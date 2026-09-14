अल नीनो से ऑल टाइम हाई पर बिजली डिमांड; 63 थर्मल पावर प्लांट्स में क्रिटिकल स्टेज पर कोयला
Power Crisis in India: देश में बिजली संकट का अलर्ट, CEA की रिपोर्ट में बिजली की डिमांड 270.70 गीगावाट के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची.
Published : September 14, 2026 at 5:09 PM IST
हैदराबाद: El Nino Effect on Electricity: अल नीनो ने देश के मौसम पर गहरा प्रभाव डाला है. देश के कई हिस्सों में सामान्य से कम बारिश हो रही है या फिर अचानक बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं. कम बारिश की वजह से गर्मी का प्रकोप भी बढ़ा है, जिससे देश में बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर बढ़ गई है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के सितंबर 2026 के ताजा आंकड़ों के अनुसार, अल नीनो के प्रभाव के चलते बिजली की मांग मई में 270.8 गीगावाट के अपने ऑल टाइम हाई डिमांड पर पहुंच गई थी.
वहीं, सितंबर में भी डिमांड लगातार 267 से 269 गीगावाट पर बनी हुई है. इससे थर्मल पावर प्लांटों पर बोझ काफी बढ़ गया है. देश के 63 थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक क्रिटिकल स्टेज पर है. ETV Bharat की रिपोर्ट में जानिए, देश को रोज कितनी बिजली की जरूरत है? देश में कितने पावर प्लांट कोयले से बिजली उत्पादन करते हैं?
देश में कोयला आधारित पावर प्लांट कितने: CEA के अनुसार, वर्तमान में लगभग 180 से 197 बड़े कोयला-आधारित बिजली संयंत्र (Coal-fired Power Plants) देश में संचालित हैं, जो देश के ग्रिड से जुड़े हुए हैं. यदि ग्रिड से जुड़े निजी उद्योगों के लिए बने छोटे 'कैप्टिव' थर्मल प्लांट्स को भी मिला लिया जाए, तो देश में कुल कोयला संयंत्रों की संख्या 300 से अधिक हो जाती है.
इनमें एनटीपीसी लिमिटेड (NTPC Limited) देश की सबसे बड़ी थर्मल पावर जनरेटर कंपनी है, जिसके पास अपने स्वामित्व और संयुक्त उपक्रमों को मिलाकर करीब 39 बड़े कोयला संयंत्र हैं. इन कोयले और लिग्नाइट पर आधारित प्लांट्स की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 222 से 230 गीगावाट (GW) तक रहती है. खास बात ये है कि कोयला आधारित बिजली संयत्र कुल जरूरत का 70% उत्पादन करते हैं.
देश की औसतन बिजली डिमांड कितनी: देश की औसतन अधिकतम बिजली डिमांड (Average Peak Power Demand) 240 से 250 गीगावाट के बीच रहती है. लेकिन, मौसम में बदलाव और भीषण गर्मी में इस मांग में उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है. मानसून आने पर जब तापमान में गिरावट होती है, तो यह मांग घटकर औसतन 241 गीगावाट के करीब आ जाती है. वहीं, भीषण गर्मी के दिनों में बिजली की डिमांड 260-265 गीगावाट तक हो जाती है. अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुसार, आर्थिक विकास और तेजी से बढ़ती कूलिंग आवश्यकताओं के कारण देश में बिजली की मांग सालाना 7% की दर से बढ़ रही है.
अल नीनो से बिजली की डिमांड का ऐतिहासिक रिकॉर्ड: अल नीनो के कारण बढ़ी गर्मी और अत्यधिक ठंडक की मांग से बिजली की खपत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है. भीषण गर्म मौसम के कारण एयर कंडीशनर और कूलिंग उपकरणों का उपयोग बहुत बढ़ गया है. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (CEA) के अनुसार, एयर कंडीशनर और कूलिंग उपकरणों का प्रयोग बढ़ने से 21 मई 2026 को देश की अधिकतम बिजली मांग 270.8 गीगावाट के अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई थी. वहीं, सितंबर में बिजली डिमांड लगातार 267 से 269 गीगावाट पर बनी हुई है.
बिजली डिमांड का 70% उत्पादन कोयला आधारित प्लांट्स करते: देश की कुल बिजली उत्पादन क्षमता लगभग 552 GW का करीब 41% से 42% हिस्सा अकेले कोयला संयंत्रों से आता है. लेकिन, जब वास्तविक बिजली उत्पादन की बात आती है, तो देश अपनी 70% से अधिक बिजली आवश्यकताओं के लिए थर्मल पावर प्लांट और कोयला संयंत्रों पर ही निर्भर रहता है.
