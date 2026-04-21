बाजार में मौजूद इन 168 दवाओं की क्वालिटी एकदम नकली, दवाओं की गुणवत्ता पर CDSCO की पैनी नजर
CDSCO की रिपोर्ट के मुताबिक, बाजार में मौजूद इन 168 दवाओं की क्वालिटी एकदम घटिया बताया गया है.
Published : April 21, 2026 at 3:21 PM IST
गौतम देबरॉय
नई दिल्ली: भारत की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने इस साल मार्च में 168 दवाओं को 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' (NSQ) या नकली बताया है. यह मार्केट में बिकने वाली दवाओं की सेफ्टी और असर पक्का करने के मकसद से हर महीने होने वाली अपनी नियमित निगरानी का हिस्सा है.
CDSCO के जारी डेटा के मुताबिक, सेंट्रल लैब्स ने 48 दवा सैंपल को NSQ बताया, जबकि दूसरे 120 सैंपल स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब्स के क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गए. इसके अलावा, बिहार के एक दवा सैंपल को नकली बताया गया, जिसे किसी दूसरी कंपनी के ब्रांड नेम का इस्तेमाल करके एक अनधिकृत इकाई ने बनाया था.
ड्रग रेगुलेटर के एक प्रवक्ता ने मंगलवार को ईटीवी भारत को बताया, "मामले की अभी जांच चल रही है, और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत रेगुलेटरी एक्शन की उम्मीद है."
'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी (मानक के अनुरूप नहीं) का वर्गीकरण तब होता है जब कोई दवा एक या ज्यादा खास क्वालिटी पैरामीटर, जैसे कि डिसॉल्यूशन, एसे, या एकरूपता में फेल हो जाती है. हालांकि, ऐसे फेलियर बैच-स्पेसिफिक होते हैं और जरूरी नहीं कि कंपनी के बनाए उत्पाद की समग्र गुणवत्ता पर असर डालें.
मार्च के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल की पहली तिमाही में पकड़ी गई NSQ और नकली दवाओं की कुल संख्या 576 हो गई है. इससे पहले, जनवरी में 214 और फरवरी में 194 दवाओं को फ्लैग किया गया था, जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में लगातार निगरानी का संकेत देता है.
पहचानी गई दवाओं में कार्डियोवैस्कुलर, रेस्पिरेटरी और सामान्य स्वास्थ्य श्रेणियों में कई बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं. उदाहरण के लिए, क्लोपिडोग्रेल टैबलेट आमतौर पर हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे वाले मरीजों में खून के थक्के बनने से रोकने के लिए दी जाती हैं. ऐसी दवाओं की घटिया क्वालिटी उनके इलाज के असर पर असर डाल सकती है.
सांस की दवाएं भी लिस्ट में खास तौर पर शामिल हैं. टरबुटालाइन का इस्तेमाल अस्थमा और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज (COPD) के इलाज के लिए एयरवे की मांसपेशियों को आराम देकर किया जाता है, जबकि एम्ब्रोक्सोल और ब्रोमहेक्सिन बलगम को पतला करने में मदद करते हैं, जिससे इसे एयरवे से आसानी से साफ किया जा सके. इन्हें अक्सर मौसमी संक्रमण और सांस की पुरानी बीमारियों के दौरान दिया जाता है.
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