खराब मौसम के कारण लोगों की हो रही मौत, पड़ रहा सूखा... सांसदों को चिंता नहीं ! 'Cenfa' की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा
पिछले कुछ वर्षों में मौसम की मार से होने वाली मौतों और फसलों के नुकसान में भारी बढ़ोतरी हुई है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : October 5, 2026 at 7:07 PM IST
नई दिल्ली: भारत में लगातार खराब मौसम के कारण होने वाले भारी मानवीय और आर्थिक नुकसान हो रहा है. लेकिन, देश की संसद में इस गंभीर मुद्दे पर सवाल-जवाब हो रहे हैं. पेरिस समझौते के पहले दशक के दौरान संसद में पूछे गए सवालों और चर्चाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि संसद में उठाए गए कुल सवालों में से जलवायु से जुड़े सवाल सिर्फ 3.3% थे.
'सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी' (Cenfa) के लिए शोधकर्ता हाजिरा पुथिगे ने एक रिपोर्ट तैयार की है. "क्लाइमेट ऑन द फ्लोर: इंडियाज पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स ऑन एनवायरनमेंट सिंस द पेरिस एग्रीमेंट" में दिसंबर 2015 से दिसंबर 2025 के बीच जलवायु से जुड़े 8,700 से अधिक सवालों और चर्चाओं का अध्ययन किया गया है.
ये निष्कर्ष खराब मौसम के कारण होने वाली मौतों में भारी बढ़ोतरी की पृष्ठभूमि में सामने आए हैं. पुथिगे ने कहा, "रिपोर्ट के निष्कर्ष चौंकाने वाले हैं क्योंकि सिर्फ 2025 के पहले नौ महीनों में ही भारत में चरम मौसम की घटनाओं के कारण 4,064 लोगों की जान चली गई, जो पिछले चार वर्षों में मौतों में 48 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है."
उन्होंने आगे कहा, "यह मानवीय और आर्थिक नुकसान कुछ गिनी-चुनी आपदाओं तक ही सीमित नहीं था: कम से कम 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2022 के बाद से अपने यहां सबसे अधिक चरम मौसम वाले दिन दर्ज किए." रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के अनुसार, इन घटनाओं ने 9.47 मिलियन (94.7 लाख) हेक्टेयर फसलों को भी प्रभावित किया, लगभग 100,000 घरों को नष्ट कर दिया और करीब 58,982 जानवरों की जान ले ली.
जलवायु से जुड़े सवाल स्वच्छ ऊर्जा पर अधिक केंद्रित
विश्लेषण में पाया गया कि संसदीय ध्यान मुख्य रूप से स्वच्छ ऊर्जा और डीकार्बोनाइजेशन पर केंद्रित रहा है, जो जलवायु से जुड़े कुल सवालों का 37.7% था. इसके विपरीत, जलवायु वित्त पर केवल 0.3% सवाल पूछे गए, जबकि वैश्विक जलवायु प्रशासन पर यह आंकड़ा 1.3% था.
यह असंतुलन विशेष रूप से 'अनुकूलन' के मामले में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन कोष (NAFCC) में हुए बदलावों की ओर इशारा करती है. यह कोष, जो कृषि सहित अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की मदद के लिए बनाया गया था, उसे वित्तीय वर्ष 2023-24 से एक "गैर-योजना" खर्च के रूप में पुनर्वर्गीकृत कर दिया गया, जिसके तहत अब कोई नई परियोजनाएं शुरू नहीं की जानी हैं.
पूर्व पर्यावरण मंत्री और सांसद जयराम रमेश ने कहा, "पर्यावरण और जलवायु को लेकर चिंता आज दस साल पहले की तुलना में कहीं अधिक है. फिर भी पेरिस समझौते के दस साल बीत जाने के बावजूद संसद में इस पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है."
अत्यधिक गर्मी से होने वाली मौतें भी तैयारियों की कमी से जुड़ा मुद्दा
दिल्ली में इग्नू (IGNOU) के पर्यावरणविद् और शैक्षणिक सलाहकार डॉ. शैलेंद्र कुमार ने कहा कि अत्यधिक गर्मी से बढ़ती मौतों को मुख्य रूप से तैयारियों की चुनौती के रूप में देखा जाना चाहिए.
