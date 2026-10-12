केंद्रीय मंत्री मेघवाल बोले- झूठ बोलो और भाग जाओ, राहुल गांधी की रणनीति...'कॉकरोच' आप पार्टी के स्पॉन्सर
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एसआईआर मामले पर कांग्रेस को निशाने पर लिया. सीजेपी को लेकर कही ये बड़ी बात...
Published : October 12, 2026 at 4:19 PM IST
जयपुर: एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर देश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है. मतदाता सूची के पुनरीक्षण और कथित वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस और INDIA गठबंधन के विरोध-प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. सोमवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि SIR पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा हो चुकी है और सभी को अपनी बात रखने का अवसर मिला. इसके बावजूद कांग्रेस निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रही है.
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव में हार के बाद संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाती है. मेघवाल ने राहुल गांधी की राजनीति को 'झूठ बोलो और भाग जाओ' की रणनीति करार दिया. इसके साथ केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए 'कॉकरोच पार्टी' को AAP की स्पॉन्सर टीम बताया. वहीं, राजस्थान में होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर उन्होंने भाजपा की जीत का भरोसा जताया.
SIR पर संसद में चर्चा का हवाला, कांग्रेस पर लगाए आरोप : केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि SIR के मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा हो चुकी है. चर्चा के दौरान सभी पक्षों को अपनी बात रखने का मौका दिया गया. इसके बावजूद कांग्रेस लगातार वोट चोरी और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठा रही है. मेघवाल ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग की ओर से नाम हटाने के कारणों की जानकारी दिए जाने के बावजूद कांग्रेस तथ्यों पर बात करने के बजाय राजनीतिक आरोप लगा रही है.
मेघवाल ने कांग्रेस पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि जहां पार्टी चुनाव जीतती है, वहां SIR पर सवाल नहीं उठाती, लेकिन हार मिलने पर संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाने लगती है. उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास अपने आरोपों के समर्थन में तथ्य नहीं हैं. मेघवाल ने चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को अपने आरोपों के पक्ष में ठोस आधार प्रस्तुत करना चाहिए.
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संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करने की कोशिश : SIR को लेकर जारी विवाद के बीच मेघवाल ने राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी की रणनीति 'झूठ बोलो और भाग जाओ' जैसी हो गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और उनकी टीम सुप्रीम कोर्ट तथा निर्वाचन आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम कर रही है. मेघवाल के इस बयान को कांग्रेस के वोट चोरी के आरोपों के जवाब के तौर पर देखा जा रहा है.
विपक्ष जहां मतदाता सूची की पारदर्शिता और चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है. वहीं, भाजपा नेता इन आरोपों को राजनीतिक बताते हुए निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया का बचाव कर रहे हैं. इस मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच टकराव का केंद्र मतदाता सूची की विश्वसनीयता, नाम हटाने की प्रक्रिया और चुनावी संस्थाओं की जवाबदेही बनी हुई है.
कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी की स्पॉन्सर : SIR के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने के साथ केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी पर भी निशाना साधा. मेघवाल ने 'कॉकरोच पार्टी' को आम आदमी पार्टी की स्पॉन्सर टीम बताते हुए कहा कि जनता उसकी भूमिका समझ चुकी है. उनका यह बयान दिल्ली में जारी विरोध प्रदर्शनों और राजनीतिक गतिविधियों के बीच आया है. मेघवाल ने छात्रों की समस्याओं को लेकर हो रहे आंदोलन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि इसके पीछे आम आदमी पार्टी की प्रायोजित टीम काम कर रही है. हालांकि, यह आरोप केंद्रीय मंत्री का राजनीतिक दावा है. आम आदमी पार्टी की ओर से इस विशेष आरोप पर प्रतिक्रिया की जानकारी उपलब्ध नहीं है.
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पंचायत चुनाव में कमल खिलेगा : वहीं, दूसरी ओर राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि भाजपा संगठन आधारित पार्टी है और टिकट वितरण से पहले चिंतन-मंथन किया जाता है. उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव में भी जीत हासिल करेगी. उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों का चयन, स्थानीय नेतृत्व, ग्रामीण क्षेत्रों के मुद्दे और सरकार के कामकाज काफी महत्वपूर्ण होंगे. निकाय चुनाव की तर्ज पर पंचायत चुनाव में कमल खिलेगा.