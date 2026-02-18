ETV Bharat / bharat

CDS अनिल चौहान की सास का निधन, कोटद्वार पहुंचकर दी श्रद्धांजलि

पौड़ी गढ़वाल: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान की सास यशोदा देवी नेगी का निधन हो गया. सास के निधन की जानकारी मिलते ही सीडीएस अनिल चौहान बुधवार सुबह दिल्ली से कोटद्वार पहुंचे. कोटद्वार पहुंचने के बाद सीडीएस चौहान अपनी लालपुर स्थित अपने ससुराल गए, जहां उन्होंने अपनी सास यशोदा देवी नेगी के अंतिम दर्शन किए.

यशोदा देवी नेगी का अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में किया गया. अंतिम संस्कार के पश्चात सीडीएस कोटद्वार स्थित आर्मी कैंप पहुंचे. बताया जा रहा है कि यहां वे सेना से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. क्षेत्र में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए थे.