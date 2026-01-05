देवघर में CEC ज्ञानेश कुमार का पारंपरिक रूप से स्वागत, स्थानीय कलाकारों ने बजाए नगाड़े
देवघर पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कलाकारों के साथ नगाड़े पर हाथ आजमाया. इससे कलाकार काफी उत्साहित दिखे.
Published : January 5, 2026 at 8:28 PM IST
देवघर: भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिवसीय देवघर प्रवास पर हैं. प्रवास के दूसरे दिन उन्होंने जिले की प्रशासनिक और चुनावी व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की. तपोवन स्थित मोहनानंद प्लस टू स्कूल में बीएलओ के साथ हुई बैठक में उन्होंने मतदान प्रक्रिया, एसआईआर और जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों को लेकर विस्तार से चर्चा की और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.
बैठक के बाद जब स्थानीय कलाकारों ने उनका पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया, तो माहौल और भी आत्मीय हो गया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कलाकारों से हाथ मिलाकर अभिवादन स्वीकार किया और हल्के-फुल्के अंदाज में झारखंड के पारंपरिक वाद्य नगाड़े पर हाथ भी आजमाया. इस अप्रत्याशित लेकिन दिल छू लेने वाले पल से उत्साहित होकर कलाकारों ने पूरे जोश के साथ धुन बजाई.
देश के इतने बड़े अधिकारी से इतने करीब से मिलने के अनुभव को साझा करते हुए स्थानीय नगाड़ा वादक अरुण शर्मा ने कहा कि ऐसे अधिकारी बहुत कम देखने को मिलते हैं, जो आम लोगों के बीच आकर अपनापन दिखाते हैं और बिना किसी औपचारिकता के संवाद करते हैं.
बता दें कि रविवार और सोमवार को देवघर में रहे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दौरे के दौरान धार्मिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक तीनों पहलुओं को संतुलित रूप से जोड़ा. उन्होंने न केवल चुनावी व्यवस्था को सशक्त बनाने पर जोर दिया, बल्कि अपने व्यवहार से यह संदेश भी दिया कि लोकतंत्र की मजबूती केवल नियमों से नहीं, बल्कि जनता से जुड़ाव से भी तय होती है.
रविवार को देवघर पहुंचने पर सबसे पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बाबा बैद्यनाथ धाम, नौलखा मंदिर और बासुकीनाथ मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना की. इस दौरान प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए.
यह भी पढ़ें:
देवघर में मुख्य चुनाव आयुक्त ने बीएलओ के साथ किया संवाद, बोले- शुद्ध मतदाता सूची लोकतंत्र की रीढ़, कोई भी पात्र नागरिक न छूटे
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सपरिवार की बासुकीनाथ धाम में पूजा, तपोवन में BLO से करेंगे संवाद
देवघर एम्स पहुंचे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, कहा- व्यवस्था देखकर गर्व और संतोष का हो रहा अनुभव