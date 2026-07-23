सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली दवा? जून में 159 दवाओं के सैंपल टेस्ट में फेल
CDSCO ने जून में 159 दवाओं के सैंपल फेल कर दिए हैं. नकली दवाओं के खिलाफ बने सख्त कानूनी प्रावधानों पर गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.
Published : July 23, 2026 at 6:39 PM IST
नई दिल्लीः भारत के दवा नियामक (drug regulator) ने घटिया और नकली दवाओं के खिलाफ देशव्यापी निगरानी तेज कर दी है. इसके तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने जून 2026 के दौरान 159 दवा के सैंपलों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं (NSQ-Not of Standard Quality) पाया है.
सीडीएससीओ द्वारा जारी की गई ताजा मासिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं द्वारा 27 दवा के सैंपलों को घटिया (NSQ) घोषित किया गया, जबकि राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए गुणवत्ता परीक्षणों में 132 सैंपल फेल हो गए. गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए सैंपलों में कई ऐसी दवाएं शामिल हैं, जिन्हें देश भर में आम बीमारियों के लिए डॉक्टरों द्वारा बड़े पैमाने पर लिखा जाता है.
ये दवाएं अलग-अलग फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा बनाई गई हैं. इनमें खाज-खुजली और जूं के इलाज में इस्तेमाल होने वाला 'परमेथ्रिन मेडिकेटेड सोप' और 'मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन आईपी' शामिल हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शरीर में मैग्नीशियम की हल्की कमी को दूर करने और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं में दौरों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है.
कुछ अन्य दवाओं में पेट और गैस की समस्याओं के लिए 'रैनिटिडिन ओरल सॉल्यूशन आईपी', हाई ब्लड प्रेशर के लिए 'टेल्मीसार्टन टैबलेट्स आईपी 40 एमजी', बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए 'एज़िथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन आईपी', त्वचा के इलाज में इस्तेमाल होने वाला 'गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड लोशन यूएसपी' और गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अमीनोग्लाइसीड एंटीबायोटिक 'जेंटामाइसिन इंजेक्शन आईपी' शामिल हैं.
स्वास्थ्य अधिकारियों ने साफ किया है कि इन दवाओं का घटिया (NSQ) पाया जाना केवल "जांचे गए विशेष बैच" से संबंधित है. इसे कंपनी द्वारा बनाई गई सभी बैच की दवाओं की नाकामी या खराबी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.
सीडीएससीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "किसी दवा को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं (NSQ) घोषित किए जाने का मतलब यह है कि जांचे गए बैच ने तय किए गए एक या एक से अधिक क्वालिटी मानकों को पूरा नहीं किया है. इसका अपने आप यह मतलब नहीं होता कि बाजार में मौजूद उसी निर्माता के अन्य बैच या अन्य उत्पाद भी इससे प्रभावित हैं."
यह मासिक निगरानी प्रक्रिया नियमित रेगुलेटरी मॉनिटरिंग का हिस्सा है, जिसे सीडीएससीओ और राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा संयुक्त रूप से बाजार से खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए किया जाता है.
कार्रवाई ने पकड़ी रफ़्तार
यह ताजा निष्कर्ष दवाओं पर की जा रही एक बड़ी नियामक कार्रवाई के बीच सामने आए हैं, जिसके तहत पिछले पांच वर्षों में नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं के खिलाफ 950 से अधिक प्रवर्तन कार्रवाई और 3,599 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं. अकेले 2025-26 के दौरान अधिकारियों ने 779 मुकदमे दर्ज किए, जबकि इससे पहले 2024-25 में 961 मामले, 2023-24 में 604 मामले, 2022-23 में 663 मामले और 2021-22 में 592 मामले दर्ज किए गए थे.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में संसद को सूचित किया कि दिसंबर 2022 से अब तक 1,040 से अधिक दवा निर्माण इकाइयों की जोखिम-आधारित जांच की जा चुकी है. इन जांचों के दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों ने 950 से अधिक दंडात्मक कार्रवाइयां शुरू की हैं, जिनमें कारण बताओ नोटिस , उत्पादन रोकने के आदेश, लाइसेंस निलंबन, लाइसेंस रद्दीकरण और चेतावनी पत्र शामिल हैं.
नकली दवाओं का पता चलने की दर कम
संसदीय आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि दवाओं की निगरानी में काफी बढ़ोतरी हुई है. साल 2025-26 के दौरान, नियामकों ने 1,41,322 दवा के नमूनों का परीक्षण किया, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है. इनमें से 3,012 नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए गए, जबकि 283 नमूनों की पहचान नकली या मिलावटी के रूप में की गई.
आंकड़े बताते हैं कि साल 2025-26 के दौरान जांचे गए कुल नमूनों में नकली या मिलावटी दवाओं की हिस्सेदारी लगभग 0.20 प्रतिशत थी. पिछले वर्षों के उपलब्ध सरकारी आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि नकली दवाओं का अनुपात जांचे गए कुल नमूनों के एक प्रतिशत से काफी नीचे रहा है.
