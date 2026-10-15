Special: झारखंड में बढ़ती गर्मी से घट रही मजदूरों की कार्यक्षमता, राज्य को 1.76 लाख करोड़ का नुकसान
CEED की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि झारखंड में बढ़ती गर्मी से मजदूरों की कार्यक्षमता घट रही है. राजेश कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 15, 2026 at 6:49 AM IST
रांची: झारखंड में साल-दर-साल बढ़ती गर्मी और हीटवेव अब महज स्वास्थ्य या मौसमी संकट नहीं रह गई है. यह राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रहार कर रही है. पर्यावरण और ऊर्जा क्षेत्र में काम करने वाले संगठन सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट (CEED) की ताजा अध्ययन रिपोर्ट ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है. रिपोर्ट के अनुसार अत्यधिक गर्मी के कारण कामगारों की कार्यक्षमता में भारी गिरावट आ रही है, जिससे राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धित (GSVA) को बड़ा नुकसान हो रहा है.
रिपोर्ट के मुख्य आंकड़े और आर्थिक असर
CEED ने ‘राइजिंग हीट एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट: टुवर्ड्स हीट रेसिलिएंट झारखंड’ विषय पर चर्चा के दौरान ‘द इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ हीट एक्सपोजर इन झारखंड’ नाम से रिपोर्ट जारी की. रिपोर्ट बताती है कि साल 2011-12 से 2022-23 के दौरान 12 वर्षों में गर्मी के प्रभाव से झारखंड को कुल 1.76 लाख करोड़ रुपये (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिलाकर) का संचयी आर्थिक नुकसान हुआ है. यह राज्य के कुल GSVA का लगभग 8.0 प्रतिशत है. इसमें से लगभग 0.87 लाख करोड़ रुपये (GSVA का 3.97 प्रतिशत) प्रत्यक्ष नुकसान रहा.
भविष्य की चेतावनी
रिपोर्ट में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि यदि समय रहते ठोस अनुकूल उपाय नहीं किए गए तो वर्ष 2023-24 से 2047-48 के बीच झारखंड को श्रम उत्पादकता-जनित अनुमानित नुकसान 9.35 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. यह अनुमानित GSVA का 10.31 प्रतिशत होगा. इसमें 4.70 लाख करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष आर्थिक नुकसान शामिल है, जो GSVA का 5.18 प्रतिशत है.
सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर्स
साल 2011-12 से 2022-23 के दौरान गर्मी के कारण हुए श्रम उत्पादकता-जनित आर्थिक क्षति मुख्य रूप से खुले आसमान या बाहर किए जाने वाले कामों वाले क्षेत्रों में ज्यादा आंकी गई. आर्थिक नुकसान में निर्माण (कंस्ट्रक्शन) क्षेत्र की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 25 प्रतिशत रही. कृषि, वानिकी और मत्स्यपालन क्षेत्र का योगदान 11 प्रतिशत, परिवहन, भंडारण व संचार क्षेत्र का 10 प्रतिशत, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का 8 प्रतिशत और माइनिंग सेक्टर का 7 प्रतिशत योगदान रहा.
अर्थव्यवस्था पर कैसे पड़ता है असर
रिपोर्ट के मुताबिक गर्मी आमतौर पर इमारतों, सड़कों या मशीनों को सीधे नुकसान नहीं पहुंचाती. इसका आर्थिक असर मुख्य रूप से खुले में किए जाने वाले कामों में काम के घंटे कम होने, श्रमिकों की कार्यक्षमता घटने, निर्माण कार्य में देरी होने और कृषि उत्पादन में कमी आने के रूप में सामने आता है. इस तरह के नुकसान अक्सर सामान्य आर्थिक आकलन में दर्ज नहीं हो पाते, जबकि इनका असर राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा पड़ता है.
