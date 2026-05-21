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CDSCO ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर गुमराह करने वाले विज्ञापन के खिलाफ दी चेतावनी

नई दिल्ली: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने एक सार्वजनिक नोटिस जारी कर कॉस्मेटिक सेक्टर में इंजेक्टेबल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल और गुमराह करने वाले दावों के खिलाफ चेतावनी दी है. CDSCO ने दोहराया कि इस तरह के कार्य ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और कॉस्मेटिक्स रूल्स, 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं.

देश भर में क्लीनिक और सैलून में सिरिंज के जरिये दिए जाने वाले ट्रीटमेंट समेत एस्थेटिक और ब्यूटी प्रोसीजर की बढ़ती लोकप्रियता के बीच भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल डॉ. राजीव सिंह रघुबंशी ने यह नोटिस जारी किया.

नोटिस में, औषधि नियामक CDSCO ने स्पष्ट किया कि कॉस्मेटिक्स कानूनी तौर पर ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें शरीर को साफ करने, सुंदर बनाने या सुंदरता बढ़ाने के लिए शरीर पर रगड़ने, डालने, छिड़कने या स्प्रे करने के लिए बनाया गया है. इसमें जोर देकर कहा गया कि इंजेक्टेबल फॉर्म (Injectable Form) में सप्लाई किए जाने वाले प्रोडक्ट्स कॉस्मेटिक्स की परिभाषा में नहीं आते हैं और इसलिए ग्राहकों, पेशेवरों या एस्थेटिक क्लीनिक्स द्वारा इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते हैं.

CDSCO ने 18 मई को जारी अपने नोटिस में कहा कि कॉस्मेटिक्स सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए हैं, इलाज के लिए नहीं. औषधि नियामक ने कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में प्रतिबंधित चीजों के इस्तेमाल के खिलाफ भी चेतावनी दी और कहा कि लेबल या विज्ञापनों पर कोई भी गुमराह करने वाला दावा करने पर नियामक कार्रवाई होगी.

लेबलिंग के नियमों का जिक्र करते हुए, नोटिस में कहा गया है कि कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ग्राहकों को कोई गलत या गुमराह करने वाली जानकारी नहीं दे सकता है. इसमें कॉस्मेटिक के डिब्बों और रैपर पर कंपनियों द्वारा लगाए गए लेबल या जानकारी के साथ छेड़छाड़ करने पर भी रोक लगाई गई है.

CDSCO ने आगे बताया कि भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने कॉस्मेटिक्स के लिए आम तौर पर सुरक्षित नहीं माने जाने वाले (GNRAS) और प्रतिबंधित सामग्री की एक लिस्ट पहले ही जारी कर दी है.