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पटना से देशभर में शुरू होगा ELC 2.0, 17 अगस्त को सम्मेलन.. पटना दौरे पर CEC ज्ञानेश कुमार

सीईसी ज्ञानेश कुमार बिहार में हैं. पटना के अलावे वह सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली भी जाएंगे. रिपोर्ट- कृष्णनंदन कुमार

Gyanesh Kumar
ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 16, 2026 at 5:37 PM IST

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पटना: भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार दो दिवसीय बिहार दौरे पर पटना में हैं. उनके साथ निर्वाचन आयोग का उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है. बिहार सरकार के निर्वाचन विभाग की ओर से जारी प्रेस नोट के मुताबिक, इस दौरे के दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनावी प्रक्रिया, मतदाता जागरूकता और जमीनी स्तर पर निर्वाचन तंत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे.

क्या बोले ज्ञानेश कुमार?: पटना पहुंचने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वह बिहार की पावन धरती को नमन करने आए हैं. उन्होंने बिहार के मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में दर्ज हुए रिकॉर्ड मतदान का उल्लेख किया. उन्होंने कहा कि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का देश में सबसे सफल आयोजन बिहार से शुरू हुआ और पिछले विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत भी बिहार के चुनावी इतिहास में अबतक सबसे अधिक रहा.

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)

सीईसी ने बिहार के साथ-साथ लोकतंत्र की जननी वैशाली के मतदाताओं के प्रति भी आभार जताया. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बिहार के चुनावी प्रदर्शन की तुलना कई विकसित देशों में हुए चुनावों से भी की.

"फ्रांस, जापान, स्पेन और अन्य विकसित देशों की तुलना में बिहार में अधिक मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया. लोकतंत्र की मजबूती सिर्फ चुनाव कराने से नहीं, बल्कि मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी से होती है. बिहार के मतदाताओं ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिस उत्साह के साथ हिस्सा लिया, वह पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है."- ज्ञानेश कुमार, मुख्य निर्वाचन आयुक्त

Gyanesh Kumar
ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)

सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली जाएंगे: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बिहार दौरे में पटना के अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी और वैशाली भी शामिल हैं. इन जिलों में वह जिला निर्वाचन तंत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ संवाद करेंगे और चुनावी प्रक्रिया से संबंधित जमीनी अनुभवों को समझेंगे. निर्वाचन विभाग के अनुसार, बिहार प्रवास के दौरान वह राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े महत्वपूर्ण स्थलों का भी अवलोकन करेंगे. इस दौरान स्थानीय निर्वाचन व्यवस्था और मतदाता जागरूकता से जुड़े विषयों पर भी जानकारी ली जाएगी.

500 बीएलओ से सीधा संवाद करेंगे सीईसी: दौरे के दूसरे दिन मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यक्रम खास तौर पर बूथ लेवल अधिकारियों यानी बीएलओ से संवाद का है. नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज सभागार में वह करीब 500 बीएलओ के साथ बातचीत करेंगे. इस संवाद में मतदाता सूची, मतदान केंद्र स्तर पर आने वाली व्यावहारिक चुनौतियों और निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और सुगम बनाने के उपायों पर चर्चा होगी. ज्ञानेश कुमार पिछले एक वर्ष में अलग-अलग राज्यों के बीएलओ से संवाद करते रहे हैं और नालंदा का कार्यक्रम इसी क्रम का हिस्सा है.

पटना से देशभर में शुरू होगा ELC 2.0: मुख्य चुनाव आयुक्त के बिहार दौरे का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम पटना के ज्ञान भवन में होने वाला Electoral Literacy Club यानी ELC 2.0 का राष्ट्रीय शुभारंभ है. 17 अगस्त को आयोजित सम्मेलन में बिहार के 400 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों से विद्यार्थी, शिक्षक, कुलपति, प्राचार्य और संस्थान प्रमुख हिस्सा लेंगे. कार्यक्रम में ELC 2.0 के नए लोगो और वर्किंग फ्रेमवर्क का अनावरण किया जाएगा. साथ ही भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया और ECINET प्लेटफॉर्म को लेकर भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी.

युवाओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना मकसद: ELC 2.0 का फोकस खास तौर पर विद्यार्थियों और युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ने पर है. चुनाव आयोग ने वर्ष 2018 में Electoral Literacy Clubs की शुरुआत की थी. अब डिजिटल दौर में इसे नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निर्वाचन साक्षरता को पूरे वर्ष चलने वाली गतिविधि बनाया जा सके. इसके जरिए युवाओं को मतदाता पंजीकरण, मतदान की प्रक्रिया, चुनाव आयोग की भूमिका और डिजिटल चुनावी सेवाओं की जानकारी देने पर जोर रहेगा.

ELC 2.0 में डिजिटल भागीदारी पर जोर: नए स्वरूप में ELC को सिर्फ जागरूकता कार्यक्रम तक सीमित रखने के बजाय अनुभवात्मक और डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने की योजना है. सम्मेलन में BLO Stakeholder Video, मतदाता पंजीकरण और मतदान प्रक्रिया का प्रदर्शन, ECINET के डिजिटल इकोसिस्टम की जानकारी और नए ELC पोर्टल के जरिए शैक्षणिक संस्थानों की ऑनबोर्डिंग जैसी गतिविधियां प्रस्तावित हैं. इसका मकसद युवाओं को सिर्फ मतदाता बनाने तक सीमित नहीं रखना, बल्कि उन्हें अपने परिवार और समुदाय में चुनावी जागरूकता के दूत के रूप में तैयार करना है.

बिहार के विशाल शैक्षणिक नेटवर्क से जुड़ेंगे युवा: निर्वाचन आयोग की योजना देश के विशाल शैक्षणिक नेटवर्क को निर्वाचन साक्षरता के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने की है. आयोग के मुताबिक देश में करीब 15 लाख स्कूल, 25 करोड़ विद्यार्थी और एक करोड़ शिक्षक हैं. उच्च शिक्षा के स्तर पर भी करीब 1,500 विश्वविद्यालय और 70 हजार उच्च शिक्षण संस्थान हैं. ELC 2.0 के जरिए इस नेटवर्क के माध्यम से युवाओं में चुनावी प्रक्रिया की तथ्यात्मक और व्यावहारिक समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा.

बिहार से क्यों हो रही है ELC 2.0 की शुरुआत?: बिहार से ELC 2.0 की शुरुआत के पीछे हाल के चुनाव में राज्य की बड़ी मतदाता भागीदारी को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने खुद बिहार के मतदाताओं की भागीदारी और मतदाता सूची के शुद्धिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है.

Gyanesh Kumar
पटना दौरे पर CEC ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)

ऐसे में चुनाव आयोग अब बिहार के शैक्षणिक संस्थानों के नेटवर्क के जरिए देशभर में निर्वाचन साक्षरता की नई पहल शुरू करने जा रहा है. खास तौर पर पहली बार मतदान करने वाले युवाओं और जेन-जी मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना इस पहल का अहम हिस्सा है.

दो दिवसीय दौरे में कई अहम पड़ाव: मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग, महानिदेशक मीडिया आशीष गोयल, महानिदेशक आईटी डॉ. सीमा खन्ना समेत निर्वाचन आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बिहार पहुंचे हैं.

दो दिवसीय दौरे में एक तरफ जिला निर्वाचन तंत्र और BLO से जमीनी संवाद होगा, तो दूसरी तरफ पटना में देशव्यापी निर्वाचन साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी. इस लिहाज से ज्ञानेश कुमार का बिहार दौरा सिर्फ औपचारिक दौरा नहीं, बल्कि मतदाता जागरूकता और डिजिटल निर्वाचन भागीदारी को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है.

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