2027 की जनगणना में पहली बार होगा ये 'खास' काम, आपके लिए जानना है जरूरी!

गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: रजिस्ट्रार जनरल ऑफ़ इंडिया (RGI) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च के तीसरे सप्ताह तक जनगणना 2027 के लिए सभी संबंधित पक्षों (मास्टर ट्रेनर, फील्ड ट्रेनर, गणनाकारों और पर्यवेक्षकों) का प्रशिक्षण पूरा करने का निर्देश दिया है. ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अप्रैल 2026 से मकानों की सूची बनाने और आवास जनगणना का काम शुरू होने जा रहा है.

नए 'लोकेशन कोड' दिए जाएंगे

भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे पत्र में कहा है कि 2011 के बाद बने 19 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को 2027 की जनगणना के दौरान नया लोकेशन कोड दिया जाएगा.

आरजीआई ने स्पष्ट किया कि 2011 के बाद बने नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, जिस 'मूल राज्य' से इन्हें अलग किया गया है, उसका शॉर्ट कोड 2011 वाला ही रहेगा. वहीं, नए बने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अगला बढ़ता हुआ (Incremental) कोड आवंटित किया जाएगा.

लोकेशन कोड क्या है?

लोकेशन कोड एक विशिष्ट संख्या (Unique Number) होती है, जिसके जरिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की किसी भी प्रशासनिक इकाई के हर क्षेत्र की पहचान की जाती है. जनगणना कराने की प्रक्रिया में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है.

कोड आवंटन का नियम

नियम के अनुसार, 2011 के बाद बने नए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मामले में, जिस मूल राज्य से इन्हें अलग किया गया है, उसका शॉर्ट कोड 2011 वाला ही रहेगा. वहीं, नए बने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को अगला बढ़ता हुआ कोड दिया जाएगा.

जनगणना में नई तकनीक और नवाचार

भारत के महापंजीयक ने कहा कि जनगणना 2027 दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, जिसमें 140 करोड़ से अधिक की आबादी को कवर किए जाने की उम्मीद है.

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे संदेश में मृत्युंजय कुमार नारायण ने बताया, "जनगणना के इस दौर में डेटा संग्रह के लिए मोबाइल एप्लिकेशन, स्व-गणना, जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली और हाउसलिस्टिंग ब्लॉक क्रिएशन (HLBC) वेब पोर्टल जैसे क्रांतिकारी तकनीकी नवाचार पेश किए जा रहे हैं. इससे फील्ड गतिविधियों की ऑनलाइन निगरानी और डेटा का रीयल-टाइम प्रसारण संभव हो सकेगा."