विशेषज्ञ ने कहा, "जलवायु जोखिम और आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर काम करने वाले एक पर्यावरण वैज्ञानिक के रूप में, मैं अत्यधिक गर्मी से बढ़ती मौतों को बड़े पैमाने पर तैयारियों की कमी से जुड़ा मुद्दा मानता हूं. अल नीनो वाले वर्षों में अत्यधिक गर्म दिनों की संख्या बढ़ जाती है, और हीट स्ट्रेस पहले से मौजूद दिल और सांस की बीमारियों को और गंभीर बना देता है, जिससे बाहर काम करने वाले और अनौपचारिक वर्ग के लोग सबसे अधिक प्रभावित होते हैं."
उन्होंने आगे कहा कि हालांकि जलवायु अनुमानों में अनिश्चितता होती है, लेकिन वे सरकारों को तैयारी करने का समय जरूर देते हैं. उन्होंने जलवायु वित्त पर निरंतर, डेटा-आधारित निगरानी की आवश्यकता और विश्वसनीय हीट-मोर्टेलिटी डेटा, फंडेड स्थानीय हीट-एक्शन प्लान तथा अर्ली-वार्निंग सिस्टम की जरूरत पर जोर देते हुए कहा, "फिर भी, जलवायु पर नीतिगत ध्यान किसी आपदा के बाद तो बढ़ता है, लेकिन जल्द ही कम हो जाता है. इसके विपरीत, अनुकूलन के लिए निरंतर और डेटा-आधारित निगरानी की आवश्यकता होती है."
जलवायु संकट मौतों और छिनती आजीविका के रूप में आ रहा सामने
ग्रीनपीस इंडिया (Greenpeace India) की क्लाइमेट एंड एनर्जी कैंपेनर सेलोमी गार्नायक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के परिणाम इंसानों और अर्थव्यवस्था को होने वाले सीधे नुकसान के रूप में लगातार महसूस किए जा रहे हैं.
गार्नायक ने कहा, "हम जलवायु संकट को सबसे प्रत्यक्ष रूप में देख रहे हैं- मौतों, छिनती आजीविका और असहनीय गर्मी के रूप में; फिर भी जलवायु परिवर्तन का यह मुद्दा राजनीतिक समीक्षा या जांच-परख से काफी हद तक गायब है."
उन्होंने आगे कहा, "जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उठाए जाने वाले कदमों को केवल एक मौसमी प्रतिक्रिया बनने के बजाय सार्वजनिक स्वास्थ्य, श्रमिकों की सुरक्षा और राजनीतिक जवाबदेही का विषय बनना होगा."
रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि संसद का ध्यान निरंतर समीक्षा के बजाय किसी बड़ी आपदा के आने के बाद ही बढ़ता है. उदाहरण के लिए, साल 2021 की उत्तराखंड ग्लेशियर आपदा के बाद ग्लेशियर पिघलने और बादल फटने से जुड़े सवाल बढ़ गए, जबकि 2022 की अत्यधिक गर्मी के बाद संसद में हीटवेव पर ध्यान दिया गया.
निष्कर्ष :
यह अध्ययन जलवायु के कारण होने वाले पलायन, असंतुलित या असंगठित मजदूरों में हीटवेव से होने वाली मौतों, और जंगलों की आग से प्रभावित वन क्षेत्रों के आधिकारिक डेटा में मौजूद कमियों को भी उजागर करता है. इसमें तर्क दिया गया है कि लगातार और सटीक डेटा के बिना, तैयारियों, फंडिंग और नीतियों के परिणामों की जांच-परख करने की संसद की क्षमता सीमित बनी हुई है.
रिपोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत की संसद में जलवायु पर होने वाली चर्चा बचाव या रोकथाम पर केंद्रित होने के बजाय केवल आपदा के बाद की प्रतिक्रिया बनकर रह गई है. इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि केवल चरम मौसम की आपदाएं आने पर कदम उठाने के बजाय पर्यावरण अनुकूलन, जलवायु वित्त, सार्वजनिक स्वास्थ्य और दीर्घकालिक तैयारियों पर अधिक ध्यान देने की सख्त जरूरत है.
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