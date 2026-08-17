ETV Bharat / bharat

बिहार से ELC 2.0 की शुरुआत, बोले ज्ञानेश कुमार- किसी भी हाल में EVM हैक नहीं किया जा सकता

2018 में शुरू हुआ था निर्वाचन साक्षरता क्लब : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने छठे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 2018 के अवसर पर निर्वाचन साक्षरता क्लब यानी Electoral Literacy Clubs की शुरुआत की थी. इसका उद्देश्य भावी मतदाताओं, युवा मतदाताओं, समुदायों तथा व्यावसायिक और सरकारी संगठनों को मतदान एवं निर्वाचन प्रक्रिया की जानकारी देना था. इसमें EVM और VVPAT सहित पूरी निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित जानकारी आकर्षक माध्यमों और व्यावहारिक अनुभव के जरिए देने की व्यवस्था की गई.

''मतदान के दिन प्रत्येक बूथ पर प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट मौजूद रहते हैं. वे मतदान प्रक्रिया को देखते हैं और किसी तरह की गड़बड़ी होने पर उसे सामने ला सकते हैं. मतदान पूरा होने के बाद संबंधित प्रक्रिया के तहत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसके बाद EVM को सील किया जाता है. इसी तरह मतगणना के दौरान भी प्रत्याशियों के एजेंट मौजूद रहते हैं. प्रत्येक राउंड की काउंटिंग के बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है.'' - ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

बूथ से लेकर काउंटिंग तक हर स्तर पर निगरानी : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विद्यार्थियों को बताया कि चुनाव की प्रक्रिया सिर्फ मतदान के दिन तक सीमित नहीं रहती. चुनाव के लिए बूथ तैयार करने से लेकर मतदान और मतगणना तक लगातार कई स्तरों पर जांच और ऑडिट की प्रक्रिया चलती रहती है. राजनीतिक दलों और बूथ लेवल एजेंट से मिलने वाली रिपोर्ट को भी साझा किया जाता है, ताकि चुनाव के दौरान किसी तरह की त्रुटि की गुंजाइश कम से कम रहे.

''भारत में EVM का इस्तेमाल वर्ष 1996 से शुरू हुआ और इसके बाद इसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट में कई मामले पहुंचे. न्यायिक जांच और विभिन्न प्रक्रियाओं के बावजूद EVM व्यवस्था पर सवालों का समाधान हुआ है और EVM को हैक नहीं किया जा सकता. चुनाव की यह पारदर्शिता किसी एक व्यक्ति के प्रयास का परिणाम नहीं है, बल्कि निर्वाचन आयोग के विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले लोगों के लंबे प्रयासों का परिणाम है.'' - ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि भारत की चुनाव प्रक्रिया को समझने के लिए अमेरिका सहित दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के प्रतिनिधि भारत आते हैं. इतनी बड़ी आबादी वाले देश में पारदर्शी तरीके से चुनाव कराना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. उन्होंने विद्यार्थियों को EVM और VVPAT की प्रक्रिया की जानकारी भी दी.

युवाओं को चुनाव प्रक्रिया की पूरी जानकारी देने पर जोर : कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग की ओर से ELC 2.0 के विजन, मिशन, प्रमुख विशेषताओं और कार्यप्रणाली को लेकर प्रस्तुति दी गई. इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को चुनाव से जुड़ी जानकारियों को केवल किताबों तक सीमित रखने के बजाय उन्हें व्यावहारिक अनुभव देना है.

''जिस तरह बिहार ने SIR में सफलता हासिल की, उसी तरह ELC 2.0 भी बिहार में सफल होगा और इसके बाद पूरे देश में इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकेगा.'' - ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

SIR का जिक्र : ज्ञानेश कुमार ने कहा कि हाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR अभियान की शुरुआत भी बिहार से की गई. बिहार में अभियान की सफलता के बाद इसे देश के दूसरे हिस्सों में लागू किया गया और अब देशभर में यह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि देश के करीब 70 प्रतिशत मतदाताओं का SIR हो चुका है. इसी सफलता के बाद निर्वाचन आयोग ने तय किया कि ELC 2.0 जैसे महत्वपूर्ण अभियान की शुरुआत भी बिहार से ही की जाएगी.

