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बिहार में 500 BLO के साथ CEC की बड़ी बैठक, कहा- SIR ने दिखाई दुनिया को नई राह

"बूथ लेवल ऑफिसर के साथ जन संवाद करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उनके साथ चुनाव की मतदाता सूची समेत तमाम बिंदुओं पर संवाद हुआ. हमारे बूथ लेवल ऑफिसर ने, जो अच्छा एसआईआर कर न केवल बिहार को, बल्कि भारत को और पूरे विश्व को जो राह दिखाई, उसके ऊपर हमने उनको धन्यवाद भी दिया."- ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त

'लोकतंत्र की आधारशिला हैं बूथ लेवल अफसर': इस दौरान ज्ञानेश कुमार ने बीएलओ को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए कहा कि संवाद के दौरान चुनाव की पारदर्शिता पर बात हुई. राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट द्वारा मतदाता सूची का, पोलिंग एजेंट द्वारा मतदान का और काउंटिंग एजेंट द्वारा मतगणना का जो 'कॉन्करेंट ऑडिट' (समानांतर जांच) किया जाता है, उस पर विस्तृत चर्चा की गई. उन्होंने शानदार कार्य कर पूरी दुनिया को राह दिखाने के लिए बीएलओ की तारीफ की.

बीएलओ के साथ बैठक: मुख्य चुनाव आयुक्त इन सभी बीएलओ से सीधा संवाद करते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में शिक्षा जगत की भूमिका और तकनीक के बेहतर उपयोग पर चर्चा की. उनके साथ नालंदा जिलाधिकारी उदिता सिंह, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉ. प्रो. सचिन चतुर्वेदी ने स्वागत किया. इससे पूर्व उन्होंने नालंदा खंडहर और ह्वेनसांग मेमोरियल हॉल का भी भ्रमण किया.

नालंदा: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नालंदा दौरे पर हैं. नालंदा विश्वविद्यालय के सुषमा स्वराज सभागार में आयोजित 'इंटरेक्शन विद बीएलओ' कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की. इस कार्यक्रम में नालंदा के अलावे गया, नवादा, जहानाबाद और शेखपुरा जिले के करीब 500 बीएलओ शामिल हुए.

बैठक के दौरान सीईसी (ETV Bharat)

सीईसी ने किया भग्नावशेषों का भ्रमण: कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों का भ्रमण करने के बाद ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस ऐतिहासिक स्थल पर आकर अत्यंत गर्व का अनुभव हुआ. इसे देखकर सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से हजारों साल पहले हमारी भारतीय संस्कृति कितनी उन्नत रही होगी. विश्वविद्यालय पहुंचते ही गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मान दिया गया.

गौरवशाली विरासत के प्रतीक: इस क्षेत्र की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत और लोकतंत्र एवं ज्ञान की परंपरा का उल्लेख करते हुए ज्ञानेश कुमार ने कहा कि वैशाली सबसे पुराने लोकतंत्र और प्राचीन नालंदा सबसे पुराने विश्वविद्यालय के रूप में भारत की गौरवशाली विरासत के प्रतीक हैं. उन्होंने कहा कि यह विरासत भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को समकालीन उच्च शिक्षा से जोड़ने का एक विशिष्ट आधार प्रदान करती है. उन्होंने सुझाव दिया कि नए नालंदा विश्वविद्यालय में लोकतंत्र एवं निर्वाचन अध्ययन से संबंधित पाठ्यक्रम अवश्य शुरू किया जाना चाहिए.

नालंदा में ज्ञानेश कुमार (ETV Bharat)

मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने नालंदा विश्वविद्यालय और इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट (IIIDEM) के बीच अकादमिक सहयोग का प्रस्ताव रखा है. इसके तहत IIIDEM की ओर से आवश्यक अकादमिक एवं लॉजिस्टिक सहयोग के साथ निर्वाचन लोकतंत्र पर केंद्रित विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रमों और कार्यक्रमों की संभावनाओं पर विचार करने का सुझाव दिया गया. इस सहयोग का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं और निर्वाचन प्रक्रियाओं के क्षेत्र में नालंदा विश्वविद्यालय की अकादमिक सहभागिता को और मजबूत करना है.

सीईसी ने कहा कि यह दौरा नालंदा विश्वविद्यालय और लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन के क्षेत्र में कार्यरत भारत के प्रमुख संस्थानों के बीच अकादमिक सहयोग, ज्ञान के आदान-प्रदान और नए शैक्षणिक अवसरों की संभावनाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा. इस अवसर पर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

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