कोलकाता: CEC के दौरे के बीच नारेबाजी, ज्ञानेश कुमार ने कहा- चुनाव आयोग शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रतिबद्ध

देश का इलेक्शन कमीशन श्री रामकृष्ण, मां शारदा और स्वामी विवेकानंद की तपस्थली बेलूर मठ आया है और उन्होंने ऐलान किया कि राज्य में चुनाव हिंसा-मुक्त होंगे. चुनाव आयोग राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखेगा. मुख्य लक्ष्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है. इसके बाद ज्ञानेश कुमार की कार दक्षिणेश्वर और आदपीठ मंदिरों के लिए रवाना हुई.

जैसे ही वे पहुंचे रामकृष्ण मठ और मिशन के साधुओं ने उनका स्वागत किया. सबसे पहले वे बेलूर मठ के मुख्य मंदिर गए. फिर वे रामकृष्ण मठ और मिशन के प्रमुख स्वामी गौतमानंदजी महाराज से मिले. बेलूर मठ से निकलते समय ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'पश्चिम बंगाल के सभी भाइयों और बहनों को नमस्कार.

कोलकाता: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बंगाल में हिंसा-मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का वादा दोहराया. अपने दौरे के आखिरी दिन मुख्य चुनाव आयुक्त मंगलवार सुबह 7:15 बजे बेलूर मठ पहुंचे. आज सुबह भी उनके रास्ते के किनारे खड़े लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. बेलूर मठ जाते समय, प्रदर्शनकारी दक्षिणेश्वर में स्काईवॉक के नीचे इकट्ठा हुए और ज्ञानेश कुमार को काले झंडे दिखाए और गो-बैक के नारे लगाए.

आयोग की पूरी बेंच आज राज्य की चीफ सेक्रेटरी नंदिनी चक्रवर्ती से मिलेगी. सूत्रों के मुताबिक आज चीफ सेक्रेटरी के साथ आयोग राज्य पुलिस के डीजी, चीफ इलेक्शन ऑफिसर, राज्य पुलिस के दूसरे अधिकारियों और सेंट्रल फोर्स के नोडल अधिकारियों से मिलेगा. आयोग की पूरी बेंच दोपहर 12 बजे पत्रकारों से मिलेगी. दोपहर में वे दिल्ली के लिए रवाना होंगे.

कल उन्होंने कालीघाट मंदिर में पूजा की. उन्होंने आरती भी की. हालांकि, कुछ समय की रुकावटों के बावजूद उन्होंने पूजा की और कालीघाट मंदिर से निकलकर कहा, 'इस बार तो बस निडर होकर वोट देने की बारी है.'

शायर विधानसभा चुनाव विरोध के बीच चीफ इलेक्शन कमिश्नर समेत कमीशन की पूरी बेंच रविवार रात को राज्य में पहुंची. उस रात करीब 9 बजे ज्ञानेश कुमार के शहर में पहुंचते ही कोलकाता एयरपोर्ट के पास भी विरोध प्रदर्शन हुए. रविवार को जब उनका काफिला एयरपोर्ट से उनकी मंजिल की ओर जा रहा था, तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन पर 'गो-बैक' के नारे लगाए.

फिर, वीआईपी रोड पर सीपीएम के स्टेट सेक्रेटरी मोहम्मद सलीम के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हुआ और सीपीएम कार्यकर्ताओं और समर्थकों के विरोध का सामना किया. सोमवार को कालीघाट मंदिर में पूजा करने जाते समय उन्हें कुछ समय की रुकावटों का सामना करना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने उनकी कार देखकर गो-बैक के नारे लगाए. वीआईपी रोड पर कैखली इलाके से गुजरते समय उन्हें काला झंडा दिखाया गया. सोमवार को बेलूर मठ जाते समय उन्हें फिर से विरोध का सामना करना पड़ा. दक्षिणेश्वर में स्काईवॉक के नीचे प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए, ज्ञानेश को काले झंडे दिखाए और गो-बैक के नारे लगाए.