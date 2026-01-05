ETV Bharat / bharat

देवघर में CEC ज्ञानेश कुमार का पारंपरिक रूप से स्वागत, स्थानीय कलाकारों ने बजाए नगाड़े

देवघर: भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिवसीय देवघर प्रवास पर हैं. प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने जिले की प्रशासनिक और चुनावी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की. तपोवन स्थित मोहनानंद प्लस टू स्कूल में बीएलओ के साथ हुई बैठक में उन्होंने मतदान प्रक्रिया, एसआईआर और जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

बैठक के बाद जब स्थानीय कलाकारों ने उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया, तो माहौल और भी आत्मीय हो गया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कलाकारों से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और हल्के-फुल्के अंदाज में झारखंड के पारंपरिक वाद्य नगाड़े पर हाथ भी आजमाया. इस अप्रत्याशित लेकिन दिल छू लेने वाले पल से उत्साहित होकर कलाकारों ने पूरे जोश के साथ धुन बजाई.

देवघर में CEC ज्ञानेश कुमार (ईटीवी भारत)

देश के इतने बड़े अधिकारी से इतने करीब से मिलने के अनुभव को साझा करते हुए स्थानीय नगाड़ा वादक अरुण शर्मा ने कहा कि ऐसे अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो आम लोगों के बीच आकर अपनापन दिखाते हैं और बिना किसी औपचारिकता के संवाद करते हैं.