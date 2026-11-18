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Explainer: स्व-गणना शुरू, एक क्लिक में घर बैठे ऑनलाइन भरें परिवार की डिटेल्स, जानें कब तक है मौका

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हैदराबाद: चुनाव आयोग कई राज्यों में जनगणना 2027 का काम शुरू करवा चुका है. वहीं, अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं. इसी सिलसिले में आयोग जनगणना 2027 का दूसरा फेज करवा रहा है. बता दें, इस महीने की 30 तारीख तक लोगों को स्व-गणना करनी है. उसके बाद जनवरी 2027 से जनगणना शुरू होगी.

हम बात कर रहे हैं कि स्व गणना की तो यहां 8 आसान स्टेप में इस पूरी प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे और क्या-क्या करना है.