालन निदेशालय ने जिला जनगणना अधिकारियों और फील्ड सुपरवाइजरों को डेटा की दोबारा जांच करने का निर्देश दिया है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : June 4, 2026 at 8:47 PM IST
नई दिल्ली: राजस्थान में चल रही जनगणना 2027 हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस (आवास जनगणना) अभ्यास में फील्ड-स्तर डेटा और खास विकास संकेतक पर आधिकारिक रिकॉर्ड के बीच काफी अंतर सामने आए हैं. इस कारण जनगणना अधिकारियों ने घरों की जानकारी का नए सिरे से सत्यापन करने का आदेश दिया है.
राजस्थान के जनगणना संचालन निदेशालय की तरफ से जारी एक पत्र में जिला जनगणना अधिकारी और फील्ड सुपरवाइजरों को सफाई, खाना पकाने का ईंधन, पीने का पानी, बिजली, इंटरनेट सुविधा और दूसरी घरेलू सुविधाओं से जुड़े डेटा की फिर से जांच करने का निर्देश दिया गया है. यह डेटा चल रही गिनती की अभ्यास के विश्लेषण के दौरान सामने आए असामान्य पैटर्न के बाद आया है.
पत्र के मुताबिक, जनगणना अधिकारियों ने पाया कि बहुत ज्यादा संख्या में घरों को 'खुले में शौच', इंसानी मल का हाथ से निपटान, एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद खाना पकाने के लिए जलाने की लकड़ी और फसल के बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल, और खासकर शहरी इलाकों में ट्रीटेड नल के पानी तक पहुंच की कमी जैसी श्रेणी में दर्ज किया गया है.
पत्र में कहा गया है कि सही गणना डेटा बहुत जरूरी है क्योंकि सरकारी नीति, बजट आवंटन और कल्याण कार्यक्रम इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होते हैं. गिनती में कोई भी गलती सार्वजनिक सेवा की योजना और वितरण पर असर डाल सकती है.
इस काम में शामिल कई गिनती करने वालों ने कथित तौर पर कहा कि सीनियर अधिकारियों ने उनसे उन घरों में दोबारा जाने को कहा, जहां जवाब मौजूदा सरकारी रिकॉर्ड से अलग लग रहे थे.
इस बातचीत में कई ऐसे संकेतक बताए गए हैं जिनकी खास जांच की जरूरत है. इनमें वे घर शामिल हैं जिनके पास बुनियादी मोबाइल फोन, स्मार्टफोन या लैंडलाइन कनेक्शन न होने के बावजूद इंटरनेट की सुविधा है. वे घर जो नदी, तालाब या नहर का पानी इस्तेमाल करते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि पानी का स्रोत घर के अंदर है और ऐसे मामले जहां घरों में बिजली का कनेक्शन है, लेकिन उन्हें ऐसी श्रेणी में दर्ज किया गया है जो बताती हैं कि रोशनी की सुविधा कम है.
रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर के कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि वेरिफिकेशन (सत्यापन) का मकसद यह पक्का करना है कि एन्यूमरेटर जवाब देने वालों की दी गई जानकारी को सही ढंग से रिकॉर्ड करें और वर्गीकरण की गलतियों से बचें.
अधिकारी ने कहा, "डेटा की क्वालिटी पर फोकस है. सेंसस के आंकड़े अगले दशक के लिए राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय योजना का आधार बनते हैं. इसलिए, हर एंट्री में जमीनी हालात दिखने चाहिए."
सेंसस 2027 हाउस-लिस्टिंग का फेज 16 मई को शुरू हुआ और राजस्थान में 14 जून तक चलेगा. अधिकारी जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) पोर्टल के जरिए आने वाले डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं और फील्ड वेरिफिकेशन के लिए गड़बड़ियों को चिह्नित कर रहे हैं. हालांकि, सत्यापन का काम आने वाले हफ्तों में जारी रहने की उम्मीद है.
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