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जनगणना 2027 की आज से हो रही शुरुआत, जाति, कोविड टीका समेत पूछे जाएंगे 40 सवाल

जनगणना 2027 की आज से हो रही शुरुआत ( PTI )

लेह-लद्दाख/जम्मू-कश्मीर: देश की जनगणना 2027 का पहला चरण आज सोमवार से शुरू हो रहा है. जनगणना की यह अहम प्रक्रिया केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों में 'सेल्फ एन्यूमरेशन' (खुद जानकारी दर्ज करना) के साथ शुरू होगी. इस मामले पर अधिकारियों ने बताया कि यह प्रक्रिया आज 17 अगस्त से शुरू होकर 31 अगस्त 2026 तक चलेगी. इससे पहले गृह मंत्रालय ने 40 सवालों की एक लिस्ट जारी की थी, जो जनगणना अधिकारी परिवारों से पूछेंगे. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन निदेशक अमित शर्मा ने कहा कि इस प्रक्रिया से निवासी 1 से 30 सितंबर तक होने वाली घर-घर जाकर की जाने वाली जनसंख्या गणना से पहले ही अपनी जानकारी डिजिटल रूप से दे सकेंगे. शर्मा ने कहा कि हम पूरी तरह तैयार हैं. यह जनगणना का सबसे अहम चरण है, जिसे हम जनसंख्या गणना कहते हैं. इसमें हमें पूरे आंकड़े और अलग-अलग पैरामीटर मिलते हैं. उन्होंने आगे कहा कि जनसंख्या की गिनती में डेमोग्राफिक जानकारी, प्रजनन क्षमता, पेशे और अन्य पहलुओं से जुड़े लगभग 40 सवाल शामिल होंगे, और इस बार इसमें जाति को भी शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि 17 अगस्त से हम 'सेल्फ-एन्यूमरेशन' (खुद जानकारी दर्ज करने की प्रक्रिया) शुरू करेंगे, जिसके तहत लोगों को इन 40 सवालों के लिए अपनी जानकारी खुद भरने की सुविधा दी जाएगी. इसे पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है. जनगणना 2027 के लिए 40 सवालों का नोटिफिकेशन जारी (भारत के महारजिस्ट्रार द्वारा जारी)