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हर्षिल में ग्रामीणों से मिले सीडीएस अनिल चौहान, मुखबा में की गंगा पूजा, बॉर्डर विलेज से दिया बड़ा संदेश

हर्षिल पहुंचने के साथ ही साथ ही सीडीएस अनिल चौहान ने गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में गंगा की विशेष पूजा अर्चना की.

CDS ANIL CHAUHAN
सीडीएस अनिल चौहान हर्षिल दौरा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 16, 2026 at 6:39 PM IST

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उत्तरकाशी: सीडीएस अनिल चौहान आज हर्षिल दौरे पर पहुंचे. यहां उन्होंने वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत सेना की ओर से बनाए गए हर्षिल सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र का शिलान्यास किया. इस दौरान सीडीएस अनिल चौहान ने स्थानीय ग्रामीणों और पूर्व सैनिकों से मुलाकात की. सीडीएस अनिल चौहान बहुत ही सादगी के साथ ग्रामीणों से मिले.

उन्होंने कहा सीमांत गांव के लोग और सेना एक दूसरे के पूरक होते हैं. बॉर्डर पर स्थानीय लोग सेना की मदद करते हैं, इसलिए सेना का भी कर्तव्य है कि वह सीमांत गांव के विकास में अपना सहयोग करें. सीडीएस अनिल चौहान ने कहा हर्षिल सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र से लोगों को रोजगार के साथ ही देश दुनिया के लोग हर्षिल घाटी के इतिहास, पर्यटक स्थलों और प्रकृति और जीवनशैली के बारे में जान पाएंगे.

सीडीएस अनिल चौहान हर्षिल दौरा (ETV Bharat)

सीडीएस अनिल चौहान ने कहा देश की सुरक्षा के साथ ही इन इलाकों के विकास के लिए दोनों की सहभागिता आवश्यक है. हर्षिल पहुंचे रक्षा प्रमुख अनिल चौहान का डीएम प्रशांत आर्य सहित सेना के अधिकारियों ने स्वागत किया. इस दौरान सीडीएस ने ग्रामीणों सहित पूर्व सैनिकों और एनसीसी कैडेट्स से भी मुलाकात कर उनसे स्थानीय परिदृश्य की जानकारी ली.

उन्होंने कहा हर्षिल सांस्कृतिक एवं विरासत केंद्र का उद्देश्य क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है. साथ ही इसके माध्यम से देश-विदेश के पर्यटकों को गंगोत्री, हर्षिल और गढ़वाल क्षेत्र के गौरवशाली इतिहास की जानकारी भी मिलेगी. इसके बाद रक्षा प्रमुख ने बगोरी गांव में स्थानीय निवासियों से मुलाकात कर सीमावर्ती गांव की जीवंतता को सुदृढ़ करने में उनके योगदान की जानकारी ली. साथ ही गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखबा गांव में गंगा की विशेष पूजा अर्चना की. सीडीएस अनिल चौहान ने कहा पहाड़ की परंपराओं और क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को यहां के लोगों ने संजो कर रखा है.

सीडीएस अनिल चौहान को जानिये: बता दें सीडीएस अनिल चौहान पौड़ी जिले की गवांणा गांव के रहने वाले हैं. सीडीएस अनिल चौहान 11 गोरखा राइफल से ही हैं. अनिल चौहान ने 30 सितंबर 2022 को दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में पदभार संभाला.

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