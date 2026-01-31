ETV Bharat / bharat

Ground Report: नारायणपुर में बस्तर पंडुम का भव्य आयोजन,आदिवासी संस्कृति और जनजातीय गौरव की जीवंत झलक

नारायणपुर में बस्तर पंडुम की शानदार शुरुआत हुई है. यहां 12 विधाओं में आदिवासी कला और संस्कृति का प्रदर्शन किया गया है.

Report on Bastar Pandum
बस्तर पंडुम पर रिपोर्ट (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : January 31, 2026 at 8:33 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

नारायणपुर: शुक्रवार 30 जनवरी को नारायणपुर में बस्तर पंडुम का आयोजन किया गया. नारायणपुर जिला मुख्यालय स्थित हाई स्कूल ग्राउंड मैदान में बस्तर पंडुम के जिला स्तरीय आयोजन ने सबका दिल जीत लिया. इस आयोजन में विभिन्न विकासखंडों से चयनित विजेता प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर बस्तर संभाग की आदिवासी एवं जनजातीय गौरव से जुड़ी समृद्ध सांस्कृतिक, पारंपरिक और सामाजिक विरासत को मंच पर जीवंत कर दिया. जिला एवं राज्य प्रशासन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदिवासी संस्कृति, कला, परंपरा और ज्ञान को संरक्षित कर नई पीढ़ी तक पहुंचाना रहा.

बस्तर पंडुम में 12 विधाओं का प्रदर्शन

बस्तर पंडुम कार्यक्रम के अंतर्गत कुल 12 अलग-अलग विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनमें जनजातीय समाज के पारंपरिक वाद्ययंत्र, पारंपरिक वेशभूषा, खान-पान, पेय पदार्थ, नृत्य, औजार सहित अन्य सांस्कृतिक विधाएं शामिल रहीं. प्रतिभागियों ने इन विधाओं के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों की विशिष्ट परंपराओं और रीति-नीतियों का प्रभावशाली प्रदर्शन किया.

बस्तर पंडुम की पूरी जानकारी (ETV BHARAT)

बस्तर पंडुम स्थल की सजावट रही खास

कार्यक्रम स्थल पर बस्तर पंडूम के मुख्य मंच को ताड़, छिंद और सल्फी के पत्तों से पारंपरिक अंदाज में सुसज्जित किया गया, जिससे पूरा परिसर आदिवासी संस्कृति के रंग में रंगा नजर आया. विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से अबूझमाड़ और बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता और सामाजिक जीवन का जीवंत दर्शन कराया गया. आदिवासी वेशभूषा में सुसज्जित युवक-युवतियों ने आगंतुकों को अपने परिधानों, आभूषणों और उनसे जुड़ी सांस्कृतिक मान्यताओं की जानकारी साझा की.

बस्तर पंडुम में आदिवासी संस्कृति की झलक (ETV BHARAT)

बस्तर और अबूझमाड़िया संस्कृति की झलक दिखी

इसके अलावा प्रदर्शनी में आदिवासी समाज द्वारा उपयोग किए जाने वाले पारंपरिक वाद्ययंत्र, औजार और भोज्य पदार्थों को स्टॉल लगाकर दिखाया गया. इसके साथ-साथ जंगल और खेतों में संरक्षित विभिन्न प्रकार की साग-सब्जी, फसल एवं अन्य बीजों का प्रदर्शन भी किया गया, जो आदिवासी समाज की आत्मनिर्भरता और प्रकृति के साथ सामंजस्य को दर्शाता है.

Bastar Pandum glimpse of tribal culture
बस्तर पंडुम में आदिवासी संस्कृति की झलक (ETV BHARAT)

आदिवासी साहित्य को भी दर्शाया गया

तेजी से बदलते दौर में आदिवासी परंपराओं को संरक्षित करने की दिशा में आदिवासी साहित्य संग्रहण की प्रदर्शनी विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जहां जनजातीय समाज से जुड़े लिखित दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से प्रदर्शित किया गया. वहीं पद्मश्री वैद्यराज हेमचंद मांझी और उनकी टीम द्वारा लगाई गई आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियों की प्रदर्शनी में विभिन्न औषधीय पौधों की खूबियां, उपयोग और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की जानकारी साझा की गई.

Folk musical instruments of Bastar
बस्तर के लोक वाद्य यंत्रों की झलक (ETV BHARAT)

सीएम साय और मंत्रियों ने बस्तर पंडुम को सराहा

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, वन एवं परिवहन मंत्री केदार कश्यप तथा नारायणपुर जिले के प्रभारी मंत्री टंक राम वर्मा ने प्रदर्शनी स्थल का अवलोकन किया. उन्होंने अबूझमाड़ के आदिवासी समाज की विरासत, कला, संस्कृति, सभ्यता और रीति-नीति को करीब से जाना और प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की

वन मंत्री केदार कश्यप (ETV BHARAT)

बस्तर पंडुम ने अतीत के धरोहर की याद ताजा की

नारायणपुर में आयोजित बस्तर पंडुम जिला स्तरीय कार्यक्रम ने यह स्पष्ट कर दिया कि आदिवासी संस्कृति, परंपरा और ज्ञान केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य की दिशा तय करने वाली अमूल्य विरासत है. ऐसे आयोजनों के माध्यम से न केवल जनजातीय गौरव को सम्मान मिलता है, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का मजबूत मंच भी तैयार होता है. बस्तर पंडुम ने आदिवासी समाज की विविधता, आत्मनिर्भरता और सांस्कृतिक समृद्धि को एक बार फिर पूरे गौरव के साथ प्रस्तुत किया है.

Bastar Pandum in Narayanpur
नारायणपुर में बस्तर पंडुम (ETV BHARAT)

CM साय ने देखा बस्तर की आदिवासी लोक-संस्कृति का जीवंत रूप, गढ़बेंगाल घोटुल में हुआ पारंपरिक स्वागत

बस से अबूझमाड़ पहुंचे सीएम साय, बच्चों से किया संवाद, महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त की जारी

विवाह के बंधन में बंधे 4 पूर्व नक्सली जोड़े, मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम में बने हमसफर, साझा किया अपना संघर्ष

TAGGED:

BASTAR PANDUM IN NARAYANPUR
GLIMPSE OF TRIBAL CULTURE
GLIMPSE OF TRIBAL CULTURE AND PRIDE
बस्तर पंडुम
CELEBRATION OF BASTAR PANDUM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.