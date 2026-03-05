ETV Bharat / bharat

केरल विधानसभा चुनाव 2026: सीईसी कुमार का तीन दिवसीय दौरा, पार्टी नेताओं व अफसरों के साथ करेंगे बैठक

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ( IANS )

तिरुवनंतपुरम: केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुरुवार को कोच्चि पहुंचेंगे. इस दौरान वह चुनावी रिवीजन प्रक्रिया का रिव्यू करने का साथ ही बिना किसी गलती के उसे पूरा करना मकसद है. हालांकि उनके आने वाले दिनों का कोई ऑफिशियल कार्यक्रम तय नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एर्नाकुलम शिव मंदिर और हनुमान मंदिर जाएंगे. वहीं आधिकारिक कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू होगी, जिसमें अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और जिला चुनाव अधिकारी के साथ विस्तार में बातचीत होगी. इन सेशन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त सीधे राजनीतिक गुटों की चिंताओं पर बात करेंगे और चुनाव आसानी से कराने के लिए उनके सुझाव एकत्र करेंगे. अपने दौरे के आखिरी दिन, जो 7 तारीख को तय है, कुमार प्रमुख अफसरों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक करेंगे. इस हाई-लेवल रिव्यू में राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ-साथ दूसरे मुख्य चुनाव अधिकारी भी शामिल होंगे. चर्चा मुख्य रूप से मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति, सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, और अंतर-राज्यीय शराब तस्करी और काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए कड़े उपायों पर केंद्रित होगी. राज्य में सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती पर भी सक्रियता से विचार-विमर्श किया जाएगा. चुनाव आयोग बिना गलती वाली वोटर लिस्ट प्रकाशित करने पर खास जोर दे रहा है. अधिकारी डुप्लीकेट एंट्री हटाने और नए योग्य अठारह साल के वोटरों का नाम दर्ज करने के मकसद से की जा रही बड़ी कोशिशों की प्रक्रिया का पता लगाएंगे.