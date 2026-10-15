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Special: झारखंड में बढ़ती गर्मी से घट रही मजदूरों की कार्यक्षमता, राज्य को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान

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रांची: झारखंड में साल-दर-साल बढ़ती गर्मी और हीटवेव अब महज स्वास्थ्य या मौसमी संकट नहीं रह गई है. यह राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार कर रही है. पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (CEED) की ताजा अध्ययन रिपोर्ट ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण कामगारों की कार्यक्षमता में भारी गिरावट आ रही है, जिससे राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) को बड़ा नुकसान हो रहा है.

रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े और आर्थिक असर