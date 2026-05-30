CDS जनरल अनिल चौहान हुए रिटायर, कहा- बहुत संतोषजनक और शानदार रहा कार्यकाल
रिटायरमेंट से पहले जनरल अनिल चौहान को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया.
Published : May 30, 2026 at 12:19 PM IST
नई दिल्ली: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल अनिल चौहान आज शनिवार 30 मई 2026 को रिटायर हो गए है. इस दौरान उन्होंने कहा कि उनका कार्यकाल 'बहुत संतोषजनक और शानदार' रहा. नेशनल वॉर मेमोरियल पर सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर और पुष्पचक्र अर्पित करने के बाद मिलिट्री सर्विस को अलविदा कह दिया.
जनरल चौहान ने रिटायरमेंट पर कहा कि तीनों सेनाओं द्वारा दिए गए गार्ड ऑफ ऑनर मेरे लिए सम्मान की बात है. इसके लिए उन्होंने धन्यवाद भी दिया. बता दें, यह सेरेमोनियल फेयरवेल ऐसे समय में हो रहा है जब जनरल चौहान CDS और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के तौर पर कार्यकाल पूरा कर रहे हैं. 24 सितंबर, 2025 को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमिटी (ACC) ने उनके एक्सटेंशन को मंजूरी दी थी, जिससे उनका कार्यकाल 30 मई, 2026 तक या अगले ऑर्डर तक बढ़ गया था.
#WATCH | Outgoing CDS General Anil Chauhan says, " it's a matter of great honour for me to superannuate with a tri-services guard of honour. i thank the three services and headquarters ids for it. with the conclusion of the guard of honour, i bid farewell to my colleagues in… https://t.co/6nnnlYjpVj pic.twitter.com/mvVdQdZU32— ANI (@ANI) May 30, 2026
1981 में इंडियन आर्मी में कमीशन हुए जनरल चौहान का चार दशकों से ज़्यादा का लंबा और शानदार मिलिट्री करियर रहा है, जिसमें उन्होंने अहम कमांड और स्टाफ नियुक्तियां संभालीं. उनकी बेहतरीन सर्विस के लिए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है.
#WATCH | Delhi: Outgoing CDS General Anil Chauhan lays a wreath at the National War Memorial. pic.twitter.com/3jVlNPDkIC— ANI (@ANI) May 30, 2026
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने तीनों सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई. इससे पहले सीडीएस चौहान ने शुक्रवार को जॉइंट एयर डिफेंस डॉक्ट्रिन जारी किया. एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय ने इसे आर्म्ड फोर्सेज में सिनर्जी, एकीकरण और ऑपरेशनल तैयारी को बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम बताया. वहीं, 25 मई को, निवर्तमान CDS चौहान ने चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी की समापन बैठक की अध्यक्षता की थी.
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