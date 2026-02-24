ETV Bharat / bharat

चुनाव आयोग और राज्यों के बीच महामंथन: CEC ज्ञानेश कुमार ने राज्य चुनाव आयुक्तों के साथ बेहतर तालमेल पर दिया ज़ोर

भारत मंडपम में आयोजित सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों ने हिस्सा लिया.

Election Commission Conference
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, मंगलवार भारत मंडपम, नई दिल्ली में नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 24, 2026

नई दिल्ली: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रहित और संवैधानिक तालमेल के लिए, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य चुनाव आयोगों (SECs) को मतदाताओं को ध्यान में रखते हुए मिलकर काम करना चाहिए. निर्वाचन आयुक्त एस.एस. संधू और विवेक जोशी की मौजूदगी में, मुख्य चुनाव आयुक्त ने 'राज्य चुनाव आयुक्तों के राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन' में अपने संबोधन के दौरान ये बातें कहीं.

यह सम्मेलन 27 साल के लंबे अंतराल के बाद आयोजित किया गया है. उन्होंने अपने-अपने संवैधानिक कार्यक्षेत्रों के भीतर रहते हुए, भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के बीच संस्थागत समन्वय को मजबूत करने के महत्व पर जोर दिया. ज्ञानेश कुमार ने देश में चुनावी प्रक्रियाओं की शुचिता और दक्षता को और बेहतर बनाने के लिए वोटर लिस्ट के प्रबंधन में एक समान दृष्टिकोण अपनाने, आधुनिक तकनीक का उपयोग करने और एक-दूसरे के सर्वोत्तम तौर-तरीकों को साझा करने की आवश्यकता पर जोर दिया.

Election Commission Conference
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और इलेक्शन कमिश्नर विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू मंगलवार को भारत मंडपम में नेशनल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के दौरान. (IANS)

चुनाव आयुक्त एस.एस. संधू ने अपने संबोधन में राज्य चुनाव आयोगों का आह्वान किया कि वे एक-दूसरे के अनुभवों से सीखें और अच्छे प्रयोगों को अपनाएं. उन्होंने रेखांकित किया कि 'भरोसा' ही हर चुनावी प्रक्रिया की नींव है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग आपसी समन्वय के साथ काम करें.

डिजिटल तकनीकों में सहयोग के महत्व पर बोलते हुए, चुनाव आयुक्त विवेक जोशी ने 'ईसीआई-नेट' (ECINET) डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाने पर जोर दिया, ताकि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोगों के कामकाज के बीच की दूरियों को पाटा जा सके और एक मजबूत सेतु बनाया जा सके.

भारत मंडपम में चुनाव आयोग द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य चुनाव आयुक्तों और मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (CEOs) ने हिस्सा लिया. इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अपने-अपने कानूनी ढांचे के भीतर रहते हुए चुनावी प्रक्रियाओं और Logistics के संबंध में ECI और SECs के बीच आपसी तालमेल और सहयोग को बढ़ावा देना था.

भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयुक्तों का यह राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में 'राष्ट्रीय घोषणापत्र 2026' को सर्वसम्मति से अपनाने के साथ संपन्न हुआ. इस घोषणापत्र में कहा गया कि शुद्ध मतदाता सूची (Electoral Rolls) तैयार करना लोकतंत्र की आधारशिला है, और पारदर्शी एवं कुशल तरीके से चुनाव संपन्न कराना लोकतंत्र को मजबूती देता है.

घोषणापत्र के अनुसार: "राष्ट्रीय और संवैधानिक हित में, भारत निर्वाचन आयोग ने देश भर के सभी राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर काम करने के लिए परस्पर स्वीकार्य और कानूनी रूप से व्यवहार्य ढांचा तैयार करने का सुझाव दिया. इसके तहत ईसीआई-नेट, ईवीएम, मतदाता सूची और IIIDEM (इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट) के विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे को साझा करने समेत सभी संभावित चुनावी प्रक्रियाओं में तालमेल बिठाया जाएगा."

घोषणापत्र में कहा गया कि भारत निर्वाचन आयोग और राज्य चुनाव आयोग मिलकर पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों से संबंधित कानूनों का संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कानूनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए काम करेंगे. निर्वाचन आयोग ने राज्य चुनाव आयोगों से उसके अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का भी आग्रह किया. साथ ही, यह प्रस्ताव रखा कि ऐसी 'राष्ट्रीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस' अब हर साल आयोजित की जाए.

घोषणापत्र के अनुसार: "इस सम्मेलन में राज्य चुनाव आयुक्तों द्वारा दिए गए सभी सुझावों का ECI के संबंधित उप-चुनाव आयुक्तों के नेतृत्व में कानूनी और तकनीकी अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा विस्तार से अध्ययन किया जाएगा. अगले तीन महीनों में प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए आगे की कार्ययोजना भारत निर्वाचन आयोग को सौंपी जाएगी, ताकि राष्ट्रहित में सर्वश्रेष्ठ निर्णय लिया जा सके."

Election Commission Conference
नई दिल्ली के भारत मंडपम में मंगलवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया और स्टेट इलेक्शन कमीशन के कॉन्फ्रेंस के दौरान फोटो खिंचवाते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार, इलेक्शन कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी व अन्य. (IANS)

इस अवसर पर, मुख्य चुनाव आयुक्त ने “A Confluence of Democracies” (लोकतंत्रों का संगम) नामक पुस्तक का विमोचन किया. दिन भर चले इस सम्मेलन के दौरान चर्चा मुख्य रूप से चुनावी प्रक्रियाओं को मजबूत करने के अलावा तकनीक, ईवीएम और मतदाता सूची को साझा करने पर केंद्रित रही.

चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रमुख तकनीकी और परिचालन पहलों पर प्रेजेंटेशन दिए. इसमें हाल ही में लॉन्च किए गए 'ईसीआई-नेट' डिजिटल प्लेटफॉर्म और चुनावी सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में इसकी क्रांतिकारी क्षमता के बारे में विस्तार से बताया गया. प्रेजेंटेशन में ईवीएम की मजबूती, पारदर्शिता और उसकी सुरक्षा प्रणालियों पर भी विशेष जोर दिया गया.

