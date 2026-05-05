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हार के बाद सीएम ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इनकार, CEC को बताया चुनाव का विलेन

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को विलेन करार दिया. ममता बनर्जी ने कहा कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी.

CEC became villain of this election says Mamata Banerjee after TMC defeat in West Bengal Polls
सीएम ममता बनर्जी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 5, 2026 at 4:36 PM IST

5 Min Read
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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा. टीएमसी प्रमुख ममता ने ज्ञानेश कुमार को चुनाव का विलेन करार दिया. साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि वह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगी.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम ममता बनर्जी ने ऐलान किया, "मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं हारी नहीं, मैं राजभवन नहीं जाऊंगी... सवाल ही नहीं उठता. नहीं. अब, मैं यह भी कहना चाहती हूं कि हम चुनाव नहीं हारे. यह हमें हराने की उनकी कोशिश है. चुनाव आयोग के जरिये, वे हमें हरा सकते हैं, लेकिन नैतिक रूप से हम चुनाव जीत गए हैं."

उन्होंने कहा, "दुख की बात है कि CEC इस चुनाव में लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों को लूटने और EVM को लूटने के लिए विलेन बन गए. क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वोटिंग के बाद EVM में 80-90% चार्ज है? यह कैसे हो सकता है? चुनाव से दो दिन पहले, उन्होंने हमारे लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया. उन्होंने हर जगह रेड करना शुरू कर दिया. उन्होंने सभी IPS और IAS अधिकारियों को बदल दिया. उन्होंने अपनी पार्टी से लोगों को चुना और BJP ने सीधे चुनाव आयोग के साथ मिलकर खेल खेला. यह BJP और चुनाव आयोग के बीच सट्टेबाजी है."

ममता ने आगे कहा कि हमने पूरी मशीनरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी. सीधा दखल देने में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी शामिल हैं. उन्होंने SIR के जरिये वोटर लिस्ट से 90 लाख नाम हटा दिए. जब ​​हम कोर्ट गए, तो 32 लाख नाम शामिल किए गए... उन्होंने गंदा, घटिया और शरारती खेल खेला. मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का चुनाव कभी नहीं देखा."

ममता बनर्जी ने कहा, "पहले राउंड की मतगणना के बाद, वे कहने लगे कि BJP को 195-200 सीट मिल रही हैं. आपने अंतिम नतीजों का इंतजार नहीं किया. आपने 5-6 राउंड का भी इंतजार नहीं किया. प्रेस मीडिया के साथ उस कैंपेन के बाद, BJP पोलिंग स्टेशन के अंदर गई और उन्होंने लोगों, काउंटिंग एजेंट्स को पीटना शुरू कर दिया. जब मुझे पता चला कि सभी काउंटिंग एजेंट्स हटा दिए गए, तो मैं लगभग 30,000 से आगे चल रही थी और लगभग 5 राउंड बाकी थे. हमें 32,000 से ज्यादा मिलना चाहिए था. फिर BJP उम्मीदवार 200 CRPF जवानों और 200 बाहरी गुंडों के साथ अंदर गया, फिर उन्होंने हमारे लोगों को पीटा. महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया और उन्होंने सारे फॉर्म छीन लिए."

मेरे पेट और पीठ पर लात मारी: ममता
टीएमसी प्रमुख ने कहा, "जब ​​मुझे पता चला, तो मैं वहां गई. उन्होंने मेरी कार रोक दी लेकिन मैंने दूसरा रास्ता लिया. जब मैं अंदर गई, तो CRPF ने मुझसे कहा कि मुझे जाने की इजाजत नहीं है. मैंने कहा कि मैं एक प्रत्याशी हूं...फिर मैंने निर्वाचन अधिकारी से शिकायत की कि स्थिति सामान्य होने तक काउंटिंग तुरंत रोक दी जाए. मैंने जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) को देखा. मुझे पता है कि उन्होंने 15 दिन पहले किसी को मैसेज किया था कि 'काउंटिंग में खेल होगा'...मैं कुछ मिनट के लिए अंदर गई थी. उन्होंने मेरे पेट और पीठ पर लात मारी और मेरे साथ मारपीट की. उस समय CCTV बंद था..."

मैं INDIA गठबंधन को मजबूत करूंगी: ममता
विपक्षी नेताओं की एकजुटता पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, "सोनिया जी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन ने मुझे फोन किया. INDIA गठबंधन के सभी साथियों ने मुझसे कहा कि वे पूरी तरह से मेरे साथ हैं. मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हमारी एकजुटता और मजबूत रहेगी. अखिलेश ने मुझसे अनुरोध किया है कि क्या वह आज ही आ सकते हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि कल आ जाओ. तो, वह कल आएंगे. एक-एक करके सब आएंगे. मेरा उद्देश्य बहुत साफ है. मैं INDIA गठबंधन को मजबूत करूंगी, बिल्कुल एक छोटे आदमी की तरह. अब मेरे पास कोई कुर्सी नहीं है, इसलिए मैं एक आम आदमी हूं. इसलिए, आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मैं आपकी कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हूं. मैं अब एक आजाद पंछी हूं. मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की सेवा में लगा दी, इन 15 वर्षों में मैंने पेंशन का एक पैसा भी नहीं निकाला. मैं सैलरी का एक पैसा भी नहीं ले रही हूं. लेकिन अब, मैं एक आजाद पंछी हूं. इसलिए, मुझे कुछ काम करना है, जो मैं कर लूंगी."

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