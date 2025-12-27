मुख्य निर्वाचन आयुक्त तीन दिवसीय ओडिशा दौरे पर, परिवार संग किए भगवान जगन्नाथ के दर्शन
निर्वाचन आयोग ने 3 दिन का ओडिशा दौरा शुरू किया. उन्होंने BLO को चुनाव प्रक्रिया का आधार बताया
Published : December 27, 2025 at 1:36 PM IST
भुवनेश्वर: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ओडिशा के तीन दिन के दौरे पर शनिवार को भुवनेश्वर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने पुरी पहुंचकर परिवार समेत भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन किए.
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने भगवान के दर्शन करने के बाद कहा,"हम श्री जगन्नाथ से आशीर्वाद लेने आए थे. भगवान जगन्नाथ ने हमें आशीर्वाद दिया और मुझे उम्मीद है कि इन आशीर्वादों से, मैं अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक पूरा कर पाऊंगा. ओडिशा की कला, संस्कृति और भाषा भारत में सबसे पुरानी हैं..."
अपने परिवार के साथ ज्ञानेश कुमार यहां बीजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे और सीधे भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के 'दर्शन' के लिए पुरी रवाना हुए. उन्होंने बूथ-लेवल ऑफिसर (BLOs) को चुनाव प्रक्रिया का आधार बताया.
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने इससे पहले पत्रकारों से कहा कि, वे अपने परिवार के साथ भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं. उन्होंने कहा कि, वे ओडिशा की स्थानीय संस्कृति को समझने, उसे अनुभव करने आए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि, वे ओडिशा भ्रमण के बाद बूथ-लेवल अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने कहा कि, बूथ लेवल अधिकारी इलेक्शन प्रोसेस के पिलर हैं. सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा कि, वे दो से तीन दिन ओडिशा में रहेंगे.
कुमार शनिवार को पुरी और कोणार्क जाने वाले हैं. वहीं वे कई हेरिटेज और कल्चरल जगहों का भी दौरा करेंगे. वे रघुराजपुर गांव जाएंगे. यह गांव अपने पटचित्र पेंटिंग के लिए मशहूर है. वे धौली शांति स्तूप, खंडगिरी और उदयगिरी के ट्विन हिल कॉम्प्लेक्स जाएंगे और भुवनेश्वर में मुक्तेशवर मंदिर का दर्शन करेंगे.
अपना दौरा खत्म करने से पहले, ज्ञानेश कुमार 29 दिसंबर को भुवनेश्वर में खुर्दा और कटक जिलों के करीब 700 बूथ लेवल अधिकारियों से बातचीत करेंगे. बूथ लेवल अधिकारी ओडिशा में स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) एक्सरसाइज में अहम भूमिका निभाएंगे, जिसे निर्वाचन आयोग तीसरे फेज में कर सकता है.
पहले फेज में निर्वाचन आयोग ने बिहार में एसआईआर किया. दूसरे फेर में 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पर काम चल रहा है. ओडिशा और बाकी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तीसरे फेज में कवर होने की उम्मीद है.