''आज के विद्यार्थी सिर्फ बिहार का भविष्य नहीं हैं, बल्कि भारत का भी भविष्य हैं. बिहार और भारत आपका है और आप भी बिहार और भारत के हैं. सम्राट अशोक का संबंध भी इसी धरती से रहा है. धर्म और अध्यात्म की बात करें तो माता जानकी की भूमि भी बिहार है. वैशाली को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है और विश्व के प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में शामिल नालंदा विश्वविद्यालय भी इसी धरती पर रहा है.'' - ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

बिहार से ही क्यों शुरू हुआ ELC 2.0? : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब शुरू करने के पीछे मूल उद्देश्य यही था कि देश के बच्चों और युवाओं को भारत की राजनीतिक और लोकतांत्रिक प्रक्रिया की जानकारी मिले. उन्होंने बिहार के ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि जब वे बचपन में इतिहास पढ़ते थे तो उसकी कई महत्वपूर्ण गाथाएं बिहार से शुरू होती थीं. चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भूमि बिहार रही है.

पटना : भारत निर्वाचन आयोग ने युवाओं को निर्वाचन प्रक्रिया से जोड़ने और उनमें चुनावी साक्षरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार से इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब (ELC) 2.0 की शुरुआत की. इस अवसर पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बड़ी संख्या में मौजूद विद्यार्थियों, शिक्षकों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधियों को संबोधित किया. उन्होंने विद्यार्थियों से बेहतर शिक्षा हासिल करने और बिहार तथा देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में अपना पूरा योगदान देने की अपील की.

''विद्यालय स्तर पर कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों यानी 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग और कॉलेज स्तर पर 18 से 25 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया. ELC के माध्यम से युवाओं को मतदान के महत्व, मतदाता के अधिकार और जिम्मेदारियों तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ा जाता है.''- ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

हर वोट का महत्व समझाने पर जोर : निर्वाचन साक्षरता क्लब के प्रमुख उद्देश्यों में विद्यार्थियों को व्यावहारिक गतिविधियों के जरिए निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित प्रावधानों से परिचित कराना, EVM और VVPAT के बारे में जानकारी देना, प्रत्येक वोट का महत्व समझाना और युवाओं को विश्वास तथा नैतिकता के साथ मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए तैयार करना शामिल है. इसके साथ ही 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं को मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने में सहायता करना और समुदाय के स्तर पर चुनावी साक्षरता फैलाना भी इसका उद्देश्य है.

''ELC 2.0 के तहत भारतीय संविधान, लोकतांत्रिक मूल्यों और निर्वाचन प्रक्रिया पर जागरूकता सत्र आयोजित किए जाएंगे. विद्यार्थियों को भारत निर्वाचन आयोग की भूमिका और जिम्मेदारियों, मतदाता सूची तैयार करने एवं उसके अद्यतीकरण, मतदाता पंजीकरण और मतदाता सेवाओं की जानकारी दी जाएगी. SIR और मतदाता सूची से जुड़ी गतिविधियों, EVM-VVPAT प्रदर्शन, मतदान और मतगणना प्रक्रिया की जानकारी के साथ क्विज, वाद-विवाद, निबंध प्रतियोगिता, छद्म मतदान जैसी गतिविधियां भी आयोजित की जाएंगी.''- ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

सोशल मीडिया से सहायता : इसके अलावा विद्यार्थियों को नैतिक और सूचित मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा. दुष्प्रचार और भ्रामक सूचनाओं को पहचानने तथा उनका तथ्यात्मक खंडन करने से जुड़ी गतिविधियां भी ELC का हिस्सा होंगी. इससे युवाओं को सोशल मीडिया और डिजिटल माध्यमों पर मिलने वाली चुनाव संबंधी सूचनाओं को समझने और उनकी विश्वसनीयता परखने की क्षमता विकसित करने में मदद मिलेगी.

विद्यार्थियों ने पूछे चुनाव व्यवस्था से जुड़े सवाल : कार्यक्रम के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने विद्यार्थियों और शिक्षकों के सवालों के जवाब भी दिए. विद्यार्थियों के सवालों और उनके सुझावों से वे काफी प्रभावित नजर आए. एक विद्यार्थी ने सुझाव दिया कि वोटर आईडी को फिंगरप्रिंट और आई-रेटिना जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम से जोड़कर EVM में इस्तेमाल किया जाए. विद्यार्थी का कहना था कि इससे फर्जी मतदाताओं की पहचान मतदान के समय ही हो सकती है और VVPAT की जरूरत भी कम हो सकती है, जिससे कागज की बचत होगी तथा मतदान का डाटा तुरंत उपलब्ध कराया जा सकेगा.

ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव : एक छात्रा ने चुनाव प्रक्रिया में ब्लॉकचेन तकनीक के इस्तेमाल का सुझाव दिया. इस पर ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग संविधान और कानून के अनुसार काम करता है. अगर चुनाव कराने की कोई नई प्रक्रिया लागू करनी है तो उसके लिए कानून में बदलाव या नया कानून बनाना होगा. कानून बनाना निर्वाचन आयोग का काम नहीं, बल्कि विधायिका का काम है. उन्होंने कहा कि भविष्य में यदि विधायिका ऐसे सुझावों को स्वीकार करती है तो नई तकनीकों के इस्तेमाल की संभावना हो सकती है. उन्होंने विद्यार्थियों के सुझावों को भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया.

आधार को वोटर आईडी से जोड़ने के सवाल पर समझाया कानून : एक विद्यार्थी ने आधार कार्ड को वोटर आईडी से लिंक करने का सुझाव दिया. इसके जवाब में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आधार से जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आधार कार्ड न तो आवासीय पते का अंतिम प्रमाण है और न ही जन्मतिथि का प्रमाणपत्र है. उन्होंने आधार में मौजूद फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक डाटा को व्यक्ति की निजता से जुड़ा विषय बताते हुए कहा कि इसका इस्तेमाल भी निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है.

लोकतंत्र में विरोध का अधिकार जरूरी : एक शिक्षक ने सवाल उठाया कि निर्वाचन आयोग जब कानून और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काम करता है, तब भी कई बार उसके खिलाफ गलत भ्रांतियां और अफवाहें फैलाई जाती हैं. इससे जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को परेशानी होती है. इस पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने लोकतंत्र में विरोध के अधिकार को महत्वपूर्ण बताया.

''दुनिया में 170 से अधिक देश हैं और इनमें करीब 82 देश लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले हैं. लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है. किसी को किसी बात पर विरोध है तो उसका सामना करना और उसे समझना चाहिए. यही लोकतंत्र की खूबसूरती है.''- ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया को समझने के लिए जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों से बातचीत भी जरूरी है. उन्होंने नालंदा में बूथ लेवल अधिकारियों यानी BLO से हुई बातचीत का उल्लेख करते हुए कहा कि BLO चुनाव प्रक्रिया में निर्वाचन आयोग के लिए सबसे पहले स्तर के कर्मियों में शामिल हैं. उनसे बातचीत करने से जमीनी हकीकत और चुनावी प्रक्रिया के वास्तविक अनुभवों को समझने का अवसर मिलता है.

ELC 2.0 से लोकतंत्र की नई पीढ़ी तैयार करने की कोशिश : बिहार से ELC 2.0 की शुरुआत को निर्वाचन आयोग की ओर से युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था से गहराई से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. इसका फोकस सिर्फ 18 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद वोट डालने वाले युवाओं पर नहीं है, बल्कि उससे पहले ही उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों, संविधान, चुनावी प्रक्रिया और जिम्मेदार नागरिकता की समझ विकसित करना है.

बिहार जैसे ऐतिहासिक और लोकतांत्रिक विरासत वाले राज्य से इस अभियान की शुरुआत के जरिए निर्वाचन आयोग ने युवाओं को लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया का सक्रिय और जागरूक हिस्सा बनाने का संदेश दिया है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त का संदेश भी यही रहा कि विद्यार्थी सिर्फ अपने भविष्य के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि अपनी शिक्षा और समझ का इस्तेमाल बिहार और भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में करें.

ELC 2.0 के शुभारंभ कार्यक्रम में बिहार के 400 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों से हजारों विद्यार्थी, शिक्षक, विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेजों और स्कूलों के प्राचार्य तथा संस्थान प्रमुख शामिल हुए. कार्यक्रम में बिहार सरकार के मुख्य सचिव, विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे. सम्मेलन का उद्देश्य युवाओं को सिर्फ मतदान की प्रक्रिया की जानकारी देना नहीं, बल्कि उन्हें निर्वाचन प्रक्रिया की व्यावहारिक, संवैधानिक और डिजिटल समझ से जोड़ना था.

ये भी पढ़ें :-

बिहार में 500 BLO के साथ CEC की बड़ी बैठक, कहा- SIR ने दिखाई दुनिया को नई राह

'बिहार में SIR के कारण ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका से ज्यादा वोटिंग हुई' बोले CEC ज्ञानेश कुमार