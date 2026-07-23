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सावधान! कहीं आप भी तो नहीं खा रहे नकली दवा? जून में 159 दवाओं के सैंपल टेस्ट में फेल

नई दिल्लीः भारत के दवा नियामक (drug regulator) ने घटिया और नकली दवाओं के खिलाफ देशव्यापी निगरानी तेज कर दी है. इसके तहत केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने जून 2026 के दौरान 159 दवा के सैंपलों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं (NSQ-Not of Standard Quality) पाया है.

सीडीएससीओ द्वारा जारी की गई ताजा मासिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्रीय औषधि प्रयोगशालाओं द्वारा 27 दवा के सैंपलों को घटिया (NSQ) घोषित किया गया, जबकि राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा किए गए गुणवत्ता परीक्षणों में 132 सैंपल फेल हो गए. गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुए सैंपलों में कई ऐसी दवाएं शामिल हैं, जिन्हें देश भर में आम बीमारियों के लिए डॉक्टरों द्वारा बड़े पैमाने पर लिखा जाता है.

ये दवाएं अलग-अलग फार्मास्युटिकल कंपनियों द्वारा बनाई गई हैं. इनमें खाज-खुजली और जूं के इलाज में इस्तेमाल होने वाला 'परमेथ्रिन मेडिकेटेड सोप' और 'मैग्नीशियम सल्फेट इंजेक्शन आईपी' शामिल हैं, जिसका उपयोग मुख्य रूप से शरीर में मैग्नीशियम की हल्की कमी को दूर करने और गर्भावस्था से जुड़ी जटिलताओं में दौरों को रोकने या नियंत्रित करने के लिए किया जाता है.

कुछ अन्य दवाओं में पेट और गैस की समस्याओं के लिए 'रैनिटिडिन ओरल सॉल्यूशन आईपी', हाई ब्लड प्रेशर के लिए 'टेल्मीसार्टन टैबलेट्स आईपी 40 एमजी', बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए 'एज़िथ्रोमाइसिन ओरल सस्पेंशन आईपी', त्वचा के इलाज में इस्तेमाल होने वाला 'गामा बेंजीन हेक्साक्लोराइड लोशन यूएसपी' और गंभीर बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाला एक अमीनोग्लाइसीड एंटीबायोटिक 'जेंटामाइसिन इंजेक्शन आईपी' शामिल हैं.

स्वास्थ्य अधिकारियों ने साफ किया है कि इन दवाओं का घटिया (NSQ) पाया जाना केवल "जांचे गए विशेष बैच" से संबंधित है. इसे कंपनी द्वारा बनाई गई सभी बैच की दवाओं की नाकामी या खराबी के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए.

सीडीएससीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "किसी दवा को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं (NSQ) घोषित किए जाने का मतलब यह है कि जांचे गए बैच ने तय किए गए एक या एक से अधिक क्वालिटी मानकों को पूरा नहीं किया है. इसका अपने आप यह मतलब नहीं होता कि बाजार में मौजूद उसी निर्माता के अन्य बैच या अन्य उत्पाद भी इससे प्रभावित हैं."

यह मासिक निगरानी प्रक्रिया नियमित रेगुलेटरी मॉनिटरिंग का हिस्सा है, जिसे सीडीएससीओ और राज्य औषधि नियंत्रकों द्वारा संयुक्त रूप से बाजार से खराब गुणवत्ता वाली दवाओं की पहचान करने और उन्हें हटाने के लिए किया जाता है.

कार्रवाई ने पकड़ी रफ़्तार

यह ताजा निष्कर्ष दवाओं पर की जा रही एक बड़ी नियामक कार्रवाई के बीच सामने आए हैं, जिसके तहत पिछले पांच वर्षों में नकली और मिलावटी दवाओं के निर्माताओं, वितरकों और विक्रेताओं के खिलाफ 950 से अधिक प्रवर्तन कार्रवाई और 3,599 आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं. अकेले 2025-26 के दौरान अधिकारियों ने 779 मुकदमे दर्ज किए, जबकि इससे पहले 2024-25 में 961 मामले, 2023-24 में 604 मामले, 2022-23 में 663 मामले और 2021-22 में 592 मामले दर्ज किए गए थे.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में संसद को सूचित किया कि दिसंबर 2022 से अब तक 1,040 से अधिक दवा निर्माण इकाइयों की जोखिम-आधारित जांच की जा चुकी है. इन जांचों के दौरान पाए गए उल्लंघनों के आधार पर, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों ने 950 से अधिक दंडात्मक कार्रवाइयां शुरू की हैं, जिनमें कारण बताओ नोटिस , उत्पादन रोकने के आदेश, लाइसेंस निलंबन, लाइसेंस रद्दीकरण और चेतावनी पत्र शामिल हैं.

नकली दवाओं का पता चलने की दर कम

संसदीय आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि दवाओं की निगरानी में काफी बढ़ोतरी हुई है. साल 2025-26 के दौरान, नियामकों ने 1,41,322 दवा के नमूनों का परीक्षण किया, जो पिछले पांच वर्षों में सबसे अधिक है. इनमें से 3,012 नमूने मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए गए, जबकि 283 नमूनों की पहचान नकली या मिलावटी के रूप में की गई.

आंकड़े बताते हैं कि साल 2025-26 के दौरान जांचे गए कुल नमूनों में नकली या मिलावटी दवाओं की हिस्सेदारी लगभग 0.20 प्रतिशत थी. पिछले वर्षों के उपलब्ध सरकारी आंकड़े भी यही दिखाते हैं कि नकली दवाओं का अनुपात जांचे गए कुल नमूनों के एक प्रतिशत से काफी नीचे रहा है.

यह इस बात का संकेत है कि भले ही ऐसी दवाएं बाजार का एक बहुत छोटा हिस्सा हैं, फिर भी नियामक इन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरे के रूप में देखते हैं, क्योंकि नकली या मिलावटी दवाओं का एक अकेला बैच भी जानलेवा साबित हो सकता है. अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि नमूनों की बढ़ती संख्या और तेज की गई जांच की वजह से इन दवाओं की पहचान बेहतर तरीके से हो पा रही है, न कि इसका मतलब यह है कि दवाओं की समग्र गुणवत्ता खराब हो रही है.