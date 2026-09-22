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बार-बार पेनकिलर्स दवाएं लेने से किडनी की बीमारी का खतरा, CDSCO ने किया सावधान

नई दिल्ली: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने पेनकिलर्स (दर्द निवारक दवाओं) और एंटीबायोटिक्स के अंधाधुंध, बार-बार या लंबे समय तक उपयोग के खिलाफ चेतावनी देते हुए एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें किडनी से जुड़ी गंभीर समस्याओं के संभावित जोखिम पर प्रकाश डाला गया है और प्रिस्क्रिप्शन और दवा-बिक्री के नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की गई है.

दवाओं के दुष्प्रभावों और उनके सुरक्षित इस्तेमाल पर औषधि नियामक द्वारा लगातार बढ़ती निगरानी के बीच यह एडवाइजरी जारी की गई है.

ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) डॉ. राजीव सिंह रघुवंशी की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में आम जनता, स्वास्थ्य पेशेवरों, फार्मासिस्ट, खुदरा और थोक दवा विक्रेताओं, हॉस्पिटल्स और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि नियंत्रण प्राधिकरणों से मिलकर काम करने को कहा गया है, ताकि नॉन-स्टेरॉयडल एंटी-इंफ्लेमेटरी ड्रग्स (NSAIDs) और एंटीबायोटिक दवाओं के सुरक्षित और तर्कसंगत उपयोग को बढ़ावा दिया जा सके.

भारत के दवा नियामक ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि भारत में दवाओं के आयात, निर्माण, बिक्री और वितरण को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियम, 1945 के तहत नियंत्रित किया जाता है. जोखिम और उपयोगिता के आधार पर, NSAIDs और एंटीबायोटिक्स सहित विभिन्न दवाओं को औषधि नियम की अनुसूची जी, एच, एच1 और एक्स के अंतर्गत रखा गया है, और इन दवाओं की बिक्री तथा चिकित्सा निगरानी से जुड़े विशेष नियम और शर्तें लागू होती हैं.

CDSCO ने कहा, "अधिकांश NSAIDs दवाएं शेड्यूल एच के अंतर्गत आती हैं और ड्रग्स रूल्स के लागू प्रावधानों के अनुसार, किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर (RMP) के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खुदरा रूप में नहीं बेची जा सकती हैं.

इसी तरह, एडवाइजरी में कहा गया है कि अधिकांश एंटीबायोटिक्स दवाएं 'शेड्यूल एच1' के तहत आती हैं और उन पर विशिष्ट चेतावनियां होती हैं कि उन्हें डॉक्टरी सलाह के बिना नहीं लिया जाना चाहिए और किसी RMP के प्रिस्क्रिप्शन के बिना खुदरा में नहीं बेचा जाना चाहिए.