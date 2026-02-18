CDS अनिल चौहान की सास का निधन, कोटद्वार पहुंचकर दी श्रद्धांजलि
चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान की सास यशोदा देवी नेगी का आज निधन हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 18, 2026 at 12:49 PM IST|
Updated : February 18, 2026 at 1:02 PM IST
पौड़ी गढ़वाल: भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) अनिल चौहान की सास यशोदा देवी नेगी का निधन हो गया. सास के निधन की जानकारी मिलते ही सीडीएस अनिल चौहान बुधवार सुबह दिल्ली से कोटद्वार पहुंचे. कोटद्वार पहुंचने के बाद सीडीएस चौहान अपनी लालपुर स्थित अपने ससुराल गए, जहां उन्होंने अपनी सास यशोदा देवी नेगी के अंतिम दर्शन किए.
यशोदा देवी नेगी का अंतिम संस्कार मुक्ति धाम में किया गया. अंतिम संस्कार के पश्चात सीडीएस कोटद्वार स्थित आर्मी कैंप पहुंचे. बताया जा रहा है कि यहां वे सेना से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे. क्षेत्र में उनके आगमन को लेकर सुरक्षा के विशेष इंतजाम भी किए गए थे.
बता दें कि सीडीएस अनिल चौहान मूल रूप से उत्तराखंड के ही रहने वाले है. उनका गांव पौड़ी गढ़वाल जिले में पड़ता है. सीडीएस अनिल चौहान रामपुर ग्राम पंचायत के गवांणा गांव के रहने वाले है. अनिल चौहान देश के दूसरे सीडीएस है.
पढ़ें---
- नवनियुक्त CDS अनिल चौहान के पैतृक गांव गवांणा में जश्न, ग्रामीणों ने एक साथ मनाई होली-दिवाली
- सरकार ने बढ़ाया CDS अनिल चौहान का कार्यकाल, जानें पद पर कब तक रहेंगे
- CDS अनिल चौहान से मिले सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, गढ़वाल और कुमाऊं के लिए उठाई ये मांग
- CDS अनिल चौहान ने मुख्यमंत्री धामी से की मुलाकात, कई अहम विषयों पर हुई चर्चा
- CDS अनिल चौहान ने की रक्षा प्रमुखों से मुलाकात, सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सहयोग पर हुई चर्चा
- CDS अनिल चौहान ने रखी अमर जवान ज्योति की आधारशिला, 28 पवित्र नदियों का जल अर्पित, डाली गई शहीदों के आंगन की मिट्टी