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जनगणना डेटा सत्यापन अभ्यास से स्वच्छता, LPG और घरेलू सुविधाओं पर दावों में अंतर का पता चला

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली: राजस्थान में चल रही जनगणना 2027 हाउस-लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस (आवास जनगणना) अभ्यास में फील्ड-स्तर डेटा और खास विकास संकेतक पर आधिकारिक रिकॉर्ड के बीच काफी अंतर सामने आए हैं. इस कारण जनगणना अधिकारियों ने घरों की जानकारी का नए सिरे से सत्यापन करने का आदेश दिया है. राजस्थान के जनगणना संचालन निदेशालय की तरफ से जारी एक पत्र में जिला जनगणना अधिकारी और फील्ड सुपरवाइजरों को सफाई, खाना पकाने का ईंधन, पीने का पानी, बिजली, इंटरनेट सुविधा और दूसरी घरेलू सुविधाओं से जुड़े डेटा की फिर से जांच करने का निर्देश दिया गया है. यह डेटा चल रही गिनती की अभ्यास के विश्लेषण के दौरान सामने आए असामान्य पैटर्न के बाद आया है. पत्र के मुताबिक, जनगणना अधिकारियों ने पाया कि बहुत ज्यादा संख्या में घरों को 'खुले में शौच', इंसानी मल का हाथ से निपटान, एलपीजी कनेक्शन होने के बावजूद खाना पकाने के लिए जलाने की लकड़ी और फसल के बचे हुए हिस्से का इस्तेमाल, और खासकर शहरी इलाकों में ट्रीटेड नल के पानी तक पहुंच की कमी जैसी श्रेणी में दर्ज किया गया है. पत्र में कहा गया है कि सही गणना डेटा बहुत जरूरी है क्योंकि सरकारी नीति, बजट आवंटन और कल्याण कार्यक्रम इन्हीं आंकड़ों पर आधारित होते हैं. गिनती में कोई भी गलती सार्वजनिक सेवा की योजना और वितरण पर असर डाल सकती है. इस काम में शामिल कई गिनती करने वालों ने कथित तौर पर कहा कि सीनियर अधिकारियों ने उनसे उन घरों में दोबारा जाने को कहा, जहां जवाब मौजूदा सरकारी रिकॉर्ड से अलग लग रहे थे.