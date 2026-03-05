केरल विधानसभा चुनाव 2026: सीईसी कुमार का तीन दिवसीय दौरा, पार्टी नेताओं व अफसरों के साथ करेंगे बैठक
मुख्य चुनाव आयुक्त दौरे में राज्य के हालात और सुरक्षा समेत अन्य कई बिंदुओं पर विचार-विमर्श करेंगे.
Published : March 5, 2026 at 4:22 PM IST
तिरुवनंतपुरम: केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार गुरुवार को कोच्चि पहुंचेंगे. इस दौरान वह चुनावी रिवीजन प्रक्रिया का रिव्यू करने का साथ ही बिना किसी गलती के उसे पूरा करना मकसद है.
हालांकि उनके आने वाले दिनों का कोई ऑफिशियल कार्यक्रम तय नहीं है, इसलिए उम्मीद है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एर्नाकुलम शिव मंदिर और हनुमान मंदिर जाएंगे.
वहीं आधिकारिक कार्रवाई शुक्रवार सुबह शुरू होगी, जिसमें अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों और जिला चुनाव अधिकारी के साथ विस्तार में बातचीत होगी. इन सेशन के दौरान, मुख्य चुनाव आयुक्त सीधे राजनीतिक गुटों की चिंताओं पर बात करेंगे और चुनाव आसानी से कराने के लिए उनके सुझाव एकत्र करेंगे.
अपने दौरे के आखिरी दिन, जो 7 तारीख को तय है, कुमार प्रमुख अफसरों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ जरूरी बैठक करेंगे. इस हाई-लेवल रिव्यू में राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी के साथ-साथ दूसरे मुख्य चुनाव अधिकारी भी शामिल होंगे.
चर्चा मुख्य रूप से मौजूदा कानून और व्यवस्था की स्थिति, सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था, और अंतर-राज्यीय शराब तस्करी और काले धन के प्रवाह को रोकने के लिए कड़े उपायों पर केंद्रित होगी.
राज्य में सुरक्षित माहौल पक्का करने के लिए और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की तैनाती पर भी सक्रियता से विचार-विमर्श किया जाएगा. चुनाव आयोग बिना गलती वाली वोटर लिस्ट प्रकाशित करने पर खास जोर दे रहा है. अधिकारी डुप्लीकेट एंट्री हटाने और नए योग्य अठारह साल के वोटरों का नाम दर्ज करने के मकसद से की जा रही बड़ी कोशिशों की प्रक्रिया का पता लगाएंगे.
इसके अलावा, पुलिस और जिला कलेक्टरों को पैसे या दूसरे लालच देकर वोटरों को प्रभावित करने की किसी भी गैर-कानूनी कोशिश के खिलाफ पूरी निगरानी रखने के सख्त आदेश दिए जाएंगे.
शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया पक्का करने के लिए, कमीशन और माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात करने और हिंसा के इतिहास वाले राजनीतिक रूप से संवेदनशील और कमजोर बूथों पर बिना रुके वेबकास्टिंग जरूरी करने का फैसला करने वाला है. इस पूरी समीक्षा में ईवीएम और वीवीपैट के लिए सुरक्षा जांच समय पर पूरी करना, साथ ही मतदान अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रगति भी शामिल होगी. पर्यावरण की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए, राजनीतिक पार्टियों से ग्रीन प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए कहा जाएगा, ताकि चुनाव कैंपेन पूरी तरह से प्लास्टिक-फ्री और इको-फ्रेंडली हों.
बुजुर्ग और दिव्यांग वोटरों के लिए पोलिंग स्टेशन को पूरी तरह से आसान बनाना, रैंप, व्हीलचेयर और पीने के पानी की सही सुविधा देना एजेंडा में सबसे जरूरी है. राज्य की चुनाव मशीनरी की पूरी जांच के बाद, मुख्य चुनाव आयुक्त शनिवार को कोच्चि में मीडिया से बात करेंगे, जहां चुनावी बदलावों के बारे में और जानकारी शेयर किए जाने की उम्मीद है.
चुनाव आयोग अगले हफ्ते तीन राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करने की तैयारी कर रहा है, इसलिए यह प्रतिनिधिमंडल केरल में सभी तैयारी और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ठीक होने की पुष्टि करने के बाद ही नई दिल्ली लौटेगा.
ये भी पढ़ें- तमिलनाडु में एक ही चरण में चुनाव कराने की मांग, नेताओं के साथ CEC की बैठक