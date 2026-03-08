बंगाल चुनावों से पहले ज्ञानेश कुमार करेंगे कोलकाता का दौरा, लेंगे स्थिति का जायजा
पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर गतिविधि तेज होने वाली है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त अपनी टीम के साथ राज्य का दौरा करेंगे.
Published : March 8, 2026 at 2:11 PM IST
कोलकाता: इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए रविवार रात कोलकाता पहुंचेगी. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम रात की फ्लाइट से कोलकाता पहुंचेगी. इस बारे में राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा, 'नेशनल इलेक्शन कमीशन की फुल बेंच रविवार रात को राज्य आ रही है. उसके बाद दो दिन, यानी 9 और 10 मार्च को लगातार मीटिंग होगी.'
ज्ञानेश कुमार सोमवार सुबह सबसे पहले कालीघाट जाएंगे. वहां वे कालीघाट मंदिर जाएंगे. उसके बाद पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मीटिंग समेत टूर के दूसरे प्रोग्राम शुरू होंगे. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कहा कि चुनाव आयोग की फुल बेंच आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर स्थिति का जायजा लेगी.
चुनाव अधिकारी कानून-व्यवस्था की जानकारी लेंगे. राज्य में कितने बूथ हैं और कहां हैं, कौन सी जगह संवेदनशील है और कौन सी अति संवेदनशील है इन सभी तथ्यों पर गौर करेंगे. सोमवार 9 तारीख को ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, कोलकाता पुलिस कमिश्नरेट, स्टेट पुलिस जैसी 25 खास एजेंसियों और सबसे जरूरी सभी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ मीटिंग करेंगे.
हर स्टेट की आठ जानी-मानी पॉलिटिकल पार्टियों को अपने मुद्दे रखने के लिए 10 से 15 मिनट का समय दिया गया है. इसके अलावा, चुनाव आयोग की पूरी बेंच राज्य के चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस के साथ होम डिपार्टमेंट जैसे राज्य प्रशासन से भी मिलेगी. सभी का जायजा लेने के बाद ज्ञानेश कुमार और उनकी टीम 10 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली लौट आएगी.
उसके बाद माना जा रहा है कि सभी हालात का रिव्यू करने के बाद किसी भी दिन बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव का शेड्यूल अनाउंस कर दिया जाएगा. चीफ इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस के मुताबिक सोमवार को ज्ञानेश कुमार सबसे पहले कालीघाट मंदिर जाएंगे. उसके बाद वे दक्षिणेश्वर भी जा सकते हैं.
दूसरी ओर अब तक एडजुडिकेशन के तहत 8.5 लाख वोटरों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन और सेटलमेंट पूरा हो चुका है. अगर किसी का नाम एडजुडिकेशन लिस्ट से छूट जाता है, तो संबंधित वोटर कोर्ट जा सकता है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि वे हाई कोर्ट में अपील करेंगे या सीधे सुप्रीम कोर्ट में.