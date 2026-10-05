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खराब मौसम के कारण लोगों की हो रही मौत, पड़ रहा सूखा... सांसदों को चिंता नहीं ! 'Cenfa' की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

नई दिल्ली: भारत में लगातार खराब मौसम के कारण होने वाले भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान हो रहा है. लेकिन, देश की संसद में इस गंभीर मुद्दे पर सवाल-जवाब हो रहे हैं. पेरिस समझौते के पहले दशक के दौरान संसद में पूछे गए सवालों और चर्चाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि संसद में उठाए गए कुल सवालों में से जलवायु से जुड़े सवाल सिर्फ 3.3% थे.