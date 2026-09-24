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'48 घंटे के अंदर इस्तीफा दें CEC ज्ञानेश कुमार...', CJP चीफ अभिजीत दीपके ने खोला मोर्चा, फिर धरने की चेतावनी

CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास और सह-संयोजक आशुतोष रांका की प्रेस कॉन्फ्रेंस ( Etv Bharat )