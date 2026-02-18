ETV Bharat / bharat

CDS अनिल चौहान की सास का निधन, कोटद्वार पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान की सास यशोदा देवी नेगी का आज निधन हो गया.

सीडीएस अनिल चौहान (फाइल फोटो) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 18, 2026 at 12:49 PM IST

Updated : February 18, 2026 at 1:02 PM IST

पौड़ी गढ़वाल: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान की सास यशोदा देवी नेगी का निधन हो गया. सास के निधन की जानकारी मिलते ही सीडीएस अनिल चौहान बुधवार सुबह दिल्ली से कोटद्वार पहुंचे. कोटद्वार पहुंचने के बाद सीडीएस चौहान अपनी लालपुर स्थित अपने ससुराल गए, जहां उन्होंने अपनी सास यशोदा देवी नेगी के अंतिम दर्शन किए.

यशोदा देवी नेगी का अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में किया गया. अंतिम संस्कार के पश्चात सीडीएस कोटद्वार स्थित आर्मी कैंप पहुंचे. बताया जा रहा है कि यहां वे सेना से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. क्षेत्र में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए थे.

बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले है. उनका गांव पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है. सीडीएस अनिल चौहान रामपुर ग्राम पंचायत के गवांणा गांव के रहने वाले है. अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस है.

Last Updated : February 18, 2026 at 1:02 PM IST