दरअसल, देश में सौर (Solar) और पवन (Wind) ऊर्जा के काफी प्लांट हैं जो कुल 552 GW क्षमता का एक बड़ा हिस्सा हैं. लेकिन, सौर ऊर्जा केवल दिन में 6 से 7 घंटे ही पूरी क्षमता से बिजली बना पाती है रात में नहीं. वहीं, पवन ऊर्जा तभी काम करती है जब हवा की गति अच्छी हो. यानी इनकी कार्यक्षमता (Plant Load Factor, PLF) केवल 20% से 25% होती है.
ऐसे में बिजली उत्पादन में देश कोयले पर ज्यादा निर्भर है. कोयला बिजली क्षमता के मामले में अग्रणी राज्यों में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश आते हैं. देश का सबसे बड़ा कोयला आधारित पावर प्लांट मध्य प्रदेश में विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट है, जिसकी क्षमता 4,760 मेगावाट (MW) है.
अल नीनो से देश में कोयले की कमी, 63 थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले की कमी: CEA के 11 सितंबर 2026 के आंकड़ों के अनुसार, देश की कोयला आधारित बिजली व्यवस्था गंभीर दबाव से गुजर रही है. अल नीनो के प्रभाव के चलते सितंबर में भी बिजली डिमांड लगातार ऐतिहासिक स्तर पर बनी हुई है, जिससे थर्मल पावर प्लांट्स पर बोझ काफी बढ़ गया. देश के 63 थर्मल पावर प्लांट्स में कोयले का स्टॉक अपनी मानक आवश्यकता के 25% से भी नीचे पर यानी क्रिटिकल स्टेज पर आ गया है. यह आंकड़ा अगस्त के अंत में केवल 45 संयंत्रों का था, जो दिखाता है कि मांग बढ़ने से भंडार तेजी से खाली हुआ है.
क्या देश में ब्लैकआउट होने का खतरा है: मानसून के अंतिम चरण में होने वाली भारी बारिश और खनन क्षेत्रों में जलभराव के कारण खदानों से कोयले का खनन प्रभावित हुआ था. इसके बावजूद, गैर-सौर पीक आवर्स यानी रात के समय में ग्रिड को स्थिरता देने के लिए थर्मल पावर प्लांट लगातार उच्च क्षमता पर बिजली पैदा कर रहे हैं, जिससे कोयले की खपत ज्यादा हो रही है.
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या देश में ब्लैकआउट की स्थिति बन रही है? तो इसके जवाब में सरकान ने इस दबाव से निपटने और ब्लैकआउट जैसी स्थिति से बचने के लिए कई कदम उठाए हैं. सरकार ने रेलवे के जरिए बिजली संयंत्रों को कोयले की सप्लाई तेज कर दी है.
रेलवे ने 20% बढ़ाई मालगाड़ी: CEA और कोयला मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार, बिजली घरों में कोयले के स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने रेलवे के साथ मिलकर एक आपातकालीन आपूर्ति अभियान शुरू किया है. सितंबर की शुरुआत में जहां कोयला ढुलाई के लिए प्रतिदिन औसतन 370 रेल रैक्स यानी मालगाड़ियां थीं, वहीं स्थिति को देखते हुए महज 4 दिन के भीतर इसे 20% बढ़ाकर 444 रैक्स प्रतिदिन कर दिया गया है. अकेले 6 सितंबर को ही रेलवे लोडिंग में 31 रैक्स की भारी बढ़ोतरी की गई, ताकि प्रभावित थर्मल स्टेशनों तक कोयला तुरंत पहुंच सके.
रेलवे से कोयला डिस्पैच 24% बढ़ा: हाल ही में ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे प्रमुख कोयला उत्पादन वाले राज्यों में भारी बारिश के कारण खदानों में पानी भर गया था. इससे रेलवे ट्रैक और लोडिंग प्रक्रिया धीमी हो गई थी. कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) के अनुसार, जैसे ही कई इलाकों में बारिश थमी, रेलवे के जरिए कोयला डिस्पैच 1.37 मिलियन टन प्रतिदिन से 24% बढ़ाकर 1.7 मिलियन टन प्रतिदिन कर दिया गया है.
समस्या उत्पादन की नहीं, परिवहन की: कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने एक एजेंसी से सवाल के जवाब में कहा, खदानों पर 76 मिलियन टन का पर्याप्त कोयला स्टॉक मौजूद है. समस्या उत्पादन की नहीं बल्कि, रेलवे से परिवहन की थी, जिसके लिए मंत्रालयों के बीच 24 घंटे निगरानी तंत्र काम कर रहा है. क्रिटिकल श्रेणी यानी जहां 25% से कम स्टॉक है, वहां के रूट को प्राथमिकता दी जा रही है. ताकि बिना किसी रुकावट के लगातार बिजली उत्पादन होता रहे.
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