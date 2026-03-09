ETV Bharat / bharat

कोलकाता: कालीघाट मंदिर के बाहर CEC को दिखाए गए काले झंडे, 'वापस जाओ' के नारे लगे

कोलकाता: कालीघाट मंदिर के बाहर CEC को दिखाए गए काले झंडे, 'वापस जाओ' के नारे लगे ( ETV Bharat )

कोलकाता: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार सोमवार सुबह दक्षिण कोलकाता स्थित कालीघाट मंदिर में दर्शन करने पहुंचे. मंदिर जाते समय उन्हें काले झंडे दिखाए गए और प्रदर्शनकारियों ने "वापस जाओ" के नारे लगाए. बाद में मौके पर मौजूद पुलिस बल हालात को काबू में किया. जिसके बाद ज्ञानेश कुमार मंदिर गए और दर्शन किए. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत सीईसी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग की टीम कोलकाता में हैं. ज्ञानेश कुमार के कोलकाता पहुंचने के बाद, रविवार रात एयरपोर्ट के पास भी ऐसे ही प्रदर्शन देखे गए, टीएमसी कार्यकर्ता मतदाता सूची के SIR अभ्यास को लेकर सीईसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे. जब उनका काफिला एयरपोर्ट से निकल रहा था, तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें निशाना बनाते हुए "वापस जाओ" के नारे लगाए. जब उनका काफिला VIP रोड के साथ कैखली इलाके से गुजर रहा था, तब भी CEC को काले झंडे दिखाए गए. वाम दलों के कार्यकर्ताओं ने भी एयरपोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया. पुलिस ने कहा कि हालात को सख्ती से संभाला गया, जिससे विरोध प्रदर्शन बढ़ने से रुक गया. उन्होंने बताया कि विधानसभा चुनाव से पहले कुमार के तीन दिन के दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.