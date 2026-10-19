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त्योहारों में स्वच्छता, खान-पान का ध्यान और सतर्कता बेहद जरूरी, डॉक्टरों की सलाह

त्योहारों में स्वच्छता, खान-पान का ध्यान और सतर्कता बेहद जरूरी, डॉक्टरों की सलाह ( File Photo/ ANI )

नई दिल्ली: दशहरा से लेकर दिवाली और छठ तक, अक्टूबर और नवंबर का महीना हमारे घरों को रोशनी, हंसी-खुशी और मिठाइयों की मीठी खुशबू से भर देता है. लेकिन अत्यधिक खान-पान और देर रात तक चलने वाले समारोहों के कारण, थोड़ी सी भी लापरवाही इस खुशी को पेट की खराबी में बदल सकती है. डॉक्टरों और डाइटिशियन्स (आहार विशेषज्ञों) का कहना है कि त्योहारों के आनंद को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है. सुबह आप क्या खाते हैं, यहां से लेकर मिठाइयां खरीदने और उन्हें स्टोर करने के तरीके तक में किए गए छोटे और समझदारी भरे बदलाव आपको स्वस्थ और खुश रख सकते हैं.

डाइटीशियन शिखा शर्मा कहती हैं कि त्योहारों में भारी खान-पान के बीच खुद को संतुलित रखने के लिए कुछ आसान आदतों को अपनाने की जरूरत होती है. उन्होंने पाचन क्रिया को बेहतर बनाने के लिए सुबह की शुरुआत अदरक, तुलसी और काली मिर्च से बने गर्म पेय में आधा चम्मच शहद मिलाकर करने या गुनगुने नींबू पानी के साथ करने का सुझाव दिया. उन्होंने कहा कि दोपहर में एक गिलास नींबू पानी शरीर को तरोताजा कर सकता है, जबकि दिन भर गुनगुना पानी पीने से हाइड्रेशन बनाए रखने में मदद मिलती है.

शिखा ने बताया कि त्योहारी सीजन के दौरान फाइबर का सेवन बढ़ाना महत्वपूर्ण है. उन्होंने ओट्स, सलाद, ताजे फल, गेहूं का चोकर, और सेब के छिलके, जिनमें पेक्टिन होता है, खाने की सलाह दी, और साथ ही रात में इसबगोल लेने की सिफारिश की. उनके अनुसार, फाइबर युक्त खाद्य पदार्थों को पर्याप्त हाइड्रेशन और शारीरिक गतिविधि के साथ मिलाने से शरीर को उत्सवों के दौरान कभी-कभार होने वाली अत्यधिक खान-पान की आदतों को संभालने में मदद मिल सकती है. मीठे के हेल्दी और स्मार्ट विकल्प

उन्होंने कहा कि लोगों को त्योहारों के दौरान मिठाइयों को पूरी तरह से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है. शिखा शर्मा ने खजूर, गुड़ और किशमिश जैसे वैकल्पिक उपाय सुझाए और बताया कि खजूर को दूध या पनीर के साथ खाने से शरीर में शुगर के सोखने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद मिल सकती है. अनार या चाट मसाला डालकर ताजे फलों को भी मिठाई के रूप में खाया जा सकता है, जबकि बच्चों को साधारण चॉकलेट के बजाय पिघली हुई चॉकलेट में डूबे हुए फल दिए जा सकते हैं. स्वस्थ तेल चुनना और उपवास के दौरान देखभाल

शर्मा ने बहुत अधिक रिफाइंड तेलों के बजाय प्राकृतिक या वर्जिन तेलों का उपयोग करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि पाचन स्वास्थ्य के लिए कुकिंग ऑयल की गुणवत्ता बहुत मायने रखती है. सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देने के बजाय जिन्हें खाने से बचना है. उन्होंने थाली में स्वास्थ्यवर्धक विकल्प शामिल करने की सलाह दी, जिसमें साबुत अनाज, फल और सब्जियां शामिल हैं. जो लोग त्योहार के उपवास रख रहे हैं, उन्हें उन्होंने हाइड्रेटेड रहने के लिए खीरा खाने, नारियल पानी के साथ व्रत खोलने, और रात में खाली पेट तले-भुने भोजन से बचने की सलाह दी. बतुकम्मा उत्सव (ETV Bharat) पाचन संबंधी दिक्कतों के लिए शर्मा ने सोने से पहले गुनगुने पानी के साथ त्रिफला कैप्सूल या एक चम्मच त्रिफला चूर्ण, साथ ही चमेली की चाय और टमाटर, खीरा तथा कद्दूकस किए हुए नारियल का सलाद लेने का सुझाव दिया. उन्होंने शाम 6 बजे से पहले रात का भोजन करने, शरीर में पानी रुकने को रोकने के लिए रात में नमक का सेवन कम करने, और समारोहों में जाने से पहले तले हुए स्नैक्स खाने के लालच को कम करने के लिए भुने हुए मेवों का एक छोटा सा हिस्सा खाने की सलाह दी. सजगता से भोजन करना

डाइटीशियन शर्मा ने शरीर के संकेतों को सुनने और पेट भरने पर खाने से रुकने पर जोर दिया, क्योंकि धीरे-धीरे खाने से मस्तिष्क को पेट भरने का अहसास होता है और व्यक्ति जरूरत से ज्यादा खाने से बच जाता है. उन्होंने संतुलित थाली की सिफारिश की जिसमें आधा हिस्सा बिना स्टार्च वाली सब्जियां, एक-चौथाई प्रोटीन और एक-चौथाई कार्बोहाइड्रेट शामिल हो. इसके साथ ही उन्होंने किसी खास भोजन से डरने या कभी-कभार के स्वाद के लिए खुद को दोषी महसूस कराने के बजाय, संयम बरतने की सलाह दी. ओवरईटिंग पर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट की सलाह

मणिपाल हॉस्पिटल के गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट डॉ. सैयद अहमद ने कहा कि त्योहारों के दौरान अधिक खाने से पाचन में दिक्कत हो सकती है. उन्होंने खाना पूरी तरह छोड़ने के बजाय नियमित अंतराल पर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में खाने की सलाह दी. कैलाश दीपक हॉस्पिटल की कंसल्टेंट फिजिशियन डॉ. मानसी निगम ने कहा कि देर रात तक जश्न मनाने के बाद पेट में दिक्कत महसूस करने वाले लोगों को भारी खाना खाकर इसे और नहीं बढ़ाना चाहिए, बल्कि कम तेल और मसाले वाला सादा भोजन करना चाहिए. खाद्य जनित संक्रमणों से बचाव

डॉ. अहमद ने चेतावनी दी कि खराब खाना और पानी लोगों को हेपेटाइटिस A और E, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और वायरल डायरिया जैसे संक्रमणों के संपर्क में ला सकता है. उन्होंने बताया कि हेपेटाइटिस A और E से बुखार, पेट दर्द और पीलिया जैसे लक्षण हो सकते हैं, और चेतावनी दी कि टाइफाइड के कुछ मामले मुश्किल हो सकते हैं, जिसके लिए हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ सकती है. मौसमी जोखिम और स्ट्रीट फूड से सावधानियां

डॉ. निगम ने उमस भरे मौसम के दौरान अतिरिक्त जोखिमों पर प्रकाश डाला, जब पानी का बहाव, नमी, कीट-पतंगों और जलभराव के कारण भोजन के दूषित होने की संभावना बढ़ सकती है. उन्होंने ग्राहकों को सलाह दी कि वे सड़क किनारे लगे स्टॉल पर खुले रखे भोजन और रेफ्रिजरेशन की आवश्यकता वाली वस्तुओं के प्रति विशेष रूप से सतर्क रहें. उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि मॉल के फूड कोर्ट, बुफे ट्रे, और अनुपयुक्त तापमान पर रखे गए डेयरी उत्पाद या मेयोनेज बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं. इसके साथ ही, उन्होंने कच्चे भोजन और लंबे समय तक बाहर छोड़े गए पके हुए भोजन से बचने की भी सलाह दी.