PCCF सह क्लाइमेट चेंज के नोडल ऑफिसर के सुझाव
रिपोर्ट की सराहना करते हुए झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल ऑफिसर-क्लाइमेट चेंज रवि रंजन ने कहा कि श्रमिकों की सुरक्षा के लिए दूरदर्शी योजना बनाना और समय रहते बचाव के उपाय करना जरूरी है. स्टेट क्लाइमेट एक्शन प्लान के तहत संवेदनशील क्षेत्रों में राहत और गर्मी के प्रभाव को कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं. समुदायों को साथ लेकर किए गए तात्कालिक एवं दीर्घकालिक प्रयास राज्य में क्लाइमेट रेसिलियन्स की मुहिम को और मजबूत कर सकते हैं.
अर्थशास्त्री डॉ. हरिश्वर दयाल के सुझाव
अर्थशास्त्री डॉ. हरिश्वर दयाल ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग खुले में या शारीरिक मेहनत वाले कामों में लगे हैं. बुनियादी सुविधाओं, छायादार जगहों और काम के समय में लचीलापन न होने से उनकी कार्यक्षमता और परिवारों की आमदनी घटती है, जिसका असर समग्र अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. इसका सबसे अधिक प्रभाव उन कमजोर समुदायों पर पड़ता है, जिनकी आजीविका खुले में किए जाने वाले कामों पर निर्भर है.
हीट से आर्थिक नुकसान का पहली बार अध्ययन
CEED की डायरेक्टर पॉलिसी एंड पार्टनरशिप सृष्टि पल्लव ने बताया कि हीट की वजह से होने वाले आर्थिक नुकसान को लेकर पहली बार इस तरह का अध्ययन हुआ है. हीट रेसिलियन्स प्लानिंग के लिए अलग-अलग विभागों के बीच बेहतर तालमेल और उद्योगों, कारोबारियों तथा सिविल सोसाइटी संगठनों के बीच साझेदारी जरूरी है. रिपोर्ट तैयार करने वाले CEED के मैनेजर रेसिलियन्स शिखर सिंह ने बताया कि पहली बार हीट के प्रभाव पर फोकस करते हुए इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है. उन्होंने कहा कि रिपोर्ट सेकेंडरी डाटा के आधार पर तैयार की गई है.
CEED की प्रमुख सिफारिशें और समाधान
रिपोर्ट में कहा गया है कि इस चुनौती से निपटने के लिए किसी नए कानून या भारी-भरकम बजट की आवश्यकता नहीं है. मौजूदा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित कर नुकसान काफी कम किया जा सकता है. झारखंड को केवल स्वास्थ्य केंद्रित नहीं, बल्कि श्रम व आजीविका सुरक्षा को शामिल करते हुए व्यापक ‘हीट एक्शन प्लान’ तैयार करना चाहिए. सरकारी और निजी सभी कार्यस्थलों पर 100 मीटर के दायरे में छायादार विश्राम स्थल, निःशुल्क शीतल पेयजल और अप्रैल से सितंबर के दौरान 11:00 AM से 3:00 PM के बीच हर 90 मिनट के काम के बाद कम से कम 30 मिनट का विश्राम अनिवार्य किया जाए.
ग्रामीण विकास योजनाओं जैसे विकसित भारत-G RAM G के तहत मिट्टी कटाई, सड़क निर्माण और वृक्षारोपण जैसे भारी शारीरिक काम सुबह के ठंडे समय यानी 6 बजे से 10 बजे और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक कराए जाएं. ‘बिरसा हरित ग्राम योजना’ के तहत कार्यस्थलों और खेतों की मेड़ों पर कटहल, इमली, आम जैसे फलदार छायादार पेड़ लगाए जाएं, जो छाया देने के साथ-साथ 3-4 वर्षों में अतिरिक्त आय का साधन बन सकें. स्थानीय हाट-बाजारों और रेहड़ी-पटरी के व्यापार को भीषण गर्मी से बचाने के लिए सुबह या देर शाम संचालित करने के निर्देश दिए जाएं.
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