यह इस बात का संकेत है कि भले ही ऐसी दवाएं बाजार का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं, फिर भी नियामक इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि नकली या मिलावटी दवाओं का एक अकेला बैच भी जानलेवा साबित हो सकता है. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि नमूनों की बढ़ती संख्या और तेज की गई जांच की वजह से इन दवाओं की पहचान बेहतर तरीके से हो पा रही है, न कि इसका मतलब यह है कि दवाओं की समग्र गुणवत्ता खराब हो रही है.
नकली दवाएं और कानूनी ढांचा
स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940' (दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम) के तहत नकली दवाओं को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है. इसके बजाय, ऐसे उत्पाद कानूनी रूप से स्प्यूरियस (नकली), एडल्ट्रेटेड और मिसब्रांडेड (भ्रामक नाम वाली) दवाओं की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं.
कार्रवाई को और मजबूत करने के लिए, 'ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स (संशोधन) अधिनियम, 2008' के जरिए कड़े जुर्माने और सजा का प्रावधान शामिल किया गया और कई अपराधों को संज्ञेय और गैर-जमानती बना दिया गया.
केंद्र सरकार ने 'राज्यों की दवा नियामक प्रणाली सुदृढ़ीकरण' योजना के तहत जांच से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारी निवेश भी किया है.
इस कार्यक्रम के तहत, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 756 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं, जिससे 24 नई दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण हुआ है और पहले से मौजूद 32 प्रयोगशालाओं को अपग्रेड किया गया है. इसके अलावा, राष्ट्रीय दवा नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए पिछले पांच वर्षों में सीडीएससीओ (CDSCO) को 1,019.8 करोड़ रुपये मिले हैं.
क्या ये कड़े जुर्माने और सजा काफी हैं?
सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि भारत के कानूनी प्रावधान दुनिया भर में सबसे सख्त कानूनों में से हैं, लेकिन वे इस बात पर जोर देते हैं कि वास्तविक चुनौती प्रभावी ढंग से कार्रवाई करने और समय पर सजा दिलाने की है.
फार्मास्युटिकल क्वालिटी एक्सपर्ट और पब्लिक हेल्थ एडवोकेट डॉ. दिनेश ठाकुर ने कहा, "ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट (दवा और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम) के तहत सजा के प्रावधान बेहद सख्त हैं. मौत या गंभीर चोट का कारण बनने वाली नकली या मिलावटी दवाओं के निर्माण या बिक्री के लिए, कानून में कम से कम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान है, जिसे उम्रकैद तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये या दवाओं की कीमत का तीन गुना (दोनों में से जो भी अधिक हो) जुर्माना लगाने का नियम है."
उन्होंने आगे कहा, "नकली या मिलावटी दवाओं से जुड़े अन्य गंभीर अपराधों के लिए, आमतौर पर जुर्माने के अलावा तीन से सात साल तक की कैद की सजा होती है. ये अपराध संज्ञेय और गैर-जमानती हैं। समस्या कड़े कानूनों की कमी नहीं है, बल्कि त्वरित जांच, तेज सुनवाई और सजा की निश्चितता सुनिश्चित करना है. जब तक मुकदमों के जरिए समय पर सजा नहीं मिलती, तब तक डर सीमित ही रहता है."
विशेषज्ञों का यह भी तर्क है कि भारत के फार्मास्युटिकल (दवा) क्षेत्र में जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए बाजार में आने के बाद दवाओं की निगरानी का दायरा बढ़ाना, राज्यों की दवा प्रयोगशालाओं को मजबूत करना और कार्रवाईयों में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी होगा.
ऑल इंडिया ऑर्गनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (AIOCD) के महासचिव और एक अन्य पब्लिक हेल्थ एडवोकेट राजीव सिंघल ने ईटीवी भारत से कहा, "भारत ने नकली और घटिया दवाओं के खिलाफ अपने कानूनी ढांचे को काफी मजबूत किया है, लेकिन इन कानूनों का असर आखिरकार लगातार होने वाली कार्रवाई पर निर्भर करता है. अब पूरा ध्यान बाजार में आने के बाद दवाओं की निगरानी बढ़ाने, दवाओं की रैंडम सैंपलिंग में तेजी लाने, आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ राज्य दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को मजबूत करने और यह सुनिश्चित करने पर होना चाहिए कि नियामक कार्रवाइयों के बाद तेजी से जांच और समय पर सजा दी जा सके."
पारदर्शिता को भी उतना ही महत्वपूर्ण बताते हुए सिंघल ने कहा, कि जांच के निष्कर्षों, मुकदमों और कार्रवाई के नतीजों को नियमित रूप से सार्वजनिक रूप से उजागर करने से जवाबदेही में सुधार होगा और फार्मास्युटिकल क्षेत्र में जनता का भरोसा बढ़ेगा. हाल के सुधार, जिनमें सख्त 'गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज' (GMP) और डायथाइलीन ग्लाइकोल (DEG) व एथिलीन ग्लाइकोल (EG) जैसे दूषित पदार्थों की अनिवार्य जांच शामिल है, बेहद महत्वपूर्ण कदम हैं